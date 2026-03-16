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किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?

कांग्रेस के सामने, ओबीसी को लेकर चल रही अलग सियासत के बीच दलित हित की बात करते हुए बसपा की स्थापना कांशी राम के लिए आसान काम नहीं था. पंजाब में जन्मे नेता ने कैसे यूपी ही नहीं, देश की पॉलिटिक्स बदल दी. अब कांग्रेस और दूसरे दल उन्हें याद करते हुए दलित हित की बात कर रहे हैं. कौन थे कांशी राम? पढ़िए 'किस्सा कांशी राम का' सीरीज का पहला पार्ट. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:12 AM IST
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किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?

जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांशी राम को भारत रत्न देने की मांग उठाई है, यूपी की सियासत में अजीब उलझन देखी जा रही है. पंजाब से लेकर महाराष्ट्र भी इस विमर्श में शामिल है. मायावती से रहा नहीं गया. उन्होंने कहा कि जिन्होंने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न के लायक नहीं समझा और मान्यवर कांशी राम जी के निधन पर एक दिन का शोक नहीं मनाया, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं. कांग्रेस ही नहीं, सपा भी कांशी राम को याद कर रही है. 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है. कांशी राम की जयंती के मौके पर राहुल दलित कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लखनऊ चले गए. वह कांशी राम की तारीफ में यह कहने से भी नहीं चूके कि कांग्रेस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया था. राजनीतिक एक्सपर्ट यूपी की 20 प्रतिशत दलित आबादी को इसकी वजह मानेंगे. हालांकि चर्चा चली है तो यह जानना जरूरी है कि कांशी राम ने कैसे तब की राजनीति को चुनौती देकर दलित पार्टी (बसपा) खड़ी कर दी.

बद्री नारायण अपनी किताब 'कांशी राम - बहुजनों के नायक' में लिखते हैं कि वैसे तो जातीय कारक 1947 से ही चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन 1950 से लेकर 1960 के दशक के अंतिम दौर तक कांग्रेस का गांधीवादी एवं नेहरूवादी आकर्षण सभी जातियों एवं वर्गों में कायम था. 

तब कांग्रेस को हर जाति का वोट मिलता था

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कांग्रेस की विचारधारा सभी विभाजनों को दरकिनार कर, सभी को एक छतरी के नीचे ला सकती थी. 1976 तक कांग्रेस प्रभावी थी. इसके बाद उसको चुनौती मिलनी शुरू हुई. यह चुनौती 1977 में निर्णायक स्थिति में पहुंची, जब आपातकाल के दो वर्षों के क्रियाकलाप की कीमत कांग्रेस को चुनावों में पराजय के रूप में चुकानी पड़ी.

ओबीसी + दलित का गठजोड़

यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियां और दलित कभी भी, यहां तक कि सत्ता पर कब्जे की खातिर भी एक साथ नहीं आए. लोहिया ने 'पिछड़े पाएं, 100 में 60' का नारा देकर दलित एवं पिछड़ों को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर कभी भी यह गठजोड़ कायम नहीं हुआ. 

पांचवें दशक में यानी 1952 से 1957 के दौरान सोशलिस्ट पार्टियों जैसे लोहियावादियों ने पिछड़ी जातियों के मुद्दों को उठाया. कांशी राम ने 1995 में अपनी बहुजन राजनीति को मूर्त रूप देने के लिए पिछड़ों एवं दलितों की मिली-जुली सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह गठजोड़ केवल छह महीने तक कायम रहा.

कांशी राम का महामिशन

1967 के आम चुनावों के बाद मतदाताओं में वर्गों के आधार पर बिखराव देखा गया. चरण सिंह के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धनी किसानों का उभार दिखाई देता है. उन्हीं की तरह, कांग्रेस से भारी संख्या में लोग भारतीय क्रान्ति दल (बीकेडी) में शामिल हुए. यह पार्टी अभी बनी ही थी. दलितों का अभी भी झुकाव कांग्रेस की ओर बना रहा और पिछड़ा वर्ग, लोहिया से लेकर मुलायम सिंह तक गैर-कांग्रेसी राजनीति की ओर झुका हुआ था तो कांशी राम को, एक दलित पार्टी बनाने के अपने एजेंडे में कैसे सफलता मिली?

यूपी की पॉलिटिक्स में तीन धुरी

जब 1984 में कांशी राम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के साथ प्रवेश किया तो उस समय वहां तीन प्रमुख राजनीतिक धाराएं थीं- कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी. उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन और आजादी के बाद नेहरूवादी राष्ट्रनिर्माण की विरासत कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी. भाजपा हिंदूवादी राजनीति को लेकर सक्रिय थी, जबकि समाजवादी विचारधारा पिछड़े वर्गों को लामबंद करने की कोशिश कर रही थी और सोशलिस्ट राजनीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही थी. 

उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना-बाना समृद्ध और बहुस्तरीय था. यह ब्राह्मणवादी वर्चस्व का गढ़ था और पौराणिक आर्यावर्त का केंद्र था. दूसरी तरफ यह ब्राह्मणवाद विरोधी धार्मिक सुधार आंदोलनों का केंद्र भी था क्योंकि यह महान व्यक्तियों की स्मृतियों और बुद्ध से जुड़े स्थानों का भी केंद्र था. बुद्ध की कर्मभूमि गंगा के मैदान वाली भूमि थी. वे अब भी हाशिए के लोगों की संस्कृतियों में जीवित थे. 

यूपी कैसे बनी कांशी राम की सियासी जमीन?

इसके अलावा मध्यकाल के दौरान यह भक्ति आंदोलन का भी केंद्र था, जिसका नेतृत्व कबीर, रैदास, शिवनारायण, दरिया साहेब और जगजीवन दास जैसे संतों ने किया था. ये संत दलितों के बीच बहुत लोकप्रिय थे. भारी संख्या में दलित इन संप्रदायों के अनुयायी बने थे, जिन्होंने दलितों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का एक साधन उपलब्ध कराया वरना ब्राह्मणवादी धार्मिक एवं आनुष्ठानिक दायरे में दलितों के लिए कोई जगह नहीं थी इसीलिए उत्तर प्रदेश विरोधाभासों की एक जमीन थी, जहां एक तरफ ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चिह्नित किया जाता है तो दूसरी तरफ हाशिए के समूहों के बीच दिन-प्रतिदिन की उनकी संस्कृति में ब्राह्मणवाद विरोधी स्मृतियों के अंश मौजूद हैं. इन सब कारणों से उत्तर प्रदेश कांशी राम के उभार की उर्वर जमीन थी. 

किस्सा कांशी राम का - पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा. पंजाब में क्यों फेल हो गए थे बसपा के संस्थापक?

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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