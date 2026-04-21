एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की देश से गद्दारी

उस आतंकी का पूरा नाम उमर हैरिस है. वह नकली दस्तावेज बनवाकर पासपोर्ट लेता है और बड़े आराम से राजस्थान से उड़ जाता है. अब उसे सऊदी अरब में देखा गया है. अब एजेंसियों के हाथ-पांव फूले हुए हैं. उसका देश से भागना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
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झाड़ियों में छिपना और तेज भागना, खरगोश का स्वभाव होता है. शायद इसीलिए आतंकियों के कुनबे में उस दहशतगर्द को 'खरगोश' नाम दिया गया. वह भारत में छिपा था. पिछले 24 घंटे से उमर हासिम उर्फ खरगोश की काफी चर्चा हो रही है. अब उसे सऊदी अरब में देखा गया है. यह पाकिस्तानी खरगोश भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने मांग की है कि अगर इसकी मदद करने में पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए. कौन है खरगोश और क्या है इसकी खौफनाक कहानी? आइए जानते हैं.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पाल वैद ने कहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है. इसका नाम हैरिस है और कोडनेम 'खरगोश' है. यह पाकिस्तान का रहने वाला है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वह रहता था. वहां जेल में था. इस पर कुछ केस चल रहे थे. आईएसआई ने इसको किसी तरह से लश्कर-ए-तैयबा में शामिल करवाया और भारत में घुसपैठ कराई. इसके मन में कट्टरता का जहर भरा गया और हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित भी वहीं किया गया.
पूर्व डीजीपी ने बताया है कि यह आतंकी 2012 में भारत में घुसा था. आज 14 साल हो गए. भारत में अलग-अलग राज्यों में यह ऑपरेट करता रहा. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान... आगे वैद ने गंभीर सवाल खड़े किए, जो भारत में ही कुछ लोगों की गद्दारी का संदेह पैदा करता है.
हां, इस खरगोश ने अपनी नकली पहचान कैसे बना ली? राजस्थान में सज्जाद नाम से, वहां एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाया और उसके आधार पर फेक इंडियन पासपोर्ट ले लिया. इसी के चलते वह भारत में घूमता रहा.
#WATCH | Jammu: On Lashkar-e-Taiba terrorist Umer Harris alias 'Khargosh' surfaced in Saudi Arabia, Former J&K DGP Shesh Paul Vaid says, "Harris, alias 'Khargosh', is a resident of Pakistan... He was facing some cases there. ISIS helped him join Lashkar-e-Taiba and then… pic.twitter.com/2fxCg6ytKI
— ANI (@ANI) April 20, 2026
पूर्व डीजीपी ने आगे कहा कि वह आज भारत और सऊदी की पुलिस फोर्सेज की मेहनत से सऊदी में ट्रेस हुआ. हालांकि, देखने वाली बात है कि इतना सख्त इमिग्रेशन है... अगर फेक पहचान पत्र था, तो वह भारत से कैसे निकल गया? यह महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों एनआईए, सीबीआई, आईबी आदि को देखना होगा. वह आतंकी भारत से कैसे भागा?
अगर फेक पहचान पत्र एक पाकिस्तानी आतंकी ने बना लिया, तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे हुई थी? वैद ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन होती है. यहां छोटी-छोटी चीज के लिए पुलिस वेरिफाई करती है. वो कैसे हुई? अगर इसमें पुलिस या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सर्विस से बर्खास्त कर देना चाहिए.
वैद ने कहा कि जो भी सरकारी कर्मी एक पाकिस्तानी आतंकी को फर्जी पहचान पत्र दिलाने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों को इस देश में सरकारी सर्विस में रहने का कोई हक नहीं है. अगर उन्होंने पैसे के लालच में ऐसा कुछ किया है तो... ये बहुत बड़ा चैलेंज है. देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है. आखिर में उन्होंने कहा कि भारत में मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप पैसे देकर कुछ भी करा सकते हैं. पैसा है तो आप फेक पहचान पत्र बना लेते हैं. कुछ भी सर्टिफिकेट ले लेते हैं. यह गंभीर बात है.
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