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गड़बड़ी की कीमत कितनी पड़ती है भारी? बूथ पर री-पोलिंग की लागत जान चौंक जाएंगे आप, जेब लूट लेता है ‘री-टेक’

Election Commission Re-Polling Process: पश्चिम बंगाल में फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे. इस सीट पर 285 बूथ हैं. क्या आप जानते हैं कि एक बूथ पर री-पोल करवाने में कितना खर्च आ जाता है और इसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 04, 2026, 04:18 AM IST
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गड़बड़ी की कीमत कितनी पड़ती है भारी? बूथ पर री-पोलिंग की लागत जान चौंक जाएंगे आप, जेब लूट लेता है ‘री-टेक’

What is Election Commission Re-Polling Process: पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी शिकायतों पर फाल्टा सीट पर री-पोलिंग कराई जाएगी. इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 21 मई और काउंटिंग के लिए 24 मई की तारीख घोषित की है. इससे पहले आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम के 15 बूथों पर 2 मई को री-पोलिंग कराई थी. आयोग को इन बूथों पर ईवीएम छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा जैसी शिकायतें मिली थीं. जिसके बाद वहां पर री-पोलिंग का फैसला लिया गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस री-पोलिंग पर कितना खर्च आता है. अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं. 

री-पोलिंग करवाने के लिए कई इंतजामों की जरूरत

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, किसी भी जगह पर री-पोलिंग करवाने के लिए कई सारे इंतजामों की जरूरत होती है. इसके लिए चुनाव आयोग को कई सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं. उसे ईवीएम-वीवीपीएटी मशीनों का परिवहन, टेस्टिंग, मतदान कर्मियों की तैनाती, वेबकास्टिंग और भारी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है. ऐसे में एक पोलिंग बूथ को तैयार करने में औसतन 1 लाख रुपये या उससे अधिक का खर्च आता है. इस खर्च में बड़ा हिस्सा सुरक्षा बलों  की तैनाती में चला जाता है. 

फाल्टा सीट पर खर्च हो सकते हैं करोड़ों रुपये 

इसके अलावा मतदान अधिकारियों का भत्ता, यात्रा, भोजन, स्टेशनरी, मशीनों का रखरखाव और लॉजिस्टिक्स के खर्च भी इसमें जुड़ जाते हैं. अगर किसी सीट में 15 बूथ हैं तो इसका मतलब कि वहां पर खर्च 15 लाख रुपये से ज्यादा के हो जाते हैं. वहीं फाल्टा सीट पर री-पोलिंग के मामले में यह खर्च करोड़ों में पहुंचने वाला है. इसकी वजह ये है कि वहां पर 285 बूथ हैं. इसकी वजह से न केवल सरकार को आर्थिक संसाधन बल्कि प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी भी झेलनी पड़ेगी. 

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कर्मचारियों को दोबारा देनी होती है ट्रेनिंग

यही नहीं, चुनावी ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों को दोबारा ट्रेनिंग और ड्यूटी देनी पड़ती है. जिसकी वजह से पब्लिक से जुड़े सामान्य कार्य अटक जाते हैं और लोग परेशान होते हैं. इसके बावजूद लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए इस तरह की कवायद बहुत जरूरी होती है. यही वजह है कि खर्चे और दूसरी दिक्कतों के बावजूद चुनाव आयोग शिकायतें मिलने पर री-पोलिंग से भी पीछे नहीं हटता. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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