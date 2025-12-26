Advertisement
trendingNow13054212
Hindi NewsExplainerसियासी भोज: यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स इतनी जरूरी क्यों है? भाजपा नेताओं का लिट्टी-चोखा वाला माहौल गरमा गया

सियासी भोज: यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स इतनी जरूरी क्यों है? भाजपा नेताओं का लिट्टी-चोखा वाला माहौल गरमा गया

UP Brahmin MLAs Meeting: गांवों में ब्राह्मण भोज आपने खाया होगा, सुना तो जरूर होगा लेकिन लखनऊ में एक 'सियासी भोज' ने यूपी की राजनीति का माहौल गरमा दिया. नेता भाजपा के थे तो फौरन स्टेट लीडरशिप ने हिदायत दे डाली. इधर पीएम मोदी लखनऊ आकर तीन दिग्गज ब्राह्मण नेताओं की प्रतिमा का अनावरण कर आए. पता है यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कितने अहम हैं?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सियासी भोज: यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स इतनी जरूरी क्यों है? भाजपा नेताओं का लिट्टी-चोखा वाला माहौल गरमा गया

यूपी में इन दिनों एक ब्राह्मण भोज की बड़ी चर्चा है. इतनी कि दिल्ली तक लोग बातें कर रहे हैं. बढ़ती सर्दी में एक रोज भाजपा के 40 एमएलए और एमएलसी देर रात डिनर में साथ क्या बैठे, कई तरह के सवाल खड़े हो गए. लखनऊ की इस भोज पार्टी में ज्यादातर नेता ब्राह्मण समुदाय से थे. यूपी की सियासत गरमा गई. विधानसभा सत्र के बीच ब्राह्मण नेताओं का इस तरह जुटना कई तरह के मैसेज देने लगा. ब्राह्मणों की नाराजगी, ब्राह्मण vs ठाकुर, ब्राह्मणों के मन में क्या है, ऐसी तमाम बातें सोशल मीडिया पर होने के साथ सपा के नेता कहने लगे.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज दिखे. उन्होंने फौरन पार्टी के नेताओं से कास्ट पॉलिटिक्स से दूर रहने की नसीहत दे डाली. यह सब ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ जाकर पार्टी के तीन दिग्गज नेताओं- पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाओं का अनावरण करते हैं. यह संयोग ही कहा जाएगा कि तीनों ब्राह्मण समुदाय से आते हैं. 

विपक्ष ने लगाया तड़का

Add Zee News as a Preferred Source

भोज का मुद्दा गरमाया तो भाजपा की स्टेट लीडरशिप ने मैसेज दिया कि ऐसी जातिगत बैठक भविष्य में नहीं होनी चाहिए. हालांकि भोज में गए नेता कह रहे हैं कि यह अनौपचारिक बैठक थी. विपक्ष ने इसमें यह कहकर तड़का लगाया कि पार्टी के ब्राह्मण विधायकों के बीच 'नाराजगी' है. विपक्षी नेता कहने लगे कि ब्राह्मण नेता अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बनाने के लिए साथ आना पड़ा.

ब्राह्मण vs क्षत्रिय

यह बैठक शाम 7 बजे के आसपास शुरू हुई थी और आधी रात तक चली. वैसे, भाजपा को लेकर विपक्ष की तरफ से ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की पॉलिटिक्स का मुद्दा उछालना नई बात नहीं है. अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है. जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सीएम बने तो दिनेश शर्मा का डिप्टी बनाया जाना, दूसरी बार बृजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाए जाने को इसी समीकरण से जोड़ा गया था. आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि यूपी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 12 फीसदी के करीब है. कोई कहे कुछ भी कोई भी पार्टी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकती. 

तब भाजपा के क्षत्रिय विधायक बैठे थे

ब्राह्मण भोज विवाद पर कोई खुलकर तो नहीं बताएगा कि क्या बात हुई और क्यों? यहां, गौर करने वाली बात है कि इसी तरह की क्षत्रिय विधायकों की जुटान लखनऊ में मॉनसून सत्र के दौरान हुई थी. अखिलेश यादव ने इशारे में लिट्टी-चोखा पर चुटकी ले ही ली. उधर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लखनऊ में जब सभी नेता होते हैं तो ऐसी बैठकें होती हैं. इसे जाति से नहीं जोड़ना चाहिए. पिछले 10 वर्षों में मोदी-शाह के दौर में उभरी भाजपा ने कुछ हद तक जातीय राजनीति को सीमित तो किया है लेकिन एक तबका आज भी जाति देखकर ही वोट करता है. कम से कम यूपी-बिहार में यह समीकरण अंदरखाने भाजपा भी समझती है और सेट करती है. 

