/श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर पीएम मोदी की चिट्ठी और RSS का भावुक संदेश; बाबा रामदेव ने भी किया नमन

DNA News: विद्वान कहते हैं कि महान कार्य करने वाले लोगों की कभी मृत्यु नहीं होती. उनके आदर्श युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करते हैं. एस्सेल परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक श्री नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, वो लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे.
श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर आज मुंबई से हरियाणा के हिसार लाया गया. हिसार के कृष्णा मंडी स्थित गोयनका हाउस में लोग पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं. लोग उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित कर रहे हैं. राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गो-सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगाने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी को लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
समाज के अलग-अलग वर्ग के लोग उनको याद कर रहे हैं. समाज के लिए उनके योगदान की सराहना कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी लिखकर श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि दी. अपनी संवेदनाए व्यक्त कीं. उनके साथ बिताए गए समय को याद किया.
प्रधानमंत्री ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को संबोधित करते हुए लिखा- श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और पूरे परिवार के साथ है.
प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया. पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया.
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— Zee News (@ZeeNews) July 14, 2026
प्रधानमंत्री के मुताबिक़ श्री नंद किशोर गोयनका जी ने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्यों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा.
यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा. उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है.
श्री नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनका भरपूर जीवन आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा. उनका स्नेह, स्मृतियां और शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी.ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके परिवार और शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें.
ये भावुक करने वाला संवेदना पत्र है. इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने केवल औपचारिक शोक प्रकट नहीं किया है, बल्कि श्री नंद किशोर गोयनका जी के जीवन मूल्यों, उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण और देश के प्रति उनके योगदान की भी याद दिलाई है.
प्रधानमंत्री मोदी कुछ वर्ष पहले एस्सेल ग्रुप के एक कार्यक्रम में आए थे. इस दौरान उन्होंने श्री नंद किशोर गोयनका जी के साथ अपने आत्मीय संबंधों के बारे में बताया था. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को अपनी श्रद्धांजलि दी. सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया. साथ ही राष्ट्र और समाज के लिए उनके योगदान को भी याद किया.
संघ ने लिखा कि प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुख व्यक्त करता है. वे जीवनपर्यंत गोसेवा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति तथा समस्त गोयनका परिवार एवं सभी स्नेही- मित्रगण को इस दुःख की घड़ी में बल प्रदान करें.
ये उस संगठन की श्रद्धांजलि है, जिससे एक स्वयंसेवक के रूप में श्री नंदकिशोर गोयनका जी जुड़े रहे. गोयनका जी के जीवन में गायों के प्रति जो अनुराग था, उसे प्राथमिकता देकर संघ ने ये संदेश दिया कि वो अपनी सनातन जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से जीवन के आखिरी क्षण तक मज़बूती से जुड़े रहे.
योग गुरु बाबा रामदेव भी आज श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हिसार पहुंचे. अंतिम दर्शन करने के बाद उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ दुख बांटा. ख़ुद को गोयनका परिवार का हिस्सा बताया. बाबा रामदेव ने ख़ुद को इस परिवार का पांचवां भाई बताया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया.
श्री नंद किशोर गोयनका जी का व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायी था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. श्री नंदकिशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार कल होगा. उनकी अंतिम यात्रा कल सुबह 11 बजे शुरू होगी. अग्रोहा के गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार होगा. यानी उसी मिट्टी में वो विलीन होंगे जिसके विकास में उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था.