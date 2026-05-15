पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की

होर्मुज संकट का अब सीधा असर भारत में दिखना शुरू हो गया है. पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं. विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू ही किया था कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख एक रेट लिस्ट लेकर आए और कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद करने की कोशिश की.
Trending Photos
सुबह-सुबह देश में पेट्रोल और डीजल के रेट 3-3 रुपये और सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़े. कांग्रेस ने चुनाव बीतने वाला एंगल उछालना शुरू किया. सरकार के फैसले को 'जनता पर हंटर चलाना' बताया गया. थोड़ी देर बाद भाजपा की तरफ से अमित मालवीय एक रेट लिस्ट ले आए. पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से दुनिया के किन-किन देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम कितने बढ़े और भारत ने कितना बढ़ाया, सारा अंतर भाजपा नेता ने सामने रख दिया.
एक्स पर किए पोस्ट में भाजपा आईटी सेल के हेड ने कहा कि अलग-अलग देशों ने आर्थिक झटकों का सामना किया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने और तेल की खेप में लंबे समय तक आई रुकावट की वजह से अप्रैल के ज्यादातर दिनों और मई की शुरुआत में क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं. पूरी दुनिया में, उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर हुआ. हालांकि, भारत इस मामले में एक अनोखा अपवाद बनकर उभरा.
The surge in global fuel prices since the outbreak of the West Asia conflict offers a revealing comparison of how different countries have managed economic shocks. The closure of the Strait of Hormuz, the world’s most critical oil chokepoint, and the prolonged disruption of… pic.twitter.com/JtGwvpnLkP
— Amit Malviya (@amitmalviya) May 15, 2026
23 फरवरी से 15 मई 2026 के बीच, लगभग हर बड़े देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली. कई देशों में यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली रही है. आगे उन्होंने एक लिस्ट शेयर की. इसमें शामिल किए 26 देशों में सबसे ज्यादा म्यांमार, मलेशिया और पाकिस्तान में तेल महंगा हुआ है, जबकि भारत में सबसे कम. सऊदी अरब में इसका कोई असर नहीं पड़ा.
अमित मालवीय की लिस्ट के मुताबिक, म्यांमार में पेट्रोल 90 प्रतिशत और डीजल 113 प्रतिशत महंगा हो चुका है. मलेशिया में पेट्रोल 56 प्रतिशत और डीजल 71 प्रतिशत महंगा हुआ. पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होर्मुज संकट का भयानक असर हुआ है. वहां पेट्रोल 55 प्रतिशत और डीजल 45 प्रतिशत महंगा हुआ है. पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 400 रुपये के पार पहुंच गई हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.