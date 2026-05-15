Advertisement
trendingNow13217737
Hindi Newsदेशपेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की

पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की

होर्मुज संकट का अब सीधा असर भारत में दिखना शुरू हो गया है. पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं. विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू ही किया था कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख एक रेट लिस्ट लेकर आए और कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद करने की कोशिश की. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की

सुबह-सुबह देश में पेट्रोल और डीजल के रेट 3-3 रुपये और सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़े. कांग्रेस ने चुनाव बीतने वाला एंगल उछालना शुरू किया. सरकार के फैसले को 'जनता पर हंटर चलाना' बताया गया. थोड़ी देर बाद भाजपा की तरफ से अमित मालवीय एक रेट लिस्ट ले आए. पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से दुनिया के किन-किन देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम कितने बढ़े और भारत ने कितना बढ़ाया, सारा अंतर भाजपा नेता ने सामने रख दिया.  

एक्स पर किए पोस्ट में भाजपा आईटी सेल के हेड ने कहा कि अलग-अलग देशों ने आर्थिक झटकों का सामना किया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने और तेल की खेप में लंबे समय तक आई रुकावट की वजह से अप्रैल के ज्यादातर दिनों और मई की शुरुआत में क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं. पूरी दुनिया में, उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर हुआ. हालांकि, भारत इस मामले में एक अनोखा अपवाद बनकर उभरा. 

23 फरवरी से 15 मई 2026 के बीच, लगभग हर बड़े देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली. कई देशों में यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली रही है. आगे उन्होंने एक लिस्ट शेयर की. इसमें शामिल किए 26 देशों में सबसे ज्यादा म्यांमार, मलेशिया और पाकिस्तान में तेल महंगा हुआ है, जबकि भारत में सबसे कम. सऊदी अरब में इसका कोई असर नहीं पड़ा. fallback

अमित मालवीय की लिस्ट के मुताबिक, म्यांमार में पेट्रोल 90 प्रतिशत और डीजल 113 प्रतिशत महंगा हो चुका है. मलेशिया में पेट्रोल 56 प्रतिशत और डीजल 71 प्रतिशत महंगा हुआ. पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होर्मुज संकट का भयानक असर हुआ है. वहां पेट्रोल 55 प्रतिशत और डीजल 45 प्रतिशत महंगा हुआ है. पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 400 रुपये के पार पहुंच गई हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Petrol Diesel News

Trending news

बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
World most expensive vegetable
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
Peanut Name
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
V.D. Satheesan Kerala CM
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
PM Modi Record
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
NEET Exam New Date
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
SIR News
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
suvendu adhikari
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी