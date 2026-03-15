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Hindi Newsदेशशिक्षा से नौकरी तक... 2026 चुनाव में गेम चेंजर बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट, ये हैं बड़े मुद्दे

शिक्षा से नौकरी तक... 2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट, ये हैं बड़े मुद्दे

Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने  पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में इस चुनाव में युवा मतदाताओं की संख्या और उनके मुद्दों को जानना बेहद जरूरी है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:58 PM IST
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शिक्षा से नौकरी तक... 2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट, ये हैं बड़े मुद्दे

First Time Voters: चुनाव आयोग ने आज यानी 15 मार्च को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसमें चार राज्य- पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव शामिल है. चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पारा हाई हो गया है. 2026 में होने वाले इस विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट डालने जा रहे वोटर अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस बार कितने युवा मतदाता पहले बार अपना वोट डालने जा रहे हैं और इनके अहम मुद्दे क्या हैं?

5.75 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट

बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ऐसे में इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा 'युवा शक्ति' की हो रही है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार विधानसभा चुनावों में 5.75 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने वोटिंग अधिकारियों का इस्तेमाल करेंगे. 18 साल से ज्यादा उम्र वाले ये वोटर्स इस बार के चुनावी नतीजों को पलटने की ताकत भी रखते हैं. युवाओं के साथ-साथ इस बार 4.16 लाख दिव्यांग वोटर्स, 343 थर्ड जेंडर और 1.04 लाख सीनियर सिटीजन भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं. 

क्या हैं युवाओं के लिए अहम मुद्दे?

2026 के विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स चुनाव के परिणाम को पलटने की शक्ति रखते हैं. ऐसे में इनसे जुड़े अहम मुद्दे को समझना बेहद जरूरी है.

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  • नौकरी और बेरोजगारी- विधानसभा चुनाव 2026 में युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दे नौकरी और बेरोजगारी है. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की जारी आंकड़ों और MoSPI की जनवरी 2026 की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर 5.0% दर्ज की गई है. वहीं 15-29 साल के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 14.7% रही है. ऐसे में इस बार युवा सरकारी नौकरियों और प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार की कमी का मुद्दे उठा रहे हैं. 

  • शिक्षा व्यवस्था- भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है. लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में UNDP की रिपोर्ट के अनुसार भारत 134वें स्थान पर है. ऐसे में इस बार शिक्षा व्यवस्था पर युवा सवाल पूछ रहे हैं. युवा हायर एजुकेशन में सुधार, फी कंट्रोल और स्टील डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं. 

  • कानून व्यवस्था- आज भी भारत में महिलाओं के प्रति अपराध एक चिंताजनक मामला बना हुआ है. महिलाओं के प्रति क्राइम में मामले लगातार बढ़ रहे हैं. NCRB 2023 रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन सालों (2021-2023) के दौरान भारत में महिलाओं के खिलाफ लगभग 13.21 लाख मामले दर्ज किए गए हैं. ऐसे में इस बार युवा सुरक्षित वातावरण और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है. 

  • महंगाई- दिन-ब-दिन बढ़ती कीमतों ने युवाओं पर भी असर डाला है. ऐसे में इस बार युवाओं का मुद्दा महंगाई भी है. महंगाई के कारण युवाओं के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फ्यूचर प्लानिंग पर असर पड़ रहा है.

 

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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