कितने दलित, कितने ओबीसी और अल्पसंख्यक... जस्टिस गवई के कार्यकाल में देश के हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले?

SC News: सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक CJI गवई देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित प्रधान न्यायाधीश हैं. जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व किया, जिसने विभिन्न हाई कोर्ट्स में जजों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को 129 नामों की सिफारिश की, जिनमें से 93 नामों को मंजूरी दी गई.
Trending Photos
Supreme Court CJI BR Gavai last day: भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ दिया. विदाई के मौके पर उन्होंने कहा कि वो 40 साल की यात्रा से संतुष्ट हैं. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना बताते हुए पूर्व सीजेआई ने सामाजिक समरसता और न्याय की अवधारणा पर बहुत कुछ कहा. अब उनके कार्यकाल को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है.
सीजेआई गवई के कार्यकाल के दौरान देश के विभिन्य उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति समुदाय से 10, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से 11 वहीं अल्पसंख्यक समुदाय यानी मायनॉरिटी वर्ग से 13 न्यायाधीश विभिन्न हाई कोर्ट में नियुक्त हुए. सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक ऑफिशियल नोट जारी करते हुए सीजेआई गवई के कुल कार्यकाल के दौरान मंजूर हुई सिफारिशों का ब्योरा साझा किया है. दस्तावेजों से ये पता चलता है कि जस्टिस गवई की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने अलग-अलग हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए केंद्र को कुल 129 नाम भेजे थे, जिनमें से 93 को मंजूरी दी गई.
ये भी पढ़ें- जबतक मोदी-शाह रहेंगे बीजेपी जीतती रहेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा अब एक ही रास्ता
15 महिला न्यायाधीश भी इस सूची में शामिल रहीं. यह आंकड़ा हाईकोर्ट में जजों के व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए कॉलेजियम की कोशिशों को दिखाता है. सरकार ने उनके टेन्योर के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के प्रमोशन को भी मंजूरी दी. उस सूची में जस्टिस एन वी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस ए एस चंदुरकर, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली का नाम रहा.
हाई कोर्ट्स में नियुक्त इन 93 न्यायाधीशों में से 49 बार से आए थे, जबकि बाकी न्यायिक सेवा से थे. 5 जजों का फैमिली बैकग्राउंड ज्यूडीशियरी से रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.