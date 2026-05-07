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Hindi NewsदेशOperation Sindoor: रण के 3 चरण...86 घंटे के भीतर घुटने के बल आया पाकिस्‍तान

Operation Sindoor: रण के 3 चरण...86 घंटे के भीतर घुटने के बल आया पाकिस्‍तान

आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर समझिए, पाकिस्तान पर प्रहार के तीन चरण, जिसने 86 घंटे के भीतर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया.

Edited By:  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 07, 2026, 02:40 PM IST
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Operation Sindoor: रण के 3 चरण...86 घंटे के भीतर घुटने के बल आया पाकिस्‍तान

ये घर में घुसकर मारने वाला हिंदुस्तान है. ये बात पाकिस्तान भूल गया था. भूल गया था कि आतंकी वारदात के बाद भारत सर्जिकल स्ट्राइक के साथ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है. अगर आतंकियों के बचाव में पाकिस्तानी सेना उतरी, तो उन्हें भी कभी न भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा. पिछले बरस 6-7 मई की रात यही किया हिंदुस्तान की सेना ने. पहलगाम अटैक का बदला ऐसी प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ लिया, जिसके निशान आज भी पाकिस्तानी जमीन पर दिखते हैं. आज उसी ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर समझिए, पाकिस्तान पर प्रहार के तीन चरण, जिसने 86 घंटे के भीतर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया.

रण के 3 चरण
1. पहले चरण में आतंकी ठिकाने तबाह

2. दूसरे चरण में आर्मी कम्‍युनिकेशन ठप

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3. तीसरे चरण में 12 मिलिट्री बेस बर्बाद

1. सीक्रेट, सटीक और पूरी तरह सर्जिकल स्‍ट्राइक

6-7 मई, 2025 की रात 1.30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई. ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण था. सीक्रेट, सटीक और पूरी तरह सर्जिकल. ये इंतकाम था 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों मारे गए 27 सैलानियों के खून का. उनकी सुहागिनों के सिंदूर का. इसलिए ऑपरेशन को नाम दिया गया सिंदूर...इन हमलों में ये आतंकी ठिकाने तबाह हुए- 

- जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर .. लश्कर का मुरीदके हेडक्वार्टर
- सरजल में बना जैश का लॉन्चिंग पैंड
- हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर मेहमूना जोया
- भिबेंर में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप
- कोटली में जैश का सेंटर
- कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर,,
- मुजफ्फराबाद में लश्कर का कैंप और  मरकज 

ऑपरेशन के पहले चरण को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना ने Rafale जेट्स, SCALP मिसाइलों और HAMMER बमों का इस्तेमाल किया. पहले आधे घंटे के भीतर पाकिस्तान के अंदर और PoK में आतंकी शिविरों और लॉन्चपैड को तबाह कर दिया गया.

2. टारगेट पर पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री कम्‍युनिकेशन

आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने अपनी सेना को मोबिलाइज किया और भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया. जबकि भारत ने कह दिया था, ये स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकियों के खिलाफ है, जो भारत विरोधी साजिश रचते हैं. लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना हमलावर हुई, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण एक्टिवेट कर दिया. इस चरण में निशाने पर थे पाकिस्तान मिलिट्री और एयरफोर्स का कम्‍युनिकेशन सिस्टम.

भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चीनी-निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं पर जाम और कहीं पर पूरी तरह नष्‍ट कर दिया. कम्‍युनिकेशन सिस्टम तबाह होने के बाद पाकिस्तानी सेना का कोई ड्रोन और कोई फाइटर जेट भारत में कोई भी टारगेट हिट नहीं कर पाया. जबकि संचार विहीन पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन पूरा करने में मदद मिली. इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे स्टेज में भारत ने पाकिस्तानी आर्मी को अंधा-बहरा बना दिया. 

3. टारगेट पर पाकिस्तान के मिलिट्री और एयर बेस

ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे चरण में पाकिस्तानी एयरबेस को कैसे तबाह किया भारतीय सेना ने, इसकी मिसाल है- नूरखान एयरबेस, जहां मरम्मत का काम आज भी चल रहा है. इस स्टेज में पाकिस्तान ने भी पलटवार की कोशिश की थी, लेकिन 'इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड'  के जरिए भारत ने सभी पाकिस्तानी हमलों को विफल कर दिया. गनीमत है पाकिस्तान ये समझ गया, कि यदि भारत के साथ लंबा युद्ध चला, तो नक्शे से उसका नामोनिशान मिट जाएगा. जंग रुक गई. लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी आतंकी गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं.

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About the Author
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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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