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श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर पीएम मोदी की चिट्ठी और RSS का भावुक संदेश; बाबा रामदेव ने भी किया नमन

एस्सेल परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर हिसार के कृष्णा मंडी स्थित गोयनका हाउस में रखा गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच कर अंतिम दर्शन कर रहे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 14, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:45 PM IST
श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर पीएम मोदी की चिट्ठी और RSS का भावुक संदेश; बाबा रामदेव ने भी किया नमन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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