मरीन प्रोडक्ट्स के मार्केट को कैसे संभालेगी मोदी सरकार? अमेरिकी मार्केट में सप्लाई बनाए रखने का ये है प्लान

अमेरिकन व्यापार में बदले नियमों के प्रभाव के असर को कम करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाओं के माध्यम से मछुआरों और निर्यातकों के हितों की रक्षा कर रही है.
भारत के समुद्री खाद्य निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापार नियमों का मुद्दा मंगलवार को संसद में उठा. इस विषय पर केंद्र सरकार ने साफ किया कि वह अमेरिका के द्वारा किए गए व्यापारिक से जुड़े नियमों में बदलवों से अवगत है, जिनमें हाइजीन और टिकाऊपन (सस्टेनेबिलिटी) से जुड़े मानकों की बात की गई है. लोकसभा में मत्स्य पालन विभाग की ओर से बताया गया कि ये नियम केवल भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य व्यापारिक साझेदार देशों पर भी लागू हो रहे हैं.
सरकार ने कहा कि वह इस दिशा में निर्यातकों और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात पर असर कम हो और भारत की समुद्री खाद्य आपूर्ति सुरक्षित बनी रहे. आगे सरकार ने बताया कि आंध्र प्रदेश समेत भारत के समुद्री उत्पादों पर अमेरिका के कदमों का असर एकतरफा नहीं है, बल्कि यह उत्पाद की मांग, गुणवत्ता, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट और अन्य कारोबारी कारकों पर भी निर्भर करता है.
लैंडिंग सेंटर्स को अपग्रेड करने में जुटी सरकार
केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने संसद को जानकारी दी कि सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाओं के माध्यम से मछुआरों और निर्यातकों के हितों की रक्षा कर रही है. इसके तहत फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, साथ ही पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीकों, कोल्ड चेन सिस्टम और प्रोसेसिंग सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है.
क्वालिटी चेक के लिए सरकार का प्लान
सरकार उन्नत मछली पालन तकनीकी जैसे री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक को बढ़ावा दे रही है. साथ ही गुणवत्ता परीक्षण और प्रयोगशालाओं की स्थापना के जरिए निर्यातकों की वैश्विक मांगों को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है. मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमपीईडीए) को इस दिशा में मुख्य भूमिका सौंपी गई है. यह संस्था न केवल निर्यातकों का पंजीकरण करती है, बल्कि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, विदेशी खरीदारों से समन्वय स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के समुद्री उत्पादों को प्रदर्शित करने में भी योगदान दे रही है.
मरीन मैमल स्टॉक असेसमेंट प्रोजेक्ट लागू
सरकार ने जानकारी दी कि अमेरिकी बाजार में सतत निर्यात सुनिश्चित करने के लिए 'मरीन मैमल स्टॉक असेसमेंट प्रोजेक्ट' लागू किया गया है, इसके साथ ही समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए झींगा ट्रॉली में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस लगाने की भी पहल की गई है.
ये उपाय भी जारी
संसद में बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समुद्री प्रजातियों की पुनर्स्थापना (सी रैंचिंग), कृत्रिम रीफ की स्थापना और जैव विविधता संरक्षण जैसे उपाय भी किए जा रहे हैं. इन सभी प्रयासों का उद्देश्य है मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित करना, निर्यात बाजारों का विस्तार करना और भारत को एक जिम्मेदार व सतत समुद्री खाद्य निर्यातक के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करना.
