/राम-कृष्ण के अपमान का ट्रेंड कब तक चलता रहेगा? संस्कृत को विदेशी भाषा बताने वाली सोच का विश्लेषण

भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बयानों से बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर तनाव बढ़ाते हैं. कभी ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का अपमान करते हैं, तो कभी कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे. इन्हें संस्कृत विदेशी और उर्दू भारतीय भाषा लगती है.
झारखंड में एक तकरीर के दौरान भीड़ देखकर जर्जिस अंसारी ने कुछ ऐसा कहा, वोआपत्तिजनक है. मौलाना जर्जिस का ये बयान जानबूझकर सनातन के आराध्य और प्रतीक पुरुषों का अपमान है.
मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण को नमाज से जोड़कर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को इस्लाम से जोड़कर सनातन की पवित्रता पर शाब्दिक प्रहार किया है. सबसे पहले हम भगवद्गीता के उस श्लोक को समझते हैं, जिसके हवाले से यह कट्टरपंथी मौलाना भगवान श्रीकृष्ण को इस्लाम से जोड़ रहे हैं.
श्रीमद्भगवद्गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने ध्यान योग के बारे में बताया है. भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि योगी को चाहिए कि वह एकांत रहकर, मन और शरीर को अच्छी तरह नियंत्रित कर, सभी आशाओं और संग्रह की भावना से मुक्त होकर, निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए.
यह श्लोक ध्यान योग के व्यावहारिक पक्ष की चर्चा करता है. बताता है कि बाहरी शांति, आंतरिक नियंत्रण और आसक्ति-मुक्ति ध्यान योगी के लिए महत्वपूर्ण हैं.
इस श्लोक में कहीं भी नमाज या इस्लामी आचरण की चर्चा नहीं है. लेकिन मौलाना जर्जिस अंसारी ने सनातनी धर्मग्रंथ की मनमानी और गलत व्याख्या की और भगवान कृष्ण को नमाज से जोड़ दिया. ये सब कुछ उन्होंने इस्लाम को श्रेष्ठ बताने के लिए किया.
सोचिए, जो कौम अपने आराध्य पर एक छोटी-सी टिप्पणी भी सहन नहीं करती. उनकी भावनाएं इतनी नाज़ुक हैं कि अगर सपने में भी लगे कि किसी ने उनके आराध्य पर टिप्पणी की है, तो वे तत्काल सड़क पर उतर आते हैं. 'सर तन से जुदा' जैसे नारे लगाए जाने लगते हैं. उसी कौम के कथित स्कॉलर कह रहे हैं कि भगवान श्रीकृष्ण नमाज पढ़ते थे. सोचिए, अगर इसका उल्टा हुआ होता, तो क्या होता?
आहत भावना गैंग सड़क पर पोस्टर लेकर उतर गया होता, जैसे चंद महीने पहले 'आई लव मोहम्मद' के मामले में हुआ था. हिंसक नारे लगते, पथराव होता, बयान देने वाले के लिए सर तन से जुदा करने का नारा लगता और उसे मृत्युदंड देने की मांग उठती. लेकिन जब मौलाना जर्जिस भगवान श्रीकृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, तो सद्भाव और गंगा-जमुनी तहजीब की बात करने वाले मौन हैं. चारों तरफ सन्नाटा है.
इस सामूहिक सन्नाटे के खिलाफ साधु-संत जरूर मुखर हैं. संतों ने मौलाना जर्जिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 'सर तन से जुदा' कहने वाले अगर दूसरे धर्म के देवता पर ऐसी विवादित टिप्पणी करेंगे. सनातन में विष्णु के अवतार को 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला बताएंगे तो कम से कम कार्रवाई की मांग तो होगी ही.
यह पहली बार नहीं है जब सनातन के पवित्र धार्मिक प्रतीकों को इस्लाम से जोड़कर उनका अपमान करने की साजिश की गई है. आपको याद होगा कि जाकिर नाइक भी अपनी सभाओं में ऐसा करता था. सनातन के अपमान का विषाक्त विचार वही है, बस चेहरा बदल गया है. यहां हम आपको मौलाना जर्जिस अंसारी के दागदार अतीत के बारे में भी जानकारी साझा करना चाहेंगे.
2016 में वाराणसी की एक महिला ने इस इस्लामिक उपदेशक के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी.
सितंबर 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जर्जिस को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. वो जेल जा चुका है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिलहाल बाहर है.
जून 2022 में जर्जिस ने महिलाओं और अनुसूचित जाति को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. इस बयान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया था.
इसी वर्ष फरवरी में इसने बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया था.साथ ही, इसने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की सलाह दी थी.
सनातन का अपमान करने वाली ऐसी कट्टरपंथी सोच पर कार्रवाई होनी चाहिए. कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ में हिंदू महासभा से जुड़े कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की. उन्होंने मौलाना जर्जिस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया.
लखनऊ पुलिस ने इस बेलगाम मौलाना के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है. अब आपको दिखाते हैं कि मौलाना जर्जिस पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं.
बीएनएस की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने पर लगाई जाती है. अपराध साबित होने पर एक साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है. FIR दर्ज हुई है. जरूरी ये भी है कि ऐसे लोगों को बताया जाए कि सनातन संस्कृति, इस्लाम के उद्भव से हजारों साल पहले से अस्तित्व में है. इसलिए भगवान श्रीकृष्ण को नमाज से जोड़ना सिर्फ मौलाना का अज्ञान और ओछापन है.
स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दूसरों की मौलिक पहचान को मिटाकर उसे अपने रंग में रंगना अध्यात्म नहीं, वैचारिक जबरदस्ती है.
यह वैचारिक जबरदस्ती सिर्फ मौलाना जर्जिस ही नहीं कर रहा है, बल्कि वे लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है.
इन्हीं से एक नाम बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद आजाद का है. मौलाना जर्जिस ने भगवान श्रीकृष्ण, यानी एक देवता का अपमान किया, तो मोहम्मद जावेद आजाद ने देवभाषा यानी संस्कृत का अपमान किया.
सोचिए, जिस संस्कृत को भाषा-विज्ञानी दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक मानते हैं. जिस संस्कृत में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, योग और ज्योतिष जैसे ग्रंथ रचे गए हैं. जो संस्कृत हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है. उसी संस्कृत को कांग्रेस के सांसद विदेशी भाषा कह रहे हैं, और उर्दू को भारत की भाषा बता रहे हैं.
मोहम्मद जावेद आजाद जैसे उर्दू प्रेमियों को समझना चाहिए कि संस्कृत की उत्पत्ति ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व मानी जाती है. वैदिक काल में संस्कृत का भाषा के रूप में विकास हुआ. जबकि उर्दू का विकास मध्यकाल यानी सन 1400 से 1700 के बीच हुआ. यानी संस्कृत, उर्दू से करीब 3 हजार वर्ष पुरानी भाषा है.
संस्कृत के शब्दकोश में 90 प्रतिशत शब्द इंडो-आर्यन यानी भारतीय मूल के हैं. जबकि उर्दू के शब्दकोश में करीब 60 प्रतिशत शब्द संस्कृत, 35 प्रतिशत शब्द फारसी और बाकी अन्य अरबी भाषाओं से जुड़े हैं.
संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. देवनागरी एक भारतीय लिपि है. हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है. जबकि उर्दू नस्तालीक यानी फारसी-अरबी लिपि में लिखी जाती है. यह भारतीय लिपि नहीं है.
भारत का वैदिक साहित्य और समृद्ध पारंपरिक ज्ञान संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों में दर्ज है. जबकि उर्दू में मुख्य रूप से साहित्य, शायरी और अक्रांताओं से जुड़ी ऐतिहासिक रचनाएं दर्ज हैं.
विद्वान कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह संस्कृति और विचारों के विकास का माध्यम भी होती है. संस्कृत भारतीय संस्कृति और सनातन विचारधारा की भाषा है. जबकि उर्दू इस्लामी आक्रांताओं के दौर में दरबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा रही है. जो लोग उर्दू को भारतीय भाषा बता रहे हैं, उनके आदर्श कौन हैं और उनकी मानसिकता कैसी है, इसे आप सहज ही समझ सकते हैं. इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है.
समझिए, संस्कृत का विरोध वैभवशाली भारतीय विरासत का विरोध है. संस्कृत को विदेशी भाषा बताना समृद्ध वैदिक विरासत का अपमान है. आज मोहम्मद जावेद आजाद जैसे लोगों को संस्कृत को लेकर जर्मन विद्वान और भाषाविद् मैक्स मुलर के इस कथन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. उन्होंने कहा था कि—यदि संस्कृत मर जाती है, तो भारत की आत्मा मर जाएगी. यह ज्ञान का सबसे शक्तिशाली माध्यम है.