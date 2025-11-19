भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं

आप अक्सर सुनते होंगे मोहन भागवत देश में रहने वाले हर शख्स को हिंदू कहते हैं. वह मुसलमानों को भी हिंदू कहते हैं. कुछ लोगों को समझ नहीं आता, कुछ लोगों को शायद अच्छा भी नहीं लगता होगा लेकिन अब जिस तरह से भागवत ने इसके पीछे की वजह बताई है, वो आपको समझना चाहिए.
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में रह रहे मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है. भागवत ने कहा कि भारत और हिंदू एक ही हैं. भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं है. सभ्यता पहले ही हिंदू राष्ट्र जाहिर करती है. उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज को पूरे भारत में माना जाता है. राणा प्रताप को सारे भारत में माना जाता है. वे थे तो एक ही प्रांत के. बुद्ध बिहार के थे, महावीर बिहार के थे. यह सर्वत्र मान्य है. क्योंकि वो हमारा गौरव का मुद्दा है. हमारा सबका समान है.
आगे भागवत ने कहा कि ऐसे जो लोग हैं... मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारी संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं, वो सब हिंदू हैं. गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए RSS चीफ ने कहा कि हिंदू को religious connotations (धार्मिक संकेत या अर्थ) में नहीं लेना चाहिए. हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति यानी खानपान और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है. वो समावेशी है. और भी लोगों को अंदर ले सकती है.
आखिर में उन्होंने समझाते हुए कहा कि अपनी पूजा छोड़े बिना, अपने रीति-रिवाज छोड़े बिना मुसलमान और ईसाई इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं तो वे हिंदू ही हैं. (वीडियो देखिए)
गिनाया आजादी में संघ का योगदान
अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, इस पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि हम डंका नहीं पीटते हैं, हमने अपना कर्तव्य निभाया. संघ स्थापना के बाद डॉक्टर हेडगेवार सर संघचालक बन गए थे तो डांडी मार्च और जंगल सत्याग्रह हुआ... जहां सागर नहीं था वहां जंगल सत्याग्रह हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार अस्थायी रूप से अपना पद किसी और को सौंपकर खुद और उनके साथियों ने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया. उनको एक साल जेल की सजा हुई. 9 महीने जेल में रहना पड़ा.
उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक भारत के लिए काम करते हैं, हम शेखी नहीं बघारते हैं. 1942 के आंदोलन में चिमूर के सत्याग्रह में पहला बलिदान देने वाला वहां की शाखा का मुखिया था. 9 लोगों को जेल हुई, उनको फांसी हुई. उसमें 7 लोग स्वयंसेवक थे.
