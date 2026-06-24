/केतन की बहन के संदेह ने खोला असली राज, कैसे सिया और चेतन की साजिश का हुआ पर्दाफाश; अब चला पता!

केतन की बहन को शक हुआ कि यह कोई घटना नहीं, बल्कि साजिश थी. केतन की बहन का यह संदेह की मामला सुलझाने का शुरुआती बिंदु बन गया. केतन के अंतिम संस्कार के बाद भी उनकी बहन दुर्घटना की कहानी पर संदेह करती रही. उनके मन में कई सवाल थे. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि घटना के चार दिन बाद, सिया गोयल ने अग्रवाल परिवार के घर जाकर संवेदना व्यक्त की. इस दौरान, केतन की बहन ने सिया से लोहागढ़ में हुई घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ की.