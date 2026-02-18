DNA: रोते-बिलखते रह जाते हैं परिवार, नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, एक चूक से हो गया पर्दाफाश

How Lawrence Bishnoi Gang Recruit Youngsters: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ शूटर्स ने बीते दिनों प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी. आखिर इन नौजवानों को बरगलाकर क्यों गुंडे बना रहे ये गैंग?
Trending Photos
Lawrence Bishnoi Gang: पंजाब से अपराध की शुरुआत करने वाला लॉरेंस अब उत्तर प्रदेश से शूटर भर्ती करता है और मुंबई में वारदात कराता है .17 दिन पहले लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से 6 आगरा के बाह इलाके से हैं. आज हमारी टीम आगरा के बाह पहुंची और हर आरोपी के घरवालों से बातचीत की. ये पहली बार है जब कोई न्यूज चैनल लॉरेंस गैंग के गुर्गों के दरवाजे तक जा पहुंचा है. हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में पहला सवाल था, आरोपियों का लॉरेंस गैंग से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का आरोपियों के परिजनों ने क्या जवाब दिए.
दीपक से लेकर सोनू और विष्णु तक हर आरोपी के परिजन यही कह रहे हैं कि उनके भाई, बेटे या पोते किसी गैंग से नहीं जुड़े हुए थे. सभी का कहना था कि ये लोग छोटी मोटी नौकरी करते थे और इन्हें बरगलाकर अपराध की भट्टी में झोंका गया. आरोपियों के परिवारों की बातों से एक बात साफ हो जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े अपराधी एक खास पैटर्न के जरिए नौजवानों को अपने गैंग में भर्ती कर रहे थे. सभी आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थे. यानी इन्हें पैसे और आलीशान जिंदगी का झांसा देकर गैंग से जोड़ा गया. सभी आरोपियों के संपर्क दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों से था. यानी लॉरेंस के गैंग ने सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि बीच में किसी एक शख्स को जोड़ा ताकि जांच के तार सीधे गैंग तक ना पहुंचे. तीसरा बड़ा पैटर्न ये है कि सभी आरोपी 20 से 25 साल के बीच के हैं. यानी लॉरेंस गैंग ने ऐसे नौजवानों को भर्ती किया जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने के लिए वो शारीरिक रूप से तैयार रहें.
लॉरेंस हो या फिर अंडरवर्ल्ड का कोई और गैंग. ये सभी क्रिमिनल सिंडिकेट यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चलते हैं. यानी नौजवानों को बरगलाकर अपराध कराओ और फिर उन्हें छोड़ दो. आगरा के इन आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से जुड़कर अपराध की दुनिया में कदम तो रख दिया लेकिन पीछे छोड़ गए वो रोते बिलखते परिवार जिनका अब कोई सहारा नहीं है. हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जब इन परिवारों की पीड़ा सामने आई तो पता चला कि अपराध का रास्ता सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है. लॉरेंस के गुर्गों ने जिन नौजवानों का इस्तेमाल कर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कराई आज उनसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के लिए इन आरोपियों ने क्या किया था ये जानते हैं?
Zee News को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी 2026 को आरोपी सोनू और सनी पुणे से मुंबई पहुंचे. 15-20 जनवरी 2026 के बीच आरोपियों ने 3 बार रोहित शेट्टी के घर की रेकी की थी. 31 जनवरी 2026 को आरोपी दीपक, सोनू और सनी कल्याण से टैक्सी लेकर मुंबई पहुंचे. मुंबई पहुंचकर सबसे पहले ये तीनों जुहू चौपाटी गए जहां इन्होंने शराब पी थी. चौपाटी से 1 फरवरी 2026 की तड़के सुबह ये लोग जुहू पहुंचे जहां तीनों आरोपियों ने रोहित शेट्टी के घर पर 5 गोलियां चलाईं. वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने कल्याण स्टेशन से भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ी. भोपाल से आरोपी आगरा में स्थित अपने-अपने गांव गए जहां कुछ दिन बिताने के बाद ये नोएडा पहुंचे. आरोपियों की अगली मंजिल हरियाणा था, लेकिन इसी बीच इन्हें पुलिस ने दबोच लिया. ये रूट मैप बताता है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए आरोपी बार-बार लोकेशन बदल रहे थे लेकिन ये हर वक्त साथ थे. यही वो गलती थी जिसकी वजह से एक आरोपी की धरपकड़ ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले तो पकड़ लिए गए लेकिन एक सवाल जस का तस खड़ा है आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतनी जुर्रत कैसे करने लगा कि वो जब चाहे, जहां चाहे बॉलीवुड के सितारों को टारगेट करने लगा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.