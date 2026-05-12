एक पेपर कराने में सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? लीक होने पर कितना झेलना पड़ता है नुकसान

How much loss is caused if paper is leaked: भारत में समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं होती रहती हैं. इनमें कॉलेज-यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं. NEET, JEE, SSC और UPSC ऐसी ही बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं. इन परीक्षाओं के पेपर तैयार करना बेहद गोपनीय और जटिल प्रक्रिया होती है. जिसे बहुत सीक्रेसी और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया जाता है. ऐसे में किसी वजह से पेपर लीक हो जाए और दोबारा पेपर करवाने पड़े तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है. आज हम आपको बताते हैं कि एक पेपर कराने में सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है?

परीक्षा के लिए कैसे तैयार होते हैं पेपर?

पेपर मेकिंग से जुड़े एक्सपर्टों के मुताबिक, किसी एडमिशन या भर्ती परीक्षा का पेपर बनाने के लिए सबसे पहले NTA या संबंधित एजेंसी विशेषज्ञों का पैनल बनाती है. ये विशेषज्ञ अलग-अलग जगहों पर बैठकर सवाल बनाते हैं. तैयार किए गए सवालों को एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा जाता है. इसके बाद मल्टीपल सेट तैयार किए जाते हैं, जिससे लीक का खतरा कम हो. फिर उन सभी प्रश्नपत्रों को अत्यधिक सुरक्षित प्रेस में छापा जाता है. वहां पर CCTV, सिक्योरिटी गार्ड और सीलिंग की सख्त व्यवस्था होती है, जिससे लीक न हो सके.

पेपर छपने के बाद उन्हें पैक करके सुरक्षित वाहनों से परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाता है. उन केंद्रों पर बायोमेट्रिक चेकिंग, CCTV और पुलिस के सख्त सुरक्षा इंतजाम रहता है. अगर OMR शीट या कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवानी हो तो भी भारी लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है. उनके लिए भी स्टाफ की तैनाती, परीक्षा हॉल की व्यवस्था और परिवहन समेत कई चीजों का इंतजाम करते हैं.

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तैयारी पर खर्च करने पड़ते हैं करोड़ों रुपये

अगर खर्च के अनुमान की बात की जाए तो NTA जैसे संगठन एक बड़े एग्जाम (NEET/JEE) को करवाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करते हैं. इसमें बड़ा हिस्सा प्रिंटिंग, पेपर, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, स्टाफ वेतन, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में चला जाता है.

NTA ने 2018 से अब तक परीक्षाओं पर कुल 3,064 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हालांकि, NEET जैसे एग्जाम के लिए NTA महंगा आवेदन शुल्क वसूलती है. इससे उसे 1,000 करोड़ रुपये तक कमाई हो जाती है. लेकिन खर्च भी उतना ही भारी होता है. उसे प्रिंटिंग और परिवहन के इंतजाम करवाने में ही दसियों करोड़ रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं.

पेपर लीक हो जाए तो क्या होता है?

इन सब इंतजामों के बावजूद अगर पेपर लीक हो जाए तो पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ती है. नए सवाल बनवाना, नई प्रिंटिंग प्रेस चुनना, नया लॉजिस्टिक्स और नए केंद्रों की व्यवस्था करनी पड़ती है. अगर NEET UG की पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा से एग्जाम करवाए जाएं तो 200-500 करोड़ रुपये तक नुकसान हो सकता है.

एजेंसी के साथ ही परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राओं को भी नुकसान उठाना पड़ता है. उन्हें दोबारा नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है. साथ ही, छात्रों का समय भी बर्बाद होता है. उन्हें दोबारा से कोचिंग लेनी पड़ती है. यात्रा में समय बेकार करना पड़ता है. इससे भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है और परीक्षा प्रक्रिया से युवाओं का भरोसा टूट जाता है.