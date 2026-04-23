DNA: सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर बड़ा स्कैम, कैसे आपको नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?

Mobile Software Update: क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अच्छा-खासा चलता हुआ फोन अचानक स्लो क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अचानक आपके फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज क्यों होने लगती है? और आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि फोन की बैटरी खराब हो जाने पर आपको बैटरी की जगह पूरा का पूरा फोन क्यों बदलना पड़ता है? आज आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन पर हम ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं, जो शायद मोबाइल कंपनियों को पसंद न आए, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर आपके लिए इसे देखना बहुत जरूरी है.

दूसरा हथकंडा है बैटरी डिग्रेडेशन

कंपनियां आपको सिक्योरिटी और नए फीचर्स के नाम पर लगातार 'अपडेट' भेजती हैं. आपको लगता है फोन नया हो जाएगा, लेकिन असल में ये भारी-भरकम अपडेट आपके पुराने फोन के प्रोसेसर को धीमा कर देते हैं. आपका फोन इतना हैंग होने लगता है कि आप खीझकर नया फोन खरीदने का मन बना लेते हैं. यानी बैटरी पर इतना जोर दे देना कि वो तुरंत खत्म होने लगे. कई सॉफ्टवेयर अपडेट इतने भारी भरकम होते हैं कि वो फोन की बैटरी पर ज्यादा लोड डालते हैं. बैटरी काफी जल्दी डिसचार्ज होने लगता है और लोग इस वजह से नया फोन खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं. आज के फोन को देखिये. बैटरी को इस तरह गोंध और पेंचों से सील कर दिया गया है कि उसे खोलने एक आदमी के बस की बात ही नहीं है. आज की तारीख में अगर किसी के फोन की बैटरी खराब हो जाए तो उसे बनाने में इतना खर्च आता है कि लोग नया फोन ही ले लेते हैं. ये ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी है. फोन बनाने वाली कंपनियां खुद अपने फोन को धीमा जहर देकर मार रही हैं ताकि लोग नए फोन खरीदने पर मजबूर हो जाएं. इस हथकंडे को प्लैंड ओब्सो लेसेंस कहा जाता है. यानी सुनियोजित एक्सपायरी. कंपनियां फोन बनाते वक्त ही ये तय कर देती हैं कि इसे कब और कैसे खराब करना है.

मनमानी पर लगेगी ब्रेक?

स्मार्टफोन कंपनियों की ये ओवर स्मार्टनेस खत्म होने वाली है. इन कंपनियों की इस मनमानी पर अब ब्रेक लगने वाला है, और इसकी शुरुआत यूरोप से हो रही है. यूरोपीय संघ ने स्मार्टफोन और टैबलेट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. इन नियमों के तहत अपडेट से परफॉर्मेंस नहीं गिरनी चाहिए यानी किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ गिरनी नहीं चाहिए. कंपनियों को ये चेतावनी दी गई है कि फोन के हार्डवेयर यानी अंदर के पार्ट्स को इस तरह तैयार किया जाए कि वो पांच सात साल बाद भी किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद खराब न हो. कंपनियों को ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आसानी से बदलने वाली बैटरी लगाएं. सभी स्मार्टफोन्स का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि आम यूजर खुद अपनी बैटरी और स्क्रीन जैसे पार्ट्स को बदल सके. कंपनियों को ये भी कहा गया है कि किसी स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद उसके पार्ट्स अगले सात साल तक मार्केट में उपलब्ध होने चाहिए. कोई भी कंपनी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग फोन या पार्ट्स नहीं बनाती यानी अगर ये नियम यूरोप में लागू होता है तो इसका फायदा भारत के लोगों को भी होने वाला है.

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सॉफ्टफेयर अपडेट के नाम पर स्कैम

इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी उसे कुछ आंकड़ों के जरिये भी समझना चाहिए. 2022 की एक रिसर्च में पाया गया है कि 38% लोगों ने फोन इसीलिए बदला क्योंकि फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगी. 40 प्रतिशत लोगों ने फोन इसीलिए बदला क्योंकि फोन हैं. होने लगे बल्कि सिर्फ 1 प्रतिशत लोगों ने शौक से फोन बदला था. एक अनुमान लगाया गया है कि अगर यूरोप में नए नियम लागू हो जाएं तो हर परिवार का सालाना खर्च कम से कम 12 हजार रुपये कम हो जाएगा. आम आदमी के ये 12 हजार रुपये अभी तक कंपनियां किसी जेबकतरे की तरह चुरा रही हैं. सॉफ्टवेयर अपडेट वाले स्लो प्वाइजन की वजह से कंपनियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है. इटली ने साल 2018 में Apple पर 80 करोड़ रुपये और Samsung पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था क्योंकि जांच में साबित हुआ था कि दोनों कंपनियों ने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए पुराने फोन्स को धीमा किया था. फ्रांस ने साल 2020 में Apple कंपनी पर करीब 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. एप्पल ने खुद यह बात मानी थी कि वो पुराने iPhones की स्पीड कम कर देते थे. स्मार्टफोन कंपनियां सॉफ्टवेयर अपडेट वाले जहर के अलावा और कैसे आपके फोन की लाइफ को कम कर रही है आपको ये भी जानना चाहिए.

कैसे फंस रहे जाल में?

स्मार्टफोन कंपनियां आज जो कर रही हैं इस साजिश की नींव 100 साल पहले ही रख दी गई थी. आपको इस तरह की पहली साजिश के बारे में भी पता होना चाहिए. साल 1924 में दुनिया की सबसे बड़ी लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने जेनेवा में एक सीक्रेट मीटिंग की. उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि एक बल्ब 2500 घंटे तक आराम से चलता था, लेकिन इन कंपनियों ने आपस में समझौता किया और जानबूझकर बल्ब के फिलामेंट को ऐसा बनाया कि उसकी उम्र सिर्फ 1000 घंटे रह जाए. इस मीटिंग में मौजूद कंपनियों के गुट को 'फीबस कार्टेल ' का नाम दिया गया. इनका मकसद साफ था कि बल्ब जल्दी फ्यूज होंगे, तभी तो लोग बार-बार नए बल्ब खरीदेंगे और कंपनियों का ज्यादा मुनाफा होगा. 100 साल पहले जो काम बल्ब के फिलामेंट को कमजोर करके किया गया था, आज वही काम सॉफ्टवेयर अपडेट और सील-पैक बैटरियों के जरिए किया जा रहा है. इसलिए, अगली बार जब आपका फोन अचानक हैं. होने लगे या अपडेट के बाद धीमा हो जाए, तो समझ जाइएगा कि फोन की उम्र खत्म नहीं हुई है, बल्कि आपको नया फोन बेचने की साजिश का ट्रिगर दब चुका है.