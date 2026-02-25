कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? वैज्ञानिकों ने इस छोटी से चूक को बताया कारण

ISRO Space Programme: स्पेस प्रोग्राम एक जीरो एरर बिजनेस है यानी छोटी से छोटी गलती या लापरवाही भी लाखों डॉलर के नुकसान और अक्षमता का कारण बन सकती है. इंडियन स्पेस एजेंसी ISRO ने अपने स्ट्रैटिजिक इस्तेमाल वाले NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट के विफल होने के पूरे एक साल बाद बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया कि कैसे पूरी क्षमता के बावजूद यह मिशन असफल रहा.

कैसे फेल हुआ मिशन?

ISRO ने खुलासा किया कि सर्किट के किसी हिस्से का ठीक से न जुड़े होने या डिस्कनेक्ट होने जैसी साधारण सी बात भी इसके फेल होने का कारण हो सकती है. जनवरी 2025 में किए गए GSLV-F15/NVS-02 मिशन में ISRO के GSLV रॉकेट ने NVS-02 सैटेलाइट को उसकी इनिशियल ऑर्बिट में स्थापित किया था. इसके बाद सैटेलाइट को अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर की हाई ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए अपने ऑनबोर्ड इंजनों को चालू करना था, हालांकि इंजन चालू नहीं हुए और ऑर्बिट का विस्तार नहीं हो पाया.

ये भी पढे़ं- 'भारत के बढ़ते दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे...', राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी

Add Zee News as a Preferred Source

गड़बड़ी का क्या रहा मुख्य कारण?

अपनी इनिशियल ऑर्बिट में ही अटके रहने के कारण यह महंगा सैटेलाइट अपने पोजिशन, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ रहा. ISRO ने कहा कि उसने NVS-02 सैटेलाइट की विफलता के संबंध में ओवरव्यू रिव्यू करने और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक टॉप कमिटी का गठन किया है. उपलब्ध टेलीमेट्री डेटा के आधार पर डिटेल्ड सिमुलेशन स्टडी भी की गई. इसको लेकर टॉप कमिटी ने निष्कर्ष निकाला कि इस गड़बड़ी का मुख्य कारण ऑर्बिट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजन की ऑक्सीडाइजर लाइन के पायरो वाल्व तक ड्राइव सिग्नल का न पहुंचना था. कमिटी समिति ने निष्कर्ष निकाला कि गड़बड़ी का सबसे संभावित कारण कनेक्टर के कम से कम एक संपर्क (मुख्य और अतिरिक्त दोनों मार्गों में) का टूट जाना है. इसलिए इंजन चालू करने के सिग्नल नहीं पहुंचे.

ये भी पढ़ें- बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर, रुकीं ट्रेन सर्विसेज

आगे के मिशनों में रखा जाएगा ध्यान

इसके अलावा ISRO ने बताया कि कमिटी ने भविष्य के मिशनों के लिए इंजन फायरिंग सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से कई सिफारिशें पेश की थीं. ISRO ने कहा कि इन सिफारिशों के मुताबिक नवंबर 2025 में इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किए गए CMS-03/GSAT-7R सैटेलाइट में सभी करेक्टिव मेजर्स सफलतापूर्वक लागू किए गए. ISRO ने आगे कहा कि इंजन फायरिंग सिस्टम ने संतोषजनक ढंग से काम किया और CMS-03/GSAT-7R सैटेलाइट को निर्धारित ऑर्बिट में प्लेस किया. ISRO ने यह भी कहा कि भविष्य के सभी मिशनों में जहां भी लागू हो इन सिफारिशों का पालन किया जाएगा. बता दें कि NVS-02 की विफलता भारत के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुई, क्योंकि इसके चलते भारत की इंडिजीनस GPS सिस्टम 'NAVIC' लगभग बेकार हो गई.