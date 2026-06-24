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केतन की बहन के संदेह ने खोला असली राज, कैसे सिया और चेतन की साजिश का हुआ पर्दाफाश; अब चला पता!

Pune Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं. इस बीच केतन की बहन की शक की सुई ने सिया और चेतन चौधरी को सलाखों के पीछे पहुंचाया है. आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे...?

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:40 PM IST
केतन की बहन के संदेह ने खोला असली राज, कैसे सिया और चेतन की साजिश का हुआ पर्दाफाश; अब चला पता!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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