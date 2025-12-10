Advertisement
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मैं कभी तांबा था, कभी सोना. तब अंग्रेज दिखे, अब बापू दिखते हैं. कुछ समय बोस की तस्वीर भी झलकी. मैं भारत की मुद्रा हूं, जो अपने साथ इस गौरवशाली धरा का इतिहास समेटे हूं. मुझे अफगानों, मुगलों से लेकर अंग्रेजों, पुर्तगालों ने अपनी-अपनी तरह से बदलने की कोशिश लेकिन वे भारत की संस्कृति को बदल नहीं सके. ये कहानी मेरी है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:30 AM IST
क्या आप जानते हैं आजादी मिलने के बाद भी ब्रिटिश किंग जॉर्ज VI की तस्वीर वाले नोट भारत के बाजारों में चलते रहे. हां, क्योंकि नोटों की छपाई तुरंत संभव नहीं थी. आजाद मुल्क में नोटों के मामले में यह कुछ समय के लिए गुलामी ही थी लेकिन देश मजबूर था. 1949 में जाकर अशोक स्तंभ वाले नोट छापे गए, तब भारत सरकार ने 1 रुपये के नोट का नया डिजाइन जारी किया था. अगले साल यानी 1950 में 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट जारी किए. काफी बाद में महात्मा गांधी की तस्वीरें वाला 1 रुपये का नोट 1969 में उनकी 100वीं जयंती पर शुरू हुआ. इस समय वंदे मातरम् और बंगाल की काफी चर्चा हो रही है तो यह भी जानना चाहिए कि एक समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी नोटों पर छापी गई थी? क्या कांग्रेस सरकार ने छपवाए थे? शुरू से शुरू करते हैं.  

प्राचीन काल में वस्तु विनिमय की परंपरा थी. एक सामान दीजिए और बदले में दूसरा सामान लीजिए. हालांकि इसमें बराबरी नहीं हो पाती थी. आज भी आदिवासी समाज इसी तरह से कामकाज करता है. बाद में मुद्रा का चलन शुरू हुआ. तांबे, चांदी और सोने के सिक्के चले. मध्यकाल में शेरशाह सूरी (1540-1545 ई.) के समय मुद्रा प्रणाली के नए युग की शुरुआत मानी जाती है. 

शुद्ध चांदी से सोने के सिक्के

मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी के समय से मिश्रित धातु के सिक्के बनाने की प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई. शुद्ध चांदी के सिक्के रुपया नाम से चलाए गए. भारत की मुद्रा आज भी रुपया के नाम से जानी जाती है. सिक्कों का वजन भी तय हुआ. शुद्ध तांबे के सिक्के दाम (पैसा) कहलाए. उस समय चांदी का एक रुपया, तांबे के 40 पैसे के बराबर होता था. चांदी के रुपये पर एक तरफ कलमा और खलीफा के नाम अंकित थे. दूसरी तरफ सुल्तान का नाम, टकसाल का नाम और तिथि अंकित थी. शेरशाह सूरी ने अपने चांदी के सिक्कों के एक ओर अरबी में कलमा "ला इलाहा इललल्लाह मुहम्मदुर्रसूल्लूल्लाह" लिखवाया. नागरी लिपि में रुपया भी अंकित करवाया. मुगल शासक अकबर (1556-1605) ने एक सोने का सिक्का चलवाया जिस पर एक ओर बाज की आकृति थी. भारतीय मुद्रा बदलती रही. 

- 1672 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे से अपना रुपया शुरू किया. 

- 1790 में कलकत्ता से मशीन की मदद से रुपया छपने लगा. 

- 1800 में अंग्रेजों ने सूरत से रुपये छपवाना शुरू किया.

- 1835 आते-आते एकसमान रुपये शुरू हो गए थे. 

- 1862 में महारानी विक्टोरिया की तस्वीर सिक्कों और नोट पर आ गई.

- 1917 में पहली बार एक रुपये के नोट जारी किए गए

- 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है.

- 1938 में अब तक का सबसे बड़ा 10 हजार रुपये का नोट छपा. 

- 1950 में आजादी के बाद एक रुपये के सिक्के आते हैं

- 2010 में भारतीय रुपये को एक नया सिंबल ₹ मिलता है. 

- 2022 में आरबीआई ने डिजिटल रुपये की शुरुआत की. 

संक्षेप में भारतीय रुपये की यही कहानी है. इस समय भारतीय रुपये का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुंबई के फोर्ट एरिया में 31 जनवरी 2026 तक एक प्रदर्शनी चल रही है जिसमें आप भारतीय मुद्रा के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को करीब से समझ सकते हैं. 

और हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नोट पर दिखने की कहानी भी दिलचस्प है. 1940 के दशक में एक लाख के रुपये जारी किए गए थे. यह हूकूमत-ए-आजाद हिंद (प्रोविजनल आजाद भारत की सरकार) की ओर से जारी किया गया था. निर्वासित सुभाष चंद्र बोस की सरकार की ओर से करेंसी जारी की गई थी. इसमें अखंड भारत की तस्वीर दिखाई देती है जिसे अंग्रेजों से आजाद करने का संकल्प लेकर बोस और उनकी टीम आगे बढ़ रही थी. ध्यान रहे कि ये नोट आरबीआई ने जारी नहीं किए थे बल्कि आजाद हिंद बैंक ने शुरू किए थे. इसकी स्थापना रंगून (अब म्यांमार) में की गई थी.  

