फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर एक दिन '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?

जम्मू के डोडा जिले का एक नौजवान सोशल मीडिया पर बर्फबारी का खूबसूरत वीडियो पोस्ट करता है. एक कॉमेंट किसी महिला का आया. बात बढ़ी, दोस्ती हो गई फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसकी उम्र 30 साल के आसपास है. पुलिस ने सुरक्षा कारणों से पहचान सार्वजनिक नहीं की है.

उसके घर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने छापा मारा, तब पूरी कहानी पता चली. इस शख्स को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से धमकियां और प्रलोभन मिल रहे थे. आईएसआई चाहती थी कि वह उसके लिए काम करे यानी जासूसी करे. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आ रही वॉट्सऐप कॉल्स को कथित तौर पर इंटरसेप्ट करने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने इस घर को टारगेट किया और रेड में उसे हिरासत में ले लिया.

बाद में पता चला कि फोन करने वाली महिला ने उसे यकीन दिलाया था कि वह कश्मीर की है. हालांकि, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह पाकिस्तान से कॉल कर रही है, तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया.

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विस्तार से पूछताछ करने और पिछले रिकॉर्ड की गहन जांच-पड़ताल के बाद इस शख्स को बेकसूर पाया गया. आखिर में उसे छोड़ दिया गया. वह कट्टरपंथी नहीं था. उसने तमाम लालच और धमकियों का विरोध किया था.

कैसे हुई दोस्ती की शुरुआत?

कश्मीरी होने का दावा करने वाली महिला ने पिछले दिसंबर में इस युवक से संपर्क किया था. बर्फबारी के एक वीडियो पर उसने टिप्पणी की थी. जल्द ही वे दोस्त बन गए और फेसबुक पर एक-दूसरे को मैसेज भेजने लगे. यह सिलसिला मार्च तक चलता रहा. एक दिन महिला ने उसका वॉट्सऐप नंबर मांगा.

फिर एक दिन वॉट्सऐप पर +92 कोड दिखा. इस नौजवान को समझ में आ गया कि यह तो पाकिस्तान का कंट्री कोड है. जब इसने महिला से इस बारे में पूछा, तो उसने पैसे का लालच दिया और कहा कि वह उसे अंदरूनी इलाकों और सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की तस्वीरें भेज दे.

इस युवक ने वह नंबर ही ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसे अलग-अलग नंबरों से मैसेज और कॉल्स आते रहे. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, वह सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में आ गया था. जब उसे हिरासत में लिया गया, तब तक वह लगभग एक दर्जन कॉल्स ब्लॉक कर चुका था. यह युवक आगे पुलिस की निगरानी में रहेगा.

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ISI ने जम्मू-कश्मीर के किसी स्थानीय युवक को संवेदनशील सुरक्षा जानकारी हासिल करने के लिए 'हनीट्रैप' में फंसाने की कोशिश की है.