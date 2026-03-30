कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज, पहली बार लड़ रहे इलेक्शन

Actor Joseph Vijay Property News: एक्टर विजय कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं? यह सवाल अक्सर उनके फैंस के मन में उठता होगा, अब उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे में इसका खुलासा कर दिया है. वे पहली बार अपनी पार्टी बनाकर तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में उतरे हैं.
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Actor Joseph Vijay Election Affidavit: अभिनेता से राजनेता बने तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के संस्थापक अध्यक्ष जोसेफ विजय पहली बार चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं. तमिलनाडु विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में उन्होंने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं, विजय ने खुद चेन्नई की पेराम्बुर सीट से नामांकन दाखिल किया है. सोमवार को पर्चा भरने के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति और मुकदमों से जुड़ा हलफनामा भी सौंपा. इस हलफनामे में विजय ने अपनी और पत्नी संगीता सोरनलिंगम की कुल संपत्ति 640.51 करोड़ रुपये की घोषित की है.
अपने शपथ पत्र में विजय ने बताया कि उनकी चल संपत्ति 404.58 करोड़ रुपये है. इनमें से नकद 2 लाख रुपये हैं और विभिन्न बैंकों में जमा 213 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हैं. उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयरों में निवेश भी कर रखा है. उनके पास 883 ग्राम सोना, 3132 ग्राम चांदी, 134.91 कैरेट हीरे और अन्य आभूषण शामिल हैं.
अगर गाड़ियों की बात करें तो एक्टर जोसेफ विजय के पास वाहनों की लंबी सूची है. उनके पास टोयोटा लेक्सस 350, टोयोटा वेलफायर, बीएमडब्ल्यू i7 और बीएमडब्ल्यू 530 जैसी लग्जरी कारें हैं. इसके अलावा, उनके पास मारुति स्विफ्ट और टीवीएस एक्सएल सुपर दोपहिया वाहन शामिल हैं. इन सब गाड़ियों की कुल कीमत कई करोड़ रुपये है.
कई शहरों में हैं बेशकीमती जमीनें
TVK चीफ ने अपनी अचल संपत्ति 198.62 से 220 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. उनके पास चेन्नई के नीलांकरई, सालीग्रामम, कोरट्टूर आदि इलाकों में व्यावसायिक और आवासीय इमारतें हैं. कोडाइकनाल (दिंडिगुल जिले) में उनके पास कृषि और गैर-कृषि भूमि हैं. साथ ही, कोयंबटूर और विल्लुपुरम में भी जमीनें हैं. शपथ पत्र के अनुसार, ये सब स्व-अर्जित और विरासत में मिली संपत्तियां हैं.
उन्होंने अपनी पत्नी संगीता के पास 15.51-15.76 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 25 लाख रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विजय की कुल आय 184.53 करोड़ रुपये रही, जो मुख्य रूप से स्वरोजगार, ब्याज और किराए से आई. अपने एफिडेविट में उन्होंने कोई ऋण, बैंक बकाया या देनदारियां नहीं बताई हैं. शपथ पत्र के अनुसार, उन पर कोई आपराधिक मामला या दोषसिद्धि भी दर्ज नहीं है.
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पढ़ाई के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने 1989 में 10वीं, 1991 में 12वीं प्राइवेट परीक्षा पास की. इसके बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज, चेन्नई से बीएससी (विजुअल कम्युनिकेशन) में एडमिशन लिया लेकिन पढ़ाई अधूरी छोड़ दी.
बताते चलें कि अपनी पार्टी बनाने के बाद विजय अपने जीवन में पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं. उन्होंने पेराम्बुर के अलावा तिरुचिरापल्ली ईस्ट से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है. नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने पेराम्बुर में चुनाव अभियान की शुरुआत की और रैली को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार-मुक्त राजनीति पर जोर दिया.
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