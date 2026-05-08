जिसे देखकर चौंधिया जाती हैं आंखें, आखिर वो कोहिनूर हीरा बना कैसे था? वैज्ञानिकों ने पता लगाया राज

दुनिया के सबसे रहस्यमयी और कीमती हीरों की कहानी अब धरती की गहराइयों से जुड़ती नजर आ रही है. एक नई वैज्ञानिक रिसर्च ने ऐसा दावा किया है, जिसने कोहिनूर जैसे ऐतिहासिक हीरे की उत्पत्ति को लेकर फिर से जिज्ञासा बढ़ा दी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े और दुर्लभ हीरे पृथ्वी के भीतर मौजूद लोहे से भरपूर बेहद गहरे इलाकों में बने हो सकते हैं. हालांकि इस रिसर्च में सीधे तौर पर कोहिनूर हीरे का अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके निष्कर्ष यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि आखिर इतने विशाल और अनमोल हीरे धरती के भीतर कैसे बनते हैं?

यह अध्ययन दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के शोधकर्ताओं ने किया है, जिसे जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित किया गया. रिसर्च में खास तौर पर CLIPPIR डायमंड्स पर ध्यान दिया गया. यह बेहद दुर्लभ श्रेणी के विशाल हीरे होते हैं. CLIPPIR का मतलब है Cullinan-like, Large, Inclusion-poor, Pure, Irregular और Resorbed Diamonds. इन्हीं में दुनिया के सबसे बड़े हीरों में शामिल मशहूर 'कुलिनन डायमंड' भी आता है. यह हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया के पास मिला था और उसका वजन 3,106 कैरेट था.

विशाल हीरे कैसे धरती की सतह तक पहुंचे?

वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन ज्वालामुखीय किम्बरलाइट चट्टानों के जरिए ये विशाल हीरे धरती की सतह तक पहुंचे, वे सभी पृथ्वी के भीतर करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में मौजूद लोहे से समृद्ध असामान्य क्षेत्रों से होकर गुजरी थीं. इन क्षेत्रों में ऐसे रासायनिक संकेत मिले, जो करोड़ों या शायद अरबों साल पहले समुद्र की सतह से नीचे धंस चुकी प्राचीन महासागरीय परतों से जुड़े थे. स्टडी के प्रमुख लेखक एसोसिएट प्रोफेसर ज्योफ्री होवार्थ के मुताबिक, इन असाधारण हीरों का निर्माण महाद्वीपों के नीचे मौजूद लोहे से भरपूर अनोखे वातावरण में हुआ.

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छोटे हीरों की तुलना में आखिर कैसे बनते हैं बड़े हीरे?

रिसर्चर्स का मानना है कि जब गर्म किम्बरलाइट मैग्मा इन प्राचीन लोहे वाले क्षेत्रों से टकराया, तब विशाल हीरों के बनने के लिए जरूरी दबाव, तापमान और रासायनिक परिस्थितियां पैदा हुईं. वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि छोटे हीरों की तुलना में इतने बड़े हीरे आखिर कैसे बनते हैं. यह नई रिसर्च उस रहस्य को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. इस अध्ययन के बाद दुनिया के सबसे चर्चित हीरों में शामिल कोहिनूर को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो सकती है.

कहां से मिला था कोहिनूर हीरा?

माना जाता है कि कोहिनूर हीरा आज के आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लूर खदानों से काकतीय वंश के दौर में निकाला गया था. इतिहासकारों के अनुसार, शुरुआत में इसका वजन करीब 793 कैरेट था, हालांकि समय के साथ इसे कई बार तराशा गया. वैज्ञानिकों का मानना है कि कोहिनूर भी संभवतः धरती की गहराई में बने उन्हीं प्राचीन विशाल हीरों में से एक रहा होगा, जिन्हें बाद में ज्वालामुखीय विस्फोटों के जरिए सतह तक पहुंचाया गया. रिसर्च यह भी संकेत देती है कि पृथ्वी के भीतर आज भी ऐसे छिपे हुए क्षेत्र मौजूद हो सकते हैं, जहां असाधारण दबाव और तापमान के बीच विशाल हीरों का निर्माण संभव है.

वैज्ञानिक कर सकेंगे उन इलाकों की पहचान जहां मिल सकते हैं कोहिनूर जैसे हीरे

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह अध्ययन भविष्य में हीरों की खोज के लिए भी अहम साबित हो सकता है. ज्वालामुखीय चट्टानों में मौजूद रासायनिक संकेतों का विश्लेषण करके अब भूवैज्ञानिक उन इलाकों की पहचान बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जहां दुर्लभ और विशाल हीरे मिलने की संभावना हो सकती है. कुल मिलाकर यह रिसर्च एक बेहद दिलचस्प संभावना सामने लाती है इंसानों के सबसे अनमोल खजानों में शामिल कुछ हीरे शायद करोड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों में मौजूद चट्टानों के अवशेषों से बने हों, जो बाद में पृथ्वी के भीतर दबते चले गए.

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