भारत में कितने तरह के होते हैं अर्धसैनिक बल? जानिए किस फोर्स के पास है कौन-सी जिम्मेदारी

Central Armed Police Forces: भारत एक विशाल देश हैं, जहां करीब 145 करोड़ लोग रहते हैं. इतने बड़े देश में नागरिकों की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी जिम्मेदारी रही है. इसी जिम्मेदारी के सबसे अधिक और ईमादारी से निभाते हैं विभिन्न सुरक्षा बल. हालांकि, किसी भी चुनाव, तनाव या किसी बड़ी वारदात के दौरान आपने अक्सर सुना होगा, अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये अर्धसैनिक बल क्या होते हैं और इनकी जिम्मेदारी क्या होती है.

दरअसल, भारत में अर्धसैनिक बलों का मतलब मुख्य रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) से है. सीएपीएफ के तहत देश के सात प्रमुख सुरक्षा बल आते हैं, जिनका मुख्य काम सीमा की सुरक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था, आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े मामले की रक्षा करना है. सीएपीएफ केंद्रीय गृहमंत्रालय के तहत आता है.आइए आपको बताते हैं गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इन सातों बलों के बारे में...

देश के सात प्रमुख सुरक्षा बल

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जो मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और दंगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। सीएपीएफ के तहत कुल 7 सुरक्षा बल आते हैं, जिनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आते हैं. अब हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे.

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1.केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस है. सीएपीएफ के तहत आने वाले इस बल का मुख्य काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद का मुकाबला करने में पुलिस की सहायता करना है. बता दें कि इस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को 'क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस' के रूप में हुई थी और आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 इस बल को सीआरपीएफ का नाम दिया गया.

3.सीमा सुरक्षा बल

बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल मुख्य रूप से भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करता है. सबसे खास बात है कि इस बल को 'प्रथम रक्षा पंक्ति' भी कहा जाता है.

3. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ देश की सरकारी और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष केंद्रों, मेट्रो, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, ऐतिहासिक इमारतों और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है. इन सारी जगहों पर इस बल के जवानों को आप मुस्तैद देखते होंगे.

4.भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस एक खास बल है, जो विशेष रूप से भारत-चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात है. आईटीबीपी के जवान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक भारत की सीमा पर तैनात होते हैं. इसके अलावा यह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और आपदा राहत में भी विशेषज्ञ बल भी माने जाते हैं.

5. सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, जो मुख्य रूप से नेपाल और भूटान के साथ लगने वाली भारत की खुली सीमाओं पर सुरक्षा देते हैं और खुफिया जानकारी जुटाने में अहम योगदान निभाते हैं.

6.असम राइफल्स (Assam Rifles)

गृहमंत्रालय ने असम राइफल्स (Assam Rifles) को पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा और म्यांमार सीमा की रक्षा करने का कार्य सौंपा है. पूर्वोत्तर से सटे भारत की सीमा पर ये जवान तैनात होते हैं.

7.राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की मुख्य भूमिका विशेष आतंकवाद-रोधी और बंधक-मुक्ति बल (कमांडो यूनिट) की है. यह अपना कर्तव्य हमेशा देश में केवल असाधारण परिस्थितियों में या किसी अति-विशिष्ट की सुरक्षा में निभाते हैं. बता दें कि इस बल को 1984 में एक संघीय आकस्मिक बल के रूप में स्थापित किया गया था. यह सीएपीएफ के अधीन है, जो केंद्रीय गृहमंत्रालय के तहत आता है.

गौरतलब है कि भारतीय तटरक्षक बल और विशेष फ्रंटियर फोर्स को भी देश के अर्धसैनिक बलों की व्यापक श्रेणी में गिना जाता है.

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