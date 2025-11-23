Advertisement
Hindi Newsदेश

CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, जिसका बरसों से था लोगों को इंतजार

Justice Surya Kant On Pending Cases In SC: देश की सुप्रीम कोर्ट में 90 हजार से ज्यादा मुकदमे लंबित पड़े हैं. इसको लेकर जस्टिस सूर्यकात का कहना है कि वह चीफ जस्टिस का पद संभालने के बाद पहले इस समस्या को निपटाएंगे.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 23, 2025, 07:24 AM IST
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, जिसका बरसों से था लोगों को इंतजार

Pending Cases In Indian Courts: जस्टिस सूर्यकांत सोमवार 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. देश के सबसे बड़े ज्यूडीशियल ऑफिस का कार्यभार संभालने से पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनका प्राइमरी फोकस देश की अदालतों में भारी संख्या में पड़े पेंडिंग मामलों को कम करना होगा. उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा इंडीवीजुअल कोर्ट लेवल और पैन इंडिया लेवल दोनों ही स्तर पर किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि वह पहले भी इन मुद्दों को उठा चुके हैं. 

अदालतों में पेंडिंग पड़े मामले 

जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सारे मुद्दे एक ही समूह में ओवरैलप कर रहे हैं. वहीं कई अहम मुद्दे 5, 7 या 9 जजों वाली संवैधानिक पीठों को सौंपे गए हैं, जिसके चलते हाई कोर्ट और यहां तक की सुप्रीम कोर्ट भी अन्य कई मामलों की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं. जज ने आगे कहा कि इन बड़ी पीठों के फैसलों का इंतजार करते हुए हजारों मामले लंबित पड़े हैं, जिसके चलते हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कई कानूनी सवालों के कारण अटके हुए हैं.  बता दें कि भारत की अदालतों में लगभग 5 करोड़ से भी मामले लंबित पड़े हैं.  

ये भी पढ़ें- तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू; VVIP से लेकर आम आदमी समेत सबने खाए, जांच में खुलासा 

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित पड़े मामले 

'नेशनल ज्यूडीशियल डाटा ग्रिड' में दिखाए गए आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कुल 90,352 पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, जिनमें 36,614 केस पिछले 1 साल से भी कम समय के हैं. कुल मामलों में से 71194 सिविल केस और 19158 क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हैं. इनमें से भी सिविल केस में 27320 और 9294 क्रिमिनल केस 1 साल से पेंडिंग पड़े हैं. हाईकोर्ट में भी कुल 63,79, 908 केस पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें से 4517805 केस पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से अटके हैं. इसके अलावा हाईकोर्ट में 44,68,629 सिविल केस और 19,11,279 क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से 3200334 सिविल केस पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं और 1317471 क्रिमिनल केस 1 साल से पेंडिग पड़े हैं. 

ये भी पढ़ें- बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल, MLA का सिर पर 1 करोड़ का ईनाम

इन राज्यों में भी पेंडिंग पड़ें है मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसका कारण भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन इसका निपटारा करना हमारा टारगेट होगा. उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल हो.  बता दें कि भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा लंबित मामले वाली अदालतों में से एक है. यहां 10 लाख से ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा, महाराष्ट्र में भी 6 लाख और तमिलनाडु में 5 लाख समेत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी 4 लाख से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं.  

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

indian justice system

