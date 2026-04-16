South States Delimitation: तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी? मोदी सरकार ने बताया

Delimitation: देश में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में जोरदार बहस दो दिन और चलेगी. विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तमाम सवालों के जवाब देते हुए बताया कि जब लोकसभा की सीटें 850 हो जाएंगी, तब किस राज्य में कितनी सीटें होंगी. साथ ही उन्होंने दक्षिणी राज्यों का डर भी दूर किया, जहां से आवाजें उठ रही हैं कि परिसीमन के बाद उनको घाटा होगा और सीटें कम हो जाएंगी.

सीटों का पूरा गणित हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि गृहमंत्री ने संसद में सीटों को लेकर क्या कहा?

850 सीटों का आंकड़ा कहां से आया?

अमित शाह ने कहा, उन्होंने (विपक्ष) पूछा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया. मैं इसे समझाता हूं. 850 का यह आंकड़ा इस तरह निकाला गया है. मान लीजिए, अगर 100 सीटें हैं और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है, तो कुल सीटों को 50 प्रतिशत बढ़ाने पर यह 150 हो जाती हैं. और जब 150 का 33 प्रतिशत आरक्षण के तौर पर लागू किया जाता है, तो यह अपने आप वापस 100 सीटों पर आ जाता है।

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शाह ने आगे कहा, 'अभी 543 सदस्य हैं, इसमें 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और जब महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी, तो सभी 543 सीटें खुली रहेंगी, जहां महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं. तो इस तरह से यह 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 850 एक राउंड फिगर है. सही संख्या 816 होगी. वे (विपक्ष) फिर पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया. अभी भी राउंड फिगर 543 नहीं है, यह 543 से ज्यादा है.'

Speaking in the Lok Sabha on women's reservation and delimitation, Union Home Minister Amit Shah says, "The Modi cabinet has decided to conduct a caste census. The current census is being conducted based on the caste census. Misinformation should not be spread. The Delimitation… pic.twitter.com/vKm0DHlv5L — ANI (@ANI) April 16, 2026

'भ्रामक जानकारी ना फैलाएं'

वहीं, शाह ने आगे कहा, 'मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है. वर्तमान जनगणना जाति जनगणना के आधार पर ही की जा रही है. किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई जानी चाहिए. परिसीमन आयोग का कानून पूरी तरह से पुराने कानून के मुताबिक है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका चल रहे चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.'

अब समझते हैं कि दक्षिणी राज्यों को कितनी सीटों का फायदा होगा?

सरकार ने कहा कि सीटों में 50 फीसदी का इजाफा दक्षिण भारत के हर राज्य में सीटों की बढ़ोतरी करेगा. उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा, तमिलनाडु को 20 सीटें ज्यादा मिलेंगी, जबकि केरल 10, तेलंगाना को 9 और आंध्र प्रदेश को 13 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी. जबकि महाराष्ट्र को 24 सीटों का फायदा होगा. शाह ने कहा कि पांच दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की कुल संख्या मौजूदा 129 सीटों से बढ़कर 195 हो जाएगी, जबकि सत्ता में हिस्सेदारी का प्रतिशत 23.76 प्रतिशत से बढ़कर 23.87 प्रतिशत हो जाएगा.

अब इसे विस्तार से समझिए