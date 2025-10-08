Nobel Prize: किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार

Indians Who Got Nobel Prize: इस साल के मेडिसिन,फिजिक्स और कैमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है. मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को जबकि जॉन क्लार्क, माइकल एच देवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को फिजिक्स और कैमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याघी को दिया गया.

अभी 13 अक्टूबर तक लिटरेचर, शांति और इकोनॉमिक्स के अवॉर्ड्स का भी ऐलान हो जाएगा. चलिए आज आपको बताते हैं कि अब तक किन-किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है.

रबींद्रनाथ टैगोर: भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले शख्स गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर थे. उन्हें 1913 में कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था.

सीवी रमन: साल 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था. उनक खोज को रमन इफेक्ट कहा जाता है. उन्होंने बताया था कि कैसे लाइट वेवलेंथ बदल देती है, जब वह एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल से गुजरती है.

हरगोबिंद खुराना: साल 1968 में उनको मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था. इन्होंने दुनिया का पहला सिंथेटिक जीन बनाया था.

मदर टेरेसा: मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था. मिशनरीज ऑफ चैरिटी के जरिए अपने मानवीय कार्य और कोलकाता में गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

सुब्रमण्यन चंद्रशेखर: सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल अवॉर्ड दिया गया था. उन्होंने सितारों के बनने और उसके ढांचे को लेकर एक थ्योरी दी थी, जिसमें चंद्रशेखर लिमिट भी शामिल है.

अमर्त्य सेन: नामी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

वेंकटरमन राधाकृष्णनन: उन्होंने राइबोसोम की परमाणु ढांचे की मैपिंग करने के लिए पुरस्कार दिया गया था, जो मेडिकल साइंस के लिए बेहद अहम खोज है.

कैलाश सत्यार्थी: बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था.

अभिजीत बनर्जी: साल 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था.

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (8,87,51,000 रुपये) दिए जाते हैं. अवॉर्ड सेरेमनी हर साल 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन होती है.