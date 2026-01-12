Advertisement
Hindi Newsदेशमहात्मा गांधी को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे बापू... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?

महात्मा गांधी को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे बापू... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?

30 जनवरी की शाम दिल्ली में चली गोलियों ने महात्मा गांधी को हमसे छीन लिया था. उस दिन क्या हुआ था. कितनी गोलियां चली थीं. पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया था. क्या उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया था. अब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाकर नई बहस को जन्म दे दिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:52 PM IST
महात्मा गांधी को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे बापू... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?

महात्मा गांधी की हत्या से 13 दिन पहले उन पर बम फेंका गया था. मुख्य आरोपी मदनलाल पाहवा था, वो गिरफ्तार भी हुआ. उस समय देश का वातावरण ऐसा था और गांधी जी देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. बापू को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? अगला सवाल गांधी जी की हत्या का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? नाथूराम गोडसे ने बयान दिया कि उसने दो गोलियां चलाईं. पुलिस ने कहा कि तीन गोलियां लगी हैं. ये तय क्यों नहीं किया गया कि कितनी गोलियां लगी हैं? गांधी जी की हत्या दुखद और गंभीर घटना थी, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ जिससे वेरिफाई हो सके कि हुआ क्या है... भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक टीवी शो में ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए. बापू की हत्या के 78 साल बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं. 

भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मोरार जी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री थे. उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा था कि मदनलाल ने स्टेटमेंट में कहा है कि नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है. ये गांधी जी की हत्या से 13-14 दिन पहले की बात है मगर सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है. उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा हुआ है. त्रिवेदी ने कहा कि गोली लगने के बाद कहा जाता है कि तकरीबन 40 मिनट तक बापू जीवित थे. बिड़ला मंदिर से आज का राम मनोहर लोहिया अस्पताल (तब नाम अलग था) उस जमाने में कार से ले जाने में 5 मिनट नहीं लगता, क्यों नहीं ले जाया गया? सुधांशु त्रिवेदी यह भी कहते हैं कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे. उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि जांच आयोग बनाया गया लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया. 

वो पिस्तौल कौन सी थी?

जिस पिस्तौल से बापू पर फायर किया गया था, वो ग्वालियर से लाई गई थी. काले रंग की एक बेरेटा पिस्तौल और 20 कारतूस लेकर नाथूराम गोडसे और आप्टे दिल्ली आए थे. उस पिस्तौल का नंबर था 606824-पी. बिड़ला मंदिर के पीछे एक बबूल के पेड़ पर उन्होंने पिस्तौल चलाकर टेस्टिंग भी की थी. 

सरदार दादा बापू से मिलने आए

मनुबेन गांधी ने बापू के आखिरी कुछ घंटों पर लिखी 'Last Glimpses of Bapu' किताब में लिखा है कि शाम के 4.15 बज रहे थे. बापू और सरदार दादा (सरदार पटेल) बातें कर रहे थे. काठियावाड़ के कुछ नेता भी आए हुए थे. जब मैंने बापू को काठियावाड़ के नेताओं के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, 'उनसे कहो कि अगर मैं जिंदा रहा तो वे प्रार्थना के बाद टहलते समय बात कर सकते हैं.' मैंने उनसे प्रार्थना के समय तक इंतजार करने को कहा क्योंकि अगर वे प्रार्थना के तुरंत बाद नहीं मिले, तो कोई और जबरदस्ती अंदर आ सकता है और वे उनसे मिलने का मौका खो देंगे. उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया और बापू के कमरे में बैठ गए. 

बकरी का दूध और संतरा

बापू सरदार दादा के साथ बातचीत में इतने तल्लीन थे कि वे प्रार्थना के लिए 10 मिनट देर से पहुंचे. उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें परेशान करे. आखिरकार मणिबेन ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर बापू को समय की याद नहीं दिलाई गई तो वह नाराज होंगे. बातें करते-करते बापू ने खाना खाया. उनके खाने में बकरी का दूध, सब्ज़ी का जूस और तीन संतरे शामिल थे. बातचीत के दौरान उन्होंने सूत कातना भी शुरू कर दिया. वह कहते थे कि बिना मेहनत की रोटी चोरी की रोटी है इसलिए वह सूत कातना कैसे छोड़ सकते थे?... 

