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Hindi NewsदेशDNA: किताबों से लेकर यूनिफॉर्म को कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बनाया कमाई का हथियार, ZEE NEