'...ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' पीएम मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मच गई खलबली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को कोसते हुए गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है. सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency) शुरू हो जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है. ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी हैं. कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं. यहां कर्नाटक में भी पिछले तीन साल से हम यही देख रहे हैं. जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाए यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है. ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?

पीएम कर्नाटक में भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने इशारों में सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कथित खींचतान पर कहा कि ये तय नहीं हो पाता है कि दूसरे को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. पीएम के तंज पर मंच पर बैठे भाजपा के नेता भी मुस्कुराने लगे. पीएम ने कहा कि सब लटकाए रखा है. पीएम मोदी के दावे पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'कर्नाटक में कोई कुर्सी नहीं डगमगा रही है. सभी कुर्सियां ​​स्थिर हैं. मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या देख रहे हैं.'

तमिलनाडु में देरी पर भी कांग्रेस को कोसा

पीएम ने कहा कि इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि इनका ईकोसिस्टम... तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनका ईकोसिस्टम दिल्ली में बैठे-बैठे देश को गुमराह कर रहा था कि देखो 4 मई को नतीजे आ गए. 5 मई, 6, 7, 8 हो गए तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है.

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केरल पर चुटीला तंज

पीएम ने आगे केरल को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा. बोले, अरे भाई केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो. ये ईकोसिस्टम केरल के लिए चुप है क्योंकि नेता नहीं तय कर पा रहे हैं. ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला करें कि एक-एक साल का पांच मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला करें. अभी तक वे समझ नहीं पा रहे हैं.

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पीएम ने आगे कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी वादे करना फिर पीठ में छुरा भोंकना... छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में अब भी वो खेल चल रहा है. अब केरल की बारी है. हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार की हालत सुनकर आप हैरान रह जाओगे. हिमाचल की हालत यह है कि वे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं. इधर, तेलंगाना में किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.