हमेशा की तरह मैंने अपने हाथों में बापू की कलम, उनकी माला, उनका थूकदान, उनके चश्मे का केस और वह नोटबुक उठाई जिसमें मैं उनके भाषण लिखती हूं. रास्ते में बापू ने दस मिनट देर से आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, 'तुम लोग मेरी देखभाल कर रहे हो तो फिर मैं घड़ी क्यों देखूं?' उन्होंने यह मजाक में कहा था... 

वह प्रार्थना स्थल की सीढ़ियों पर चढ़ गए. उन्होंने कहा, 'मैं प्रार्थना के लिए दस मिनट लेट हो गया हूं, इसमें आप लोगों की गलती है.' चूंकि सरदार दादा कई दिनों के बाद मिलने आए थे और वे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे इसलिए हमने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की लेकिन बापू को यह पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा, 'नर्सों का कर्तव्य है कि वे अपना काम करें, भले ही भगवान खुद मरीज के बिस्तर के पास क्यों न खड़े हों. जब किसी मरीज को दवा देने का समय हो और नर्स किसी न किसी कारण से मरीज के पास जाने में हिचकिचाए, तो मरीज मर भी सकता है...मैं प्रार्थना में एक मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता.'...

चार सीढ़ियां चढ़े और...

बापू चार सीढ़ियां चढ़े और ऊपर देखा. फिर हमारे कंधों से हाथ हटाकर उन्होंने वहां जुटे लोगों का अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़े और आगे बढ़ गए. मैं उनके दाहिनी ओर थी. उसी दिशा से खाकी कपड़े पहने एक नौजवान हाथ जोड़े हुए भीड़ को पीछे करते हुए हमारे पास आया. मुझे लगा कि वह बापू के पैर छूना चाहता है. ऐसा हर दिन होता था. बापू जहां भी जाते थे, लोग उनके पैर छूने और उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास आते थे. हम उन्हें अपने तरीके से बताते थे कि बापू को यह पसंद नहीं है. जो लोग उनके पैर छूना चाहते थे और धूल उठाना चाहते थे, बापू उनसे भी कहते थे, 'मैं एक साधारण इंसान हूं. तुम मेरे पैरों की धूल क्यों उठाना चाहते हो?' 

उस युवक ने जोर से धक्का दिया और...

ऐसे में मैंने उस युवक को एक तरफ धकेल दिया और उससे कहा, 'बापू पहले ही दस मिनट लेट हैं, तुम शर्मिंदा क्यों कर रहे हो लेकिन उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मेरे हाथों से माला, थूकदान और नोटबुक गिर गए. जब तक दूसरी चीजें गिरीं, मैं उस आदमी से झगड़ती रही लेकिन जब माला जमीन पर गिरी तो मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकी. उसी समय, एक के बाद एक तीन गोलियां चलीं. अंधेरा छा गया. माहौल धुएं से भर गया और आसमान धमाके की आवाज से गूंज उठा. 

बापू अभी भी चलते हुए लग रहे थे, सीना खुला हुआ और होंठों पर 'हे राम! हे रा...'. उनके हाथ जुड़े हुए थे और एक ही पल में वह जमीन पर गिर गए. कुछ लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की. आभाबेन भी गिर गईं. उन्होंने तुरंत बापू का सिर अपनी गोद में रख लिया. मैं इतना हैरान थी कि समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ. यह पूरी घटना मुश्किल से 3 या 4 मिनट में हुई होगी. धुआं बहुत घना था. गोलियों की आवाज से मेरे कान बहरे हो गए थे. लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी.

