Advertisement
trendingNow12953360
Hindi Newsदेश

Nobel Prize: किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार

Nobel Prize: अभी 13 अक्टूबर तक लिटरेचर, शांति और इकोनॉमिक्स के अवॉर्ड्स का भी ऐलान हो जाएगा. आज आपको बताते हैं कि अब तक किन-किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nobel Prize: किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार

Indians Who Got Nobel Prize: इस साल के मेडिसिन,फिजिक्स और कैमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है. मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को जबकि जॉन क्लार्क, माइकल एच देवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को फिजिक्स और कैमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याघी को दिया गया. 

अभी 13 अक्टूबर तक लिटरेचर, शांति और इकोनॉमिक्स के अवॉर्ड्स का भी ऐलान हो जाएगा. चलिए आज आपको बताते हैं कि अब तक किन-किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है. 

रबींद्रनाथ टैगोर: भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले शख्स गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर थे. उन्हें 1913 में कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीवी रमन: साल 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था. उनक खोज को रमन इफेक्ट कहा जाता है. उन्होंने बताया था कि कैसे लाइट वेवलेंथ बदल देती है, जब वह एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल से गुजरती है. 

हरगोबिंद खुराना: साल 1968 में उनको मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था. इन्होंने दुनिया का पहला सिंथेटिक जीन बनाया था. 

मदर टेरेसा: मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था. मिशनरीज ऑफ चैरिटी के जरिए अपने मानवीय कार्य और कोलकाता में गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 

सुब्रमण्यन चंद्रशेखर: सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल अवॉर्ड दिया गया था. उन्होंने सितारों के बनने और उसके ढांचे को लेकर एक थ्योरी दी थी, जिसमें चंद्रशेखर लिमिट भी शामिल है.

अमर्त्य सेन: नामी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 

वेंकटरमन राधाकृष्णनन: उन्होंने राइबोसोम की परमाणु ढांचे की मैपिंग करने के लिए पुरस्कार दिया गया था, जो मेडिकल साइंस के लिए बेहद अहम खोज है.

कैलाश सत्यार्थी: बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था. 

अभिजीत बनर्जी: साल 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था. 

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (8,87,51,000 रुपये) दिए जाते हैं. अवॉर्ड सेरेमनी हर साल 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन होती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Nobel Prize

Trending news

क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला