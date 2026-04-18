DNA: कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है अफसरों को रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है भारत में करप्शन का आंकड़ा

एक ऐसा वायरस है, जो देश को खोखला करता जा रहा है. ये वायरस है, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी... ये वायरस हमारे देश के कुछ सरकारी दफ्तरों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस तरह ये जानना असंभव है कि पानी में तैरती मछली कब पानी पी रही है, ठीक उसी तरह ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कुछ सरकारी अधिकारी कब और कैसे..जनता का धन अपनी जेब में भर रहे हैं.

कहां से आता है ब्यूरोक्रेसी में रिश्वतखोरी का वायरस?

देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं. लेकिन आज भी आम आदमी यही सोचता है कि सरकारी दफ्तरों में बिना सेवा-पानी के कोई काम नहीं हो सकता है. यहां सवाल उठता है कि ब्यूरोक्रेसी में रिश्वतखोरी का ये वायरस आता कहां से है. कुर्सी पर बैठने से पहले शपथ लेने वाले अधिकारी कुर्सी पर बैठते ही रिश्वत क्यों लेने लग जाते हैं. आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे सिस्टम में इस वायरस की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे ये वायरस हमारे देश को कैसे खोखला कर रहा है.

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लेकिन सबसे पहले राजस्थान का एक घूसकांड आपको जानना चाहिए. खबर राजस्थान के करौली जिले की है, यहां तैनात SDM साहिबा ने सिर्फ 6 महीने पहले ही पदभार संभाला है. SDM ऑफिस में ही सामने टेबल पर नोटों की गड्डियां रखी मिलीं. आरोप है कि ये रिश्वत के पैसे हैं, जो SDM साहिबा ने मांगे थे. आरोप के मुताबिक SDM साहिबा ने जमीन बंटवारे के मामले को निपटाने के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे. 60 हजार रुपये में डील डन हो गई. लेकिन रिश्वत देने वाले व्यक्ति ने पैसे देने से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत कर दी.

60 हजार की घूस, 4 लाख नकदी

शिकायत की जांच के लिए जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम SDM दफ्तर पहुंची तो SDM साहिबा के वरिष्ठ सहायक के बैग से 60 हजार रुपये की रिश्वत राशि के अलावा करीब 4 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई.

आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो हर सरकारी दफ्तर का हाल है. लेकिन रिश्वत खोरी की ये घटना बताती है कि कैसे कुर्सी मिलने के बाद सारी नौतिकता रफू चक्कर हो जाती है. वो कहते हैं ना ईमानदार वही है जिसे बेइमानी का मौका नहीं मिला है. राजस्थान के नादौती उपखंड की एसडीएम काजल मीणा ने एक बार फिर इस कहावत को सही साबित कर दिया है. कुर्सी मिलने से पहले काजल मीणा नौतिकता का कैसा पाठ पढ़ाया करती थीं. मॉक इंटरव्यू में काजल मीणा ने कहा था, सबसे पहली प्राथमिकता तो शिक्षा ही है. मुझे लगता है कि शिक्षा ही है... सारे क्षेत्रों में जो कमियां हैं वो शिक्षा से ही ठीक हो सकती है. खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए मैं काम करना चाहूंगी. मेरी दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सरकार की योजनाएं शहरी और ग्रामीण इलाकों में चल रही हैं उनका प्रभावी कार्यान्वयन मैं कर पाऊं. अपने घर तक सीमित नहीं रहें.

कैसे कुर्सी मिलने पर भूल गईं कथन

कुर्सी मिलने से पहले काजल मीणा के अंतरमन में अपार सेवाभव था.. लेकिन न जाने कुर्सी मिलने पर वो अपना ही कथन कैसे भूल गईं.. क्या सिस्टम इतना ताकतवर है कि ईमानदारी को कुचल देता है.. या फिर व्यक्तिगत लालच कुर्सी मिलने के बाद ही बाहर आता है. ये सवाल आज इसलिए भी उठ रहे हैं ये काजल मीणा कोई आम अधिकारी नहीं हैं.. इनकी प्रोफाइल काफी हेवी है.

काजल मीणा RAS 2024 बैच की ST कैटेगरी स्टेट टॉपर हैं. उन्होंने IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया है. मल्टी नेशनल टेक कंपनी में भारी भरकम पैकेज की जॉब छोड़कर उन्होंने सिविल सर्विसेज जॉइन की. देश सेवा के सपने के साथ. ट्रेनिंग के दौरान टोंक में असिस्टेंट कलेक्टर (अंडर ट्रेनिंग) रहीं. फिर प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में SDM का पद संभाला.

6 महीने में खुली नैतिकता की पोल

नादौती उनकी पहली फुल-फ्लेज्ड SDM पोस्टिंग थी। लेकिन स्वतंत्र SDM का पद मिलने के सिर्फ 6 महीने बाद ही उनकी नौतिकता की पोल खुल गई. काजल मीणा ने कार्यभार संभालने से पहले संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली थी. बिना किसी डर, पक्षपात या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के साथ न्याय करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली थी. लेकिन स्वतंत्र SDM का पद मिलने के महज 6 महीने बाद ही वो शपथ भूलकर रिश्वत लेने लगीं और आज RAS 2024 की स्टेट टॉपर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हो गईं.

काजल मीणा का रिश्वतखोरी कांड इस बात का सबूत है कि भले ही मेरिट से कुर्सी मिल सकती है, लेकिन ईमानदारी से ही कुर्सी टिकती है. रिश्वतखोरी की ये घटना हमारे देश में अपवाद नहीं है,आम बात है.

99 प्रतिशत घूस के मामले नहीं होते रिपोर्ट

विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स, NCRB डेटा और CMS-India Corruption Study के आंकड़ों को डिकोड करने पर पता चला कि देश में भ्रष्टाचार के 99% से ज्यादा मामले या तो रिपोर्ट ही नहीं होते या पकड़े नहीं जाते. सरकारी दफ्तरों के DNA में रिश्वतखोरी इस कदर भरी हुई है कि 10 रुपये से लेकर 10 हजार करोड़ तक की रिश्वत चलती है.

यही वजह है कि भारत रिश्वतखोरी के मामले में 182 देशों में से 91वें नंबर पर है. प्रोफेसर बिबेक देबरॉय और लवीश भंडारी की पुस्तक "Corruption in India: The DNA and RNA" के अनुसार, भारत में सार्वजनिक अधिकारी भ्रष्टाचार के माध्यम से लगभग 921 अरब रुपये लेते हैं.

गहरी हैं रिश्वतखोरी की पैठ

Global Financial Integrity के अर्थशास्त्री डेव कार के अध्ययन के अनुसार, 1948 से 2008 के बीच भारत से हुआ अवैध धन प्रवाह..सालाना भारत की जीडीपी का लगभग 1.5 प्रतिशत रहा है. आम आदमी से रिश्वत वही लोग ले रहे हैं, जिनका वेतन आम आदमी द्वारा भरे गए टैक्स के पैसे से आता है. लेकिन लालच का ये वायरस इन्हें इस कदर अपनी चपेट में ले चुका है कि इनका पेट कभी भर ही नहीं पाता. हमारे सिस्टम में रिश्वतखोरी की पैठ कितनी गहरी है कुछ और आंकड़ों के जरिये समझिये.

Transparency International का अनुमान है कि भारत में ट्रक चालक सालाना ₹222 करोड़ रिश्वत में देते हैं. अगर ट्रकों को रिश्वत के लिए न रोका जाए तो इनकी उत्पादकता 40% बढ़ सकती है.

2005 के अध्ययन में पाया गया था कि 62% से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय सरकारी काम कराने के लिए रिश्वत दी थी.

India Corruption Survey 2019 के अनुसार 51% नागरिकों ने पिछले एक वर्ष में रिश्वत दी.

Corruption Survey 2024 के अनुसार लगभग 70% भारतीय व्यवसायियों ने कभी न कभी रिश्वत दी है.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भ्रष्टाचार तब जाएगा जब बड़ी संख्या में लोग ये महसूस करेंगे कि राष्ट्र उनके लिए नहीं, बल्कि वो राष्ट्र के लिए हैं. कल्पना कीजिए अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोग इस कथन को आत्मसात कर लें तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी.

अगर भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए तो ये सिर्फ एक नौतिक जीत ही नहीं होगी बल्कि एक आर्थिक क्रांति होगी क्योंकि हर साल 2 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपये सीधे बचेंगे. ये पैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल, योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकते हैं.

भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाए तो हमारे देश की GDP ग्रोथ 1 से 2% बढ़ेगी। और महंगाई 1% तक कम हो जाएगी.

भारत को उन देशों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार को लगभग जड़ से मिटा दिया है.

डेनमार्क लगातार आठ सालों से दुनिया का सबसे ईमानदार देश बना हुआ है.

फिनलैंड ईमानदारी के मामले में दूसरे नंबर पर है.

इस मामले में सिंगापुर एक मिसाल है. एक वक्त पर दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में इसकी गिनती होती थी. लेकिन आज ये दुनिया का तीसरा सबसे ईमानदार देश है..

ऐसा नहीं है कि भारत में हर सरकारी कर्मचारी, हर ब्यूरोक्रेट करप्ट है.. लेकिन ये भी सत्य है कि ऐसे मुट्ठी भर लोग ही हैं. ज्यादातर ऐसे ही हैं जो कुर्सी मिलने के बाद देश सेवा की शपथ को भूलकर अपनी पूरी नौकरी रिश्वत लेने में लगा देते हैं.