10 मिनट में कमरे में ले जाए गए

हम दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ, यह बताना मुश्किल है. खून की धाराओं ने हमारे सफेद कपड़ों को पूरी तरह से रंग दिया था. बापू की घड़ी में 5 बजकर 17 मिनट हुए थे. हाथ जोड़े हुए, बापू धरती मां की गोद में हरी घास पर हमेशा की नींद सो रहे थे, जैसे वे हमारी गुस्ताखी पर नाराज होने के बजाय हमें माफ करना चाहते हों. उन्हें उनके कमरे में ले जाने में कम से कम दस मिनट लगे होंगे. बदकिस्मती से कोई डॉक्टर आसपास नहीं था। सुशीलबेन के फर्स्ट-एड बॉक्स को खोजने पर हमें कोई खास दवा नहीं मिल पाई. बापू ने कितनी बार कहा था, 'मेरे सच्चे डॉक्टर तो राम हैं!' शायद हम जैसे छोटे लोग अपने स्वार्थ के लिए बापू को जिंदा करने का कोई तरीका नहीं निकाल पाए क्योंकि ऐसा करने से उनका यह सिद्धांत टूट जाता कि राम ही उनके एकमात्र डॉक्टर हैं. सरदार दादा जो मुश्किल से अपने घर पहुंचे ही थे, वापस लौट आए. 

बापू को तीन गोलियां लगी थीं

हम जोर-जोर से रो रहे थे लेकिन आज बापू को हम पर जरा भी दया नहीं आ रही थी. एक समय था, जब मुझ जैसी गरीब लड़की को दुखी देखकर वह तब तक मुझसे पूछते रहते थे जब तक उन्हें इसका कारण पता नहीं चल जाता था लेकिन आज बापू सब कुछ शांति से सह रहे हैं. हत्यारे की सात-बोर की ऑटोमैटिक बंदूक की पहली गोली पेट में बीच से 3 इंच दाईं ओर और नाभि से 2 इंच ऊपर लगी थी. दूसरी गोली पेट में बीच से 1 इंच दूर लगी और तीसरी 4 इंच दाईं ओर. पहली और दूसरी गोलियां शरीर के आर-पार निकल गई थीं. तीसरी गोली मांस में फंस गई और उसकी टोपी बाद में उनके कपड़ों में मिली. जो गोलियां आर-पार निकल गई थीं, वे प्रार्थना स्थल पर मिलीं. बहुत ज्यादा खून बहने से लगभग दस मिनट में चेहरा पीला पड़ गया. बापू अब नहीं रहे. 

अस्पताल किया गया फोन

दिल कड़ा करके भाई साहब ने बार-बार अस्पताल फोन किया. बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे. भीड़ में से बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाते हुए भाई साहब सरदार के घर से गुजरे और विलिंगडन अस्पताल (आज का आरएमएल) पहुंचे, लेकिन निराश होकर वापस लौटे. इसी बीच कन्हैयालाल मुंशी आए. सरदार दादा तुरंत आए. मणिबेन ने हमें सांत्वना दी. उन्होंने मुझसे गीता पढ़ने को कहा. मणिबेन की मौजूदगी और उनके साथ-साथ सरदार दादा के सांत्वना भरे शब्दों से मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा और मैंने गीता पढ़ना शुरू किया. 

इसी बीच कर्नल भार्गव आए और उन्होंने बापू की जांच शुरू की. दो मिनट के लिए सरदार दादा समेत हम सभी में उम्मीद की एक किरण जगी. हमें उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी लेकिन कर्नल भार्गव तुरंत समझ गए कि जान निकल चुकी है. लेकिन यह कहावत है कि डॉक्टर बुरी खबर को तब तक छिपाता है जब तक वह छिपा सकता है. इस महान इंसान के गुजर जाने की भयानक खबर देना इस डॉक्टर के लिए बापू के शरीर में भयानक गोलियां चलाने से भी ज्यादा बेरहम काम था....उन्होंने अपनी रिपोर्ट में देरी करने के लिए कुछ मिनट बिताए और आखिर में कहा, 'मनु, बापू अब नहीं रहे.' जैसे ही हमने यह खबर सुनी तो वह कमरा जहां हम और बापू खुशी-खुशी बातें करते थे, भयानक रोने की आवाजों से गूंजने लगा. 

पोस्टमार्टम क्यों नहीं  किया गया?

सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी भी इस सवाल को उठाते हुए बापू की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग कर चुके हैं. याचिका खारिज हो गई थी. बिड़ला हाउस यानी आज के गांधी स्मृति की ओर से कुछ साल पहले बताया गया था कि बापू के शव का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि परिवार वालों ने इसकी सहमति नहीं दी थी. 

