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शादीशुदा जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है

दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह देश में एक और मर्डर हुआ है. दिल्ली में आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करके शव के 35 टुकड़े किए थे. इसे फ्रिज में रखा था. कुछ ऐसा ही एक टेक्नीशियन ने किया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:57 AM IST
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फाइल फोटो
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35 साल का वो शख्स शादीशुदा था, लेकिन एक महिला से प्रेम प्रसंग चल पड़ा. दोनों मौका मिलने पर एक जगह मिलते थे. कुछ समय पहले पत्नी मायके गई हुई थी और वो आ गई. किसी बात पर झगड़ा हुआ. नेवी के टेक्नीशियन ने गुस्से में आकर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. इसके बाद जो किया, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा. 

रवींद्र ने अपने घर पर ही मोनिका नाम की इस महिला की हत्या की, फिर धारदार हथियार से शरीर के कई टुकड़े किए. शव के कुछ टुकड़े नष्ट कर दिए लेकिन कुछ टुकड़े फ्रिज में ही रख दिए. शायद मौका मिलने पर उसे ठिकाने लगाता. इसी तरह श्रद्धा हत्याकांड में आफताब ने किया था. हालांकि, इससे पहले उसके अंदर का इंसान जाग गया और वह थाने पहुंच गया.  

हत्या की फिर थाने पहुंच गया

विशाखापत्तनम के गजुवाका थाने की यह घटना है. नेवी के कर्मचारी ने जिस महिला की हत्या की, उसकी उम्र 29 साल थी. शायद किसी को पता ही नहीं चलता, अगर रवींद्र ने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया होता. टेक्नीशियन रवींद्र विजयनगरम जिले के राजम का रहने वाला है. वह शादीशुदा था लेकिन विशाखापत्तनम शहर की रहने वाली मोनिका के प्रेम में पड़ गया. स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक रवींद्र की पत्नी कुछ हफ्ते पहले अपने मायके विजयनगरम चली गई थी तो वह घर में अकेला रह गया. 

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पत्नी मायके गई तो गर्लफ्रेंड को बुला लिया

29 मार्च की दोपहर में रवींद्र ने फोन किया तो मोनिका उसके घर आ गई. दोनों कई घंटे तक घर में साथ ही रहे, लेकिन शाम को किसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया. गुस्से में आकर रवींद्र ने चाकू से वार कर दिया. 

मोनिका का सिर ढूंढ रही पुलिस

आरोप है कि रवींद्र ने मोनिका के शरीर के कुछ हिस्सों को एक बैग में पैक कर किसी सुनसान जगह पर नष्ट कर दिया. कुछ हिस्से फ्रिज में ही रखे रहे. पुलिस ने बताया कि बाद में रवींद्र ने थाने आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस अधिकारियों ने उसके घर से शरीर के कुछ हिस्से बरामद कर लिए हैं. हालांकि, सिर गायब है. अधिकारियों को शक है कि रवींद्र ने उसे कहीं और ठिकाने लगाया है. सिर और शरीर के बाकी हिस्सों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है.

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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