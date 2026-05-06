Zee News Exclusive: देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां; ZEE NEWS ने किया भंडाफोड़

Urea Theft By Plywood Company: देशभर की कई प्लाईवुड कंपनियां किसानों का यूरिया स्मगल कर अपना मुनाफा कमा रही हैं. हर साल इससे लगातार कई किसानों को फसल का काफी नुकसान होता है. ZEE NEWS ने इस चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए 'ऑपरेशन किसान' नाम से बड़ा अभियान चलाया.
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Operation Kisan: एक किसान के लिए खाद की एक बोरी सोने से कम नहीं होती. उस खाद को खरीदने के लिए किसान को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि खाद की असली कीमत ज्यादा है, लेकिन सरकार उस पर सब्सिडी देकर उसकी कीमत करीब-करीब एक दहाई कम कर देती है. किसानों की इसी सस्ते यूरिया पर नजर है प्लाईवुड बनाने वाली नामचीन कंपनियों की. जानते हैं कि ये कंपनियां किसानों की सस्ती खाद कैसे चोरी करती हैं और सरकार को कैसे हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाती हैं. ZEE NEWS ने इसका खुलासा करने के लिए 'ऑपरेशन किसान' चलाया.
यूरिया का इस्तेमाल MDF और बोर्ड बनाने में होता है और प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां यूरिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं. हमारी ओर से इन्वेस्टिगेशन करने पर पाया गया कि रात के सन्नाटे में खड़ी एक मिनी ट्रक में यूरिया भरकर कुछ पीली बोरियां रखी हुई थीं, जिन्हें प्लाईवुड फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाना था. प्लाईवुड कंपनियां किसानों की मिलने वाली सस्ती यूरिया को चोरी कर अपना मुनाफा बढ़ाना चाहती हैं.
राजनीति : - देश के किसानों से सबसे बड़ी 'लूट' ! किसानों का यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री चुरा रहे हैं!#Rajneeti #Farmer #Urea #ZeeNews@Anant_Tyagii pic.twitter.com/Xqv15kcfeX
— Zee News (@ZeeNews) May 6, 2026
भारत सरकार हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है, ताकि किसानों को बेहद कम दाम पर खाद मिल सके. एक बोरी यूरिया, की असली कीमत लगभग 3800 रुपये होती है, और सब्सिडी के कारण किसान को मिलती है सिर्फ 266 रुपये में. सब्सिडी वाली यूरिया की कीमत करीब 6 रुपये प्रति किलो है, जबकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कमर्शियल यूरिया 80 रुपया प्रति किलो तक जाता है और इसी भारी अंतर के कारण चोरों की नजर किसानों वाले यूरिया पर होती है.
कमर्शियल यूरिया हमेशा सफेद पैकेट में बेचा जाता है, जबकि किसानों का यूरिया पीले पैकेट में बेचा जाता है. यूरिया चोरी की जड़ तक पहुंचने के लिए ZEE MEDIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य ने पहचान छिपाई और खरीदार बनकर बाजार में उतरे. हमारा पहला ठिकाना था हरियाणा का यमुनानगर जिला, जिसे देश का प्लाईवुड हब कहा जाता है. यहीं से लूट की परतें खुलनी शुरू हुईं. जांच के दौरान यूरिया के एक दलाल ने कहा,' खाद के जो माफिया होते हैं, उनकी अपनी सेटिंग होती हैं. आपके ऊपर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी.' दूसरे ने कहा कि यहां हर चीज की सेटिंग होती है, जिसकी नहीं होती, उसकी नहीं होती.'
जांच में सामने आया कि यूरिया की लूट के लिए एक सप्लाई चेन बन चुकी है, जिसमें डीलर, दलाल, ट्रांसपोर्टर, यूरिया फैक्ट्री, प्लाईवुड फैक्ट्रियां शामिल हैं. ZEE NEWS के खुफिया कैमरे में वो सबकुछ रिकॉर्ड है कि कैसे दलाल और प्रशासन की मिलीभगत से ये पूरा खेल हो रहा है. यह सिर्फ चोरी नहीं, एक संगठित नेटवर्क है और देश के कई राज्यों में हो रहा है. यूरिया चोरी से सरकार को हर साल करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है. किसानों को मिलने वाली सब्सिडी प्लाईवुड कंपनियां चुरा रही हैं. सरकार को मिलने वाली GST का नुकसान हो रहा हैं. ZEE MEDIA के रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि डिपार्टमेंट वाले कहीं छापा तो नहीं मारेंगे तो उनका जवाब था,' वो टेंशन नहीं, कहीं दिल्ली की टीम आ गई या चंडीगढ़ से आ गई. ऐसा होता है कई बार टीम आ गई तो पहले यमुनानगर आएंगे वो. उनको उनका सामान यही लोग दे देते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा.'
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