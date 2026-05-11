'...ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' पीएम मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मच गई खलबली

एक मंच से प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़कर पर कटाक्ष किया तो केरल में सीएम चुनने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए. एक जगह बोले कि कौन सीएम कब तक रहेगा, पता नहीं.
Trending Photos
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को कोसते हुए गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है. सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency) शुरू हो जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है. ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी हैं. कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं. यहां कर्नाटक में भी पिछले तीन साल से हम यही देख रहे हैं. जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाए यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है. ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?
पीएम कर्नाटक में भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने इशारों में सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कथित खींचतान पर कहा कि ये तय नहीं हो पाता है कि दूसरे को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. पीएम के तंज पर मंच पर बैठे भाजपा के नेता भी मुस्कुराने लगे. पीएम ने कहा कि सब लटकाए रखा है. पीएम मोदी के दावे पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'कर्नाटक में कोई कुर्सी नहीं डगमगा रही है. सभी कुर्सियां स्थिर हैं. मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या देख रहे हैं.'
पीएम ने कहा कि इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि इनका ईकोसिस्टम... तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनका ईकोसिस्टम दिल्ली में बैठे-बैठे देश को गुमराह कर रहा था कि देखो 4 मई को नतीजे आ गए. 5 मई, 6, 7, 8 हो गए तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है.
#WATCH कर्नाटक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "... कांग्रेस को केवल विश्वासघात करना आता है। वे खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी हैं... हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रही है..." pic.twitter.com/xsqkeJo21k
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2026
पीएम ने आगे केरल को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा. बोले, अरे भाई केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो. ये ईकोसिस्टम केरल के लिए चुप है क्योंकि नेता नहीं तय कर पा रहे हैं. ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला करें कि एक-एक साल का पांच मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला करें. अभी तक वे समझ नहीं पा रहे हैं.
पढ़ें: बंगाल में भाजपा को जो फायदा, वही कांग्रेस को... 30 लाख का आंकड़ा देकर शशि थरूर ने SIR पर खुलकर कह दिया
पीएम ने आगे कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी वादे करना फिर पीठ में छुरा भोंकना... छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में अब भी वो खेल चल रहा है. अब केरल की बारी है. हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार की हालत सुनकर आप हैरान रह जाओगे. हिमाचल की हालत यह है कि वे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं. इधर, तेलंगाना में किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.