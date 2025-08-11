ऑपरेशन सिंदूर का 5 मिनट 50 सेकेंड का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा
Advertisement
trendingNow12875589
Hindi Newsदेश

ऑपरेशन सिंदूर का 5 मिनट 50 सेकेंड का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा

Operation Sindoor Video: ऑपरेशन सिंदूर के तीन महीने बाद भारतीय वायुसेना (IAF) ने 5 मिनट 50 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि भारत ने कैसे आतंक की कमर तोड़ने के साथ ही पाकिस्तान (Pakistan) का मनोबल भी तोड़ा था.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑपरेशन सिंदूर का 5 मिनट 50 सेकेंड का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा

Operation Sindoor New Video: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले (Pahlgam Attack) के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस अभियान के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों (Terror Camps) को ध्वस्त किया. ऑपरेशन सिंदूर के तीन महीने बीत जाने के बाद भारतीय वायुसेना (IAF) ने 5 मिनट 50 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि भारत ने कैसे आतंक की कमर तोड़ने के साथ ही पाकिस्तान (Pakistan) का मनोबल भी तोड़ा था.

भारत ने तबाह किए थे ये 9 आतंकी ठिकाने

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वॉर्टर और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना तबाह हो गया था. इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. भारत ने मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीदके, सरजल तेहरा कलां, महमूना जोया सियालकोट, मरकज अहले हदीस बरनाला, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहील शाहिद कोटली, शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद पर अटैक किया था.

आतंकी ठिकाने तबाह, मार गिराए पाक के 5 लड़ाकू विमान

'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जिक्र करते हुए हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सिंह ने दो तरह की तस्वीरें दिखाई थी, जो पाकिस्तान में हुए नुकसान के पहले और बाद की थी. इन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत आतंकियों के ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ तबाह किया. इसके साथ ही भारतीय वायुसेना प्रमुख ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक बड़ा एयरक्राफ्ट (इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाला विमान) मार गिराने की पुष्टि की. उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह किए गए.

अगला युद्ध जल्द हो सकता है, उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी: आर्मी चीफ

इस बीच भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से दोबारा जल्द ही युद्ध होने की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी. उन्होंने कहा कि इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी. इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था. ऑपरेशन में हम शतरंज की चालें चल रहे थे. हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
सुमित राय

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

TAGS

operation sindoorIndian Air Force

Trending news

Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
;