बात सिर्फ इतनी थी?

भोज की मेजबानी करने वाले विधायक पीएन पाठक ने मौर्य की बात दोहराई. बोले- यह सिर्फ एक कम्युनिटी डिनर था. सब लोग साथ बैठकर लिट्टी-चोखा खाना चाहते थे इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था. हमने राज्य में चल रहे SIR और अपने इलाकों में विकास के कामों पर चर्चा की. हम सब राज्य सरकार के काम से संतुष्ट हैं. पाठक कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करते हैं. 

'ब्राह्मण समाज की एक चिंता जरूर थी'

डिनर में जाने का दावा करने वाले विधायक अनिल त्रिपाठी ने मीडिया से कहा, 'हम वहां करीब चार घंटे थे. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह थी कि हमारे समुदाय ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन आज ब्राह्मण समाज के लोगों को समाज में अपमानित किया जा रहा है.' आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक सामाजिक और आम चिंता थी, इसका सरकार के कामकाज से लेना-देना नहीं है. इन सबके बीच सपा के प्रवक्ता क्या तंज कस रहे हैं, वह नीचे पढ़िए और सुनिए. 

कुछ मीडिया रिपोर्टों, विपक्ष के बयानों और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. खैर, Zee News उत्तर प्रदेश के एडिटर रमेश चंद्रा यूपी में ब्राह्मण वोटबैंक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां ब्राह्मण निर्णायक भूमिका निभाते हैं. उनकी संख्या अच्छी खासी है. दर्जनों विधानसभाओं में ब्राह्मण समुदाय ही जीत हार का फैसला करता है. बहुगुणा, एनडी तिवारी से लेकर दिनेश शर्मा, ब्रृजेश पाठक तक सीएम-डिप्टी सीएम ब्राह्मण समुदाय से होते रहे हैं. जहां तक इस मीटिंग की बात है तो अलग-अलग बातें कही जा रही हैं. जो लोग बैठक में गए थे, वे कह रहे हैं ब्राह्मण बच्चों को संस्कारी बनाने जैसे सामाजिक मसलों पर चर्चा हुई. कहा गया कि इसमें कोई रुकावट नहीं थी. कोई भी आ सकता था. 

यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पीएम ने लखनऊ आकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की है. अब यह समझना जरूरी है कि यूपी की चुनावी राजनीति में ब्राह्मण असल में कितना महत्व रखते हैं. यह समुदाय भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग और चुनावी जीत के लिए एक अहम रोल अदा करता है. दावा किया जाता है कि 60 से लेकर 150 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटबैंक जीत हार तय करता है. इसमें भी अवध और पूर्वांचल बेल्ट में ब्राह्मण ज्यादा हावी हैं. 

लिट्टी चोखा खाने वाले भाजपा नेता

- अंकुर राज तिवारी, विधायक खलीलाबाद 
- रत्नाकर मिश्र, विधायक मिर्जापुर 
- राकेश गोस्वामी, विधायक महोबा
- पीएन पाठक, विधायक कुशीनगर
- प्रकाश द्विवेदी, विधायक बांदा
- काशीनाथ शुक्ला, विधायक बलरामपुर
- उमेश द्विवेदी एमएलसी

ब्राह्मणों के भाजपाई होने की वजह

यह समुदाय पहले कांग्रेस को वोट देता था. राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपाई हुआ तो जुड़ता ही गया. बीच में, सतीश मिश्रा फैक्टर के चलते बसपा को भी वोट दे आया. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को करीब 80-82 प्रतिशत ब्राह्मणों का वोट मिला था. यह समुदाय प्रभावशाली नरैटिव बनाने की भी ताकत रखता है. जातिवादी राजनीति से दूरी, राष्ट्रवाद, 370, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, संघ से वैचारिक जुड़ाव के कारण ब्राह्मण समुदाय भाजपा को वोट देता आ रहा है. 

भाजपा का संतुलन

बीजेपी की रणनीति हर जाति को साधने और संतुलन बनाने की रहती है. उसका नारा भी है- सबका साथ, सबका विकास. इसे बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार और संगठन में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व देती रही है. डिप्टी सीएम ब्राह्मण बनाया तो कई जिलों के अध्यक्ष भी. लखनऊ में तीन ब्राह्मण नेताओं की मूर्तियां लगाए जाने को ओबीसी के बाद अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश माना जा रहा है. 2027 का विधानसभा चुनाव भी 14 महीने बाद है. उससे पहले मार्च-अप्रैल में पंचायत चुनाव होने हैं.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

BJP in up politics

Trending news

हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड