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Hindi Newsदेशना-ना करते सीएम सिद्धारमैया इस्तीफे के लिए राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

ना-ना करते सीएम सिद्धारमैया इस्तीफे के लिए राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

बेंगलुरु से जब सिद्धारमैया चले थे, तो चेहरे पर खुशी का भाव था लेकिन लौटे तो थोड़ा खामोश दिखे. कांग्रेस आलाकमान से क्या बात हुई, आधिकारिक रूप से किसी को नहीं पता लेकिन रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि पद से हटने का मैसेज मिल गया है. आगे वह जो चाहेंगे, उन्हें दिया जाएगा. 

 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 08:36 AM IST
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ना-ना करते सीएम सिद्धारमैया इस्तीफे के लिए राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है? कुछ घंटे पहले दिल्ली से लौटे सिद्धारमैया क्या मान गए हैं? अगर वह इस्तीफा देंगे, तो आगे क्या करेंगे? कांग्रेस ने उन्हें कैसे मनाया? फिलहाल, मुख्य विपक्षी दल ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है लेकिन अंदरखाने चर्चा जोरों पर है. खबर है कि सिद्धारमैया 28 मई को इस्तीफा दे सकते हैं. पार्टी आलाकमान ने सिद्धारमैया को मैसेज दिया है कि अब वक्त बदलाव का है. नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान खत्म करना है. यह पार्टी के हित में होगा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार को नए सिरे से संगठित किया जाए. एक लाइन में कहें, तो कांग्रेस लीडरशिप ने दिल्ली बुलाकर आमने-सामने की बातचीत में साफ कह दिया है कि सीएम नए नेता के लिए पद छोड़ दें. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर बदलाव गरिमापूर्ण तरीके से हो. ऐसे में तुरंत मुख्यमंत्री को पद छोड़ने के लिए नहीं कहा गया. उन्हें सोचने का समय दिया गया है. आलाकमान ने सिद्धारमैया के राजनीतिक कद का सम्मान करते हुए, कोई समयसीमा भी तय नहीं की है. हालांकि, मीडिया के सामने आए सिद्धारमैया का चेहरा उतरा हुआ था. वह खामोश बेंगलुरु रवाना हो गए. खबर है कि जाने से पहले नई दिल्ली में अपने करीबी नेताओं के साथ डिनर में उन्होंने कह दिया कि जल्द ही वह कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और इस्तीफे की घोषणा करेंगे. 

सिद्धारमैया के साथ अब भी ज्यादा विधायक

पार्टी नेतृत्व का संकेत स्पष्ट है कि वह राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा है. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार लंबे समय से सीएम बनने का इंतजार कर रहे हैं. एक बड़ा तबका इसकी मांग कर रहा है. ऐसे में पार्टी नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती है. पहले सिद्धारमैया की बात मानी गई, लेकिन अब उन्हें हाईकमान की बात मानने के लिए कहा गया है. वैसे, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक और राज्य के नेता अब भी सिद्धारमैया के साथ खड़े दिख रहे हैं. ऐसे में वह बहुत सोच-विचार कर फैसला लेंगे. 

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कांग्रेस ने खुद क्या कहा है

कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि पार्टी नेतृत्व ने सिद्धारमैया और शिवकुमार (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष) के साथ आगामी MLC और राज्यसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की. कांग्रेस ने मीडिया से अटकलें लगाना बंद करने का आग्रह किया, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा.

अंदरखाने खबर है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और तमाम नेताओं की बैठक से पहले सोनिया गांधी से भी सलाह ली गई. 

सावधान से काम करेगी कांग्रेस

- हां, पार्टी नेतृत्व समझ रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के ज्यादातर विधायक सिद्धारमैया के साथ हैं. 
- वह OBC समुदाय से आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जो अभी कांग्रेस के पास हैं. 
- सत्ता हस्तांतरण का काम बहुत सावधानी से किया जाएगा, जिससे वरिष्ठ नेता को उनके कद के हिसाब से पूरा सम्मान मिले और किसी तरह की बगावत या शक्ति प्रदर्शन की नौबत न आए. 
- पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया के कार्यकाल की खूब प्रशंसा की है. 
- सिद्धारमैया से कहा गया कि वह अपनी पसंद का कोई भी पद चुन लें. वह चाहें तो राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली आ सकते हैं. वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभा सकते हैं. वैसे, सिद्धारमैया दिल्ली आने के इच्छुक नहीं हैं. कर्नाटक में राज्यसभा की चार सीटें खाली हो रही हैं जिनके लिए अगले महीने चुनाव होंगे. कांग्रेस तीन सीटें जीतने की स्थिति में है. रिटायर होने वाले सदस्यों में खरगे भी शामिल हैं.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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