5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले

पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा आई है. सरकार बन चुकी है. सुवेंदु (शुभेंदु) अधिकारी को शपथ लिए अभी पांच दिन ही हुए हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि अभी से फैसलों की चर्चा शुरू हो गई है. आगे पढ़िए भाजपा सरकार के शुरुआती पांच दिनों में लिए गए बड़े फैसले.
Trending Photos
पश्चिम बंगाल बदल रहा है. यह चर्चा 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शुरू हो गई थी. 9 मई को सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं और भाजपा सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए. अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते हैं और एक दर्जन फैसले गिने जा रहे हैं. पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सीएम सुवेंदु ने 6 बड़े फैसले लिए थे. आइए उन 10 बड़े फैसलों के बारे में जानते हैं, जो अपने आप में बदलते बंगाल की गवाही दे रहे हैं.
1. बॉर्डर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भाजपा सरकार ने 45 दिन के भीतर बीएसएफ को आवश्यक जमीन सौंपने का आदेश दे दिया है. यह मामला काफी समय से लंबित था.
2. राज्य में अब सड़कों पर नमाज बैन कर दिया गया है. अब केवल मस्जिद में नमाज होगी. धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित किया गया है.
3. अब बंगाल में आयुष्मान भारत ही नहीं, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं प्रभावी कर दी गई हैं. इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना भी शामिल है. सभी जिलाधिकारियों को मैसेज दिया गया है कि इस बाबत फैसले जल्द से जल्द लिए जाएं.
4. प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के आईएएस अधिकारी अब केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को भी पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया है.
5. शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम उम्र की सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है.
6. ममता सरकार ने जनगणना पर केंद्र के आदेश को लागू नहीं किया था. भाजपा सरकार ने फौरन सभी प्रशासनिक सर्कुलर को एक्टिव कर दिया है.
7. राजनीतिक हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के मामलों की जांच के लिए सरकार तैयार है. सीएम ने कहा है कि अगर परिवार कानूनी कार्रवाई की मांग करेगा, तो सरकार जांच करेगी. ऐसी हिंसा में 321 लोगों की जान गई है.
8. बंगाल से पशुओं की तस्करी रोकने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं. केवल लाइसेंस वाले पशु मेले ही चलते रहेंगे.
9. भाजपा सरकार ने कथित 'सिंडिकेट राज' को खत्म करते हुए राज्य में अवैध माइनिंग (खनन) रोकने के निर्देश दिए हैं. यह भाजपा का चुनावी वादा भी रहा है.
10. बंगाल की BJP सरकार ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की सुरक्षा हटाए जाने का निर्देश दिया है. साथ ही, अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.