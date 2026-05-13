Petrol Wastage: हर साल भारत में कितना लीटर तेल होता है बर्बाद? जीरो गिनते-गिनते थक जाएंगे आप

How Much Oil Wasted in India: कहा जाता है कि बूंद-बूंद पानी से घड़ा भरता है.यानी छोटे-छोटे प्रयास या थोड़ी-थोड़ी बचत मिलकर एक दिन बड़ा परिणाम लाते हैं. तेल संकट के मामले में भी इन छोटे प्रयासों से शुरुआत की जा सकती है. ये छोटे प्रयास क्यों जरूरी हैं, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए.भारत दुनिया में तेल खपत के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है. अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा तेल की खपत भारत में होती है.

ताजा आंकड़े के मुताबिक देश की कुल वार्षिक ईंधन खपत लगभग 175 अरब लीटर है. इसमें पेट्रोल 58 अरब लीटर है जबकि डीजल 117 अरब लीटर. भारत में कुल गाड़ियों की संख्या, कुल पेट्रोल पंप, सड़कों की स्थिति, ट्रैफिक जाम और अलग-अलग रिसर्च स्टडीज के आधार पर हमने DNA शोधशाला में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार किये हैं.

हर साल कितना तेल होता है बर्बाद?

साल भर में हम लगभग 35 अरब लीटर तेल की बर्बादी करते हैं. यानी कुल वार्षिक खपत 175 अरब लीटर का लगभग 20% पेट्रोल-डीजल यूं ही बर्बाद हो जाता है. इसका ये मतलब है कि एक साल में लगभग 73 दिन का तेल बर्बाद हो जाता है.भारत हर साल जितना तेल बर्बाद करता है, उससे श्रीलंका 6 साल, बांग्लादेश ढाई साल और पाकिस्तान पूरे 16 महीने तक दौड़ सकता है. सोचिए, ये कितनी बड़ी बर्बादी है. जो ईंधन हमारे पास है ही नहीं..जिसे हम पैसे देकर खरीदते हैं..उसे भी हम बर्बाद कर रहे हैं.

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शहरी क्षेत्र, जहां 60% गाड़ियां हैं, वहां 25% ईंधन बर्बाद होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 12% ईंधन की बर्बादी होती है. इस 35 अरब लीटर तेल से गाड़ी नहीं चलती है, बल्कि यूं ही सड़क पर खड़े-खड़े आपका पेट्रोल-डीजल बर्बाद होता है. इस 35 अरब लीटर तेल की कुल क़ीमत 3 लाख 32 हज़ार करोड़ रुपये है.

यानी ट्रैफिक जाम, सड़कों पर गड्ढे, बेतरतीब पार्किंग, ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रखने और पेट्रोल पंप पर होने वाली बर्बादी की क़ीमत 3 लाख 32 हज़ार करोड़ रुपये है. यानी अगर आप अपनी गाड़ी में 10 लीटर तेल भरवाते हैं, तो उसमें से 2 लीटर तेल इसी तरह बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है. भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत साल में 224 लीटर के क़रीब है. इसमें से लगभग 44 लीटर तेल बर्बाद हो जाता है.

ये सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी नहीं है. ये देश के पैसे की भी बर्बादी है क्योंकि तेल खरीदने पर विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है. तेल की ये बर्बादी कैसे होती है, इसे समझने के लिए आपको कुछ और आंकड़े जानने चाहिए.

एशिया के टॉप-10 सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से 6 भारत के हैं.

भारत दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला देश है.

वहीं एशिया में फिलीपींस के बाद दूसरा सबसे भीड़भाड़ वाला देश है.

TomTom Traffic Index 2025 के मुताबिक बेंगलुरु का ट्रैफिक सबसे खराब है. यहां गाड़ियों की औसत रफ्तार करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटा है.

बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट से ज्यादा लगते हैं.

पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई भी ट्रैफिक Congestion के मामले में लगभग ऐसी ही स्थिति में है.

TomTom Traffic Index के मुताबिक व्यस्त समय में यात्रा करने वाले बेंगलुरु के लोग साल में 168 घंटे ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद करते हैं.

पुणे के लोग 152 घंटे, मुंबई के लोग 126 घंटे और दिल्ली के लोग 104 घंटे ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद करते हैं.

सोचिए, बेंगलुरु के लोगों के साल में 7 दिन सिर्फ ट्रैफिक की अव्यवस्था में बीत जाते हैं. जबकि दिल्ली के लोगों के 4 दिन व्यस्त ट्रैफिक में बर्बाद हो जाते हैं.

ये तो हुई महानगरों की बात. लेकिन छोटे शहरों में भी स्थिति अच्छी नहीं है. आप देश के छोटे-छोटे शहर और कस्बे चले जाइए, वहां भी ट्रैफिक जाम की स्थिति वैसी ही है. कई मामलों में तो वहां स्थिति महानगरों से भी खराब है. महानगरों में चौराहों पर रेड लाइट होती है, ट्रैफिक पुलिस तैनात होती है. लेकिन छोटे शहरों में तो इसकी भी कमी है.

2022 में IIT दिल्ली की स्टडी के मुताबिक सिर्फ ट्रैफिक Congestion से ईंधन की खपत 7 से 9% बढ़ जाती है.

CSIR और CRRI के अध्ययन के अनुसार दिल्ली में रोजाना 30 लाख लीटर ईंधन.. ट्रैफिक जाम में बर्बाद होता है। यानी सिर्फ एक दिन में दिल्ली वालों का 10 करोड़ का नुकसान.

जाम में रेंगती गाड़ियां सिर्फ ईंधन नहीं जलातीं, बल्कि देश के लोगों का कीमती समय, विदेशी मुद्रा और आर्थिक तरक्की को भी धुएं में उड़ा देती हैं. भारत के शहरों में गाड़ियां, अपने यात्रा समय का 24% हिस्सा..4 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति पर बिताती हैं. ये लगभग रुके रहने के बराबर है लेकिन इस दौरान गाड़ी का इंजन चलता रहता है. भारत भले ही 5G इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गया हो लेकिन शहरों में गाड़ी चलाते समय आपका एक-चौथाई समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से भी कम में बीतता है.

सड़कों पर भीड़भाड़ के अलावा ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रखना भी ईंधन की बर्बादी का एक कारण है. 2019 में Journal of Cleaner Production में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के सिर्फ 11 ट्रैफिक सिग्नल पर 9,036 लीटर पेट्रोल-डीजल और 5,461 किलो CNG की बर्बादी हुई.

Petroleum Conservation Research Association यानी PCRA की एक स्टडी में पाया गया कि दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करने से साल में 250 करोड़ रुपये बचाए जा सकते हैं.

250 करोड़ रुपये का ये आंकड़ा सिर्फ दिल्ली का है. छोटे शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है. इंदौर में किए गए अध्ययन में पाया गया कि शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रतिदिन 3,750 लीटर ईंधन की बर्बादी होती है.

सड़कों पर गड्ढे होना भी एक समस्या है. ये गड्ढे न केवल दुर्घटना की आशंका बढ़ाते हैं बल्कि तेल की खपत में भी बढ़ोतरी करते हैं. गड्ढों की वजह से बार-बार ब्रेक लगाना और गियर बदलना पड़ता है. इस प्रक्रिया में इंजन पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे सामान्य ड्राइविंग की तुलना में ज्यादा ईंधन की खपत होती है और यहां आपको नहीं..सरकार और स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. गड्ढे भरने होंगे. ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करना होगा.

ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्ययन से पता चलता है कि खराब सड़कें ईंधन की खपत 10-20% बढ़ा देती हैं. यानी जो यात्रा 10 लीटर तेल में पूरी हो जानी चाहिए, उस पर आपको 11 या 12 लीटर तेल खर्च करना पड़ेगा.

अवैध पार्किंग भी एक छिपा हुआ ईंधन चोर है. जब लोग नो-पार्किंग ज़ोन, मुख्य सड़कों या बाजारों में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं तो इसका सीधा असर सड़क की क्षमता और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के माइलेज पर पड़ता है.

ईंधन की बर्बादी का एक और कारण गाड़ी में तेल भरवाते समय होने वाली बर्बादी है. भारत में हर दिन करोड़ों गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल फिल करवाया जाता है. हर बार तेल भरवाते समय टैंक से नोजल बाहर निकालते समय तेल की बूंदें गिरती हैं. इसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हर बार नोजल से 2 से 5 मिलीलीटर तेल बर्बाद होता है.

