/राम-कृष्ण के अपमान का ट्रेंड कब तक चलता रहेगा? संस्कृत को विदेशी भाषा बताने वाली सोच का विश्लेषण

विद्वान कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह संस्कृति और विचारों के विकास का माध्यम भी होती है. संस्कृत भारतीय संस्कृति और सनातन विचारधारा की भाषा है. जबकि उर्दू इस्लामी आक्रांताओं के दौर में दरबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा रही है. जो लोग उर्दू को भारतीय भाषा बता रहे हैं, उनके आदर्श कौन हैं और उनकी मानसिकता कैसी है, इसे आप सहज ही समझ सकते हैं. इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है.