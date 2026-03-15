शिक्षा से नौकरी तक... 2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट, ये हैं बड़े मुद्दे

First Time Voters: चुनाव आयोग ने आज यानी 15 मार्च को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसमें चार राज्य- पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव शामिल है. चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पारा हाई हो गया है. 2026 में होने वाले इस विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट डालने जा रहे वोटर अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस बार कितने युवा मतदाता पहले बार अपना वोट डालने जा रहे हैं और इनके अहम मुद्दे क्या हैं?

5.75 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट

बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ऐसे में इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा 'युवा शक्ति' की हो रही है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार विधानसभा चुनावों में 5.75 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने वोटिंग अधिकारियों का इस्तेमाल करेंगे. 18 साल से ज्यादा उम्र वाले ये वोटर्स इस बार के चुनावी नतीजों को पलटने की ताकत भी रखते हैं. युवाओं के साथ-साथ इस बार 4.16 लाख दिव्यांग वोटर्स, 343 थर्ड जेंडर और 1.04 लाख सीनियर सिटीजन भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं.

क्या हैं युवाओं के लिए अहम मुद्दे?

2026 के विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स चुनाव के परिणाम को पलटने की शक्ति रखते हैं. ऐसे में इनसे जुड़े अहम मुद्दे को समझना बेहद जरूरी है.

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