भारत में लगभग 1 लाख पेट्रोल पंप हैं. मान लीजिए अगर एक पंप पर 300 गाड़ियां ईंधन भरवाती हैं तो एक दिन में पूरे देश में 3 करोड़ गाड़ियों में तेल भरवाया जाता है.

3 मिली लीटर तेल की बर्बादी भी मान लें तो एक दिन में 90,000 लीटर तेल की बर्बादी है. यानी सालाना 3 करोड़ 30 लाख लीटर तेल की बर्बादी सिर्फ नोज़ल से होती है.

अब आप अलग-अलग कारणों से तेल की बर्बादी समझ लीजिए.

ट्रैफिक जाम की वजह से 14 से 20 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है.

खराब सड़कों और गड्ढों की वजह से 8 से 12 अरब लीटर तेल की बर्बादी का अनुमान है.

ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रहने से 2 से 3 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है.

अवैध पार्किंग की वजह से 50 करोड़ से लेकर 1 अरब लीटर तेल बर्बाद होता है

जबकि पेट्रोल पंप पर नोज़ल से टपकने वाले तेल के कारण 3 से 5 करोड़ लीटर तेल की बर्बादी का अनुमान है.

इस तरह साल भर में करीब 35 अरब लीटर तेल बर्बाद हो जाता है. दिल्ली की कीमत के हिसाब से पैसों में ये बर्बादी 3 लाख 32 हजार करोड़ रुपये की है. इसका हम आधा भी बचा लें तो बड़ी बचत होगी. अगर साढ़े 17 अरब लीटर तेल बर्बाद होने से बच जाए तो साल भर में 1 लाख 66 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी. इस पैसे से क्या किया जा सकता है, ये भी आपको जानना चाहिए.

तेल पर होने वाली बर्बादी के आधे पैसे से 23 IIT और 20 IIM की शुरुआत की जा सकती है.

सौर ऊर्जा की क्षमता 50 गीगावॉट बढ़ाई जा सकती है. भारत का लक्ष्य 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का है. यानी 10% की फंडिंग इस पैसे से हो सकती है.

तेल की आधी बर्बादी रोककर 5,000 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हो सकता है.

30,000 किलोमीटर नेशनल हाइवे बनाया जा सकता है.

10 करोड़ परिवारों को 1 साल का स्वास्थ्य बीमा दिया जा सकता है.

और सबसे बड़ी बात है..आपकी तेल बचत से..आने वाला संकट काफी हद तक टल जाएगा. ईंधन की हर बर्बादी रोकना शायद बेहद मुश्किल हो लेकिन छोटे-छोटे उपायों से 50% बर्बादी रोकने का लक्ष्य पाया जा सकता है. कुछ उपाय सरकार को करने हैं लेकिन सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने में आपका भी योगदान महत्वपूर्ण है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देखते नहीं लोग

सड़कों पर भीड़भाड़ की एक बड़ी वजह ट्रैफिक की अव्यवस्था के साथ-साथ लोगों की सोच भी है. हमने बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चलना अपनी आदत में शुमार कर लिया है. कई लोग ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते. जो काम मेट्रो या बस से हो जाए, उसके लिए भी गाड़ी निकालते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर समय वो अकेले ही गाड़ी में अकेले रहते हैं.

लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं लेकिन ज्यादातर गाड़ियों में अकेले ही सफर तय करते हैं. जो कार आम तौर पर 5 लोगों के बैठने के लिए होती हैं, उनमें सिर्फ 1 व्यक्ति सफर करता है. यानी जितने तेल में 5 लोग गाड़ी में जा सकते हैं, उतने में सिर्फ एक व्यक्ति यात्रा करता है. सोचिए, अगर एक साथ 5 लोग एक कार में जाएं तो सड़कों पर ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा. जहां 5 गाड़ियां दिखती हैं, वहां सिर्फ 1 गाड़ी दिखेगी. ज़्यादातर लोगों को कार पूलिंग के फायदे के बारे में पता है लेकिन इसके बावजूद लोग इस पर अमल नहीं करते. अकेले ही कहीं आना-जाना पसंद करते हैं. और वो भी बड़ी-बड़ी गाड़ियों मे. ऐसी गाड़ियों में जिनकी माइलेज बहुत कम होती है.