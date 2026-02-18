Advertisement
trendingNow13114627
Hindi NewsदेशDNA: रोते-बिलखते रह जाते हैं परिवार, नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, एक चूक से हो गया पर्दाफाश

DNA: रोते-बिलखते रह जाते हैं परिवार, नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, एक चूक से हो गया पर्दाफाश

How Lawrence Bishnoi Gang Recruit Youngsters: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ शूटर्स ने बीते दिनों प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी. आखिर इन नौजवानों को बरगलाकर क्यों गुंडे बना रहे ये गैंग?   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 18, 2026, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: रोते-बिलखते रह जाते हैं परिवार, नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, एक चूक से हो गया पर्दाफाश

Lawrence Bishnoi Gang: पंजाब से अपराध की शुरुआत करने वाला लॉरेंस अब उत्तर प्रदेश से शूटर भर्ती करता है और मुंबई में वारदात कराता है .17 दिन पहले लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से 6 आगरा के बाह इलाके से हैं. आज हमारी टीम आगरा के बाह पहुंची और हर आरोपी के घरवालों से बातचीत की. ये पहली बार है जब कोई न्यूज चैनल लॉरेंस गैंग के गुर्गों के दरवाजे तक जा पहुंचा है. हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में पहला सवाल था, आरोपियों का लॉरेंस गैंग से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का आरोपियों के परिजनों ने क्या जवाब दिए. 

कैसे गुंडों की भर्ती कर रहा बिश्नोई गैंग? 

दीपक से लेकर सोनू और विष्णु तक हर आरोपी के परिजन यही कह रहे हैं कि उनके भाई, बेटे या पोते किसी गैंग से नहीं जुड़े हुए थे. सभी का कहना था कि ये लोग छोटी मोटी नौकरी करते थे और इन्हें बरगलाकर अपराध की भट्टी में झोंका गया. आरोपियों के परिवारों की बातों से एक बात साफ हो जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े अपराधी एक खास पैटर्न के जरिए नौजवानों को अपने गैंग में भर्ती कर रहे थे. सभी आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थे. यानी इन्हें पैसे और आलीशान जिंदगी का झांसा देकर गैंग से जोड़ा गया. सभी आरोपियों के संपर्क दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों से था. यानी लॉरेंस के गैंग ने सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि बीच में किसी एक शख्स को जोड़ा ताकि जांच के तार सीधे गैंग तक ना पहुंचे. तीसरा बड़ा पैटर्न ये है कि सभी आरोपी 20 से 25 साल के बीच के हैं. यानी लॉरेंस गैंग ने ऐसे नौजवानों को भर्ती किया जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने के लिए वो शारीरिक रूप से तैयार रहें. 

नौजवानों को बरगलाकर अपराध करवाते हैं

लॉरेंस हो या फिर अंडरवर्ल्ड का कोई और गैंग. ये सभी क्रिमिनल सिंडिकेट यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चलते हैं. यानी नौजवानों को बरगलाकर अपराध कराओ और फिर उन्हें छोड़ दो. आगरा के इन आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से जुड़कर अपराध की दुनिया में कदम तो रख दिया लेकिन पीछे छोड़ गए वो रोते बिलखते परिवार जिनका अब कोई सहारा नहीं है. हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जब इन परिवारों की पीड़ा सामने आई तो पता चला कि अपराध का रास्ता सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है. लॉरेंस के गुर्गों ने जिन नौजवानों का इस्तेमाल कर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कराई आज उनसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के लिए इन आरोपियों ने क्या किया था ये जानते हैं? 

Add Zee News as a Preferred Source

जब चाहे बॉलीवुड स्टार्स को टारगेट कर रहा गैंग 

Zee News को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी 2026 को आरोपी सोनू और सनी पुणे से मुंबई पहुंचे. 15-20 जनवरी 2026 के बीच आरोपियों ने 3 बार रोहित शेट्टी के घर की रेकी की थी. 31 जनवरी 2026 को आरोपी दीपक, सोनू और सनी कल्याण से टैक्सी लेकर मुंबई पहुंचे. मुंबई पहुंचकर सबसे पहले ये तीनों जुहू चौपाटी गए जहां इन्होंने शराब पी थी. चौपाटी से 1 फरवरी 2026 की तड़के सुबह ये लोग जुहू पहुंचे जहां तीनों आरोपियों ने रोहित शेट्टी के घर पर 5 गोलियां चलाईं. वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने कल्याण स्टेशन से भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ी. भोपाल से आरोपी आगरा में स्थित अपने-अपने गांव गए जहां कुछ दिन बिताने के बाद ये नोएडा पहुंचे. आरोपियों की अगली मंजिल हरियाणा था, लेकिन इसी बीच इन्हें पुलिस ने दबोच लिया. ये रूट मैप बताता है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए आरोपी बार-बार लोकेशन बदल रहे थे लेकिन ये हर वक्त साथ थे. यही वो गलती थी जिसकी वजह से एक आरोपी की धरपकड़ ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले तो पकड़ लिए गए लेकिन एक सवाल जस का तस खड़ा है आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतनी जुर्रत कैसे करने लगा कि वो जब चाहे, जहां चाहे बॉलीवुड के सितारों को टारगेट करने लगा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
Punjab news
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'