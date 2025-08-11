ऑपरेशन सिंदूर का 5 मिनट 50 सेकेंड का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा

Operation Sindoor Video: ऑपरेशन सिंदूर के तीन महीने बाद भारतीय वायुसेना (IAF) ने 5 मिनट 50 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि भारत ने कैसे आतंक की कमर तोड़ने के साथ ही पाकिस्तान (Pakistan) का मनोबल भी तोड़ा था.
Operation Sindoor New Video: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले (Pahlgam Attack) के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस अभियान के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों (Terror Camps) को ध्वस्त किया. ऑपरेशन सिंदूर के तीन महीने बीत जाने के बाद भारतीय वायुसेना (IAF) ने 5 मिनट 50 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि भारत ने कैसे आतंक की कमर तोड़ने के साथ ही पाकिस्तान (Pakistan) का मनोबल भी तोड़ा था.
भारत ने तबाह किए थे ये 9 आतंकी ठिकाने
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वॉर्टर और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना तबाह हो गया था. इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. भारत ने मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीदके, सरजल तेहरा कलां, महमूना जोया सियालकोट, मरकज अहले हदीस बरनाला, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहील शाहिद कोटली, शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद पर अटैक किया था.
Indian Air Force -Touch the Sky with Glory
— Indian Air Force (@IAF_MCC) August 10, 2025
आतंकी ठिकाने तबाह, मार गिराए पाक के 5 लड़ाकू विमान
'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जिक्र करते हुए हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सिंह ने दो तरह की तस्वीरें दिखाई थी, जो पाकिस्तान में हुए नुकसान के पहले और बाद की थी. इन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत आतंकियों के ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ तबाह किया. इसके साथ ही भारतीय वायुसेना प्रमुख ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक बड़ा एयरक्राफ्ट (इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाला विमान) मार गिराने की पुष्टि की. उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह किए गए.
अगला युद्ध जल्द हो सकता है, उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी: आर्मी चीफ
इस बीच भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से दोबारा जल्द ही युद्ध होने की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी. उन्होंने कहा कि इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी. इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था. ऑपरेशन में हम शतरंज की चालें चल रहे थे. हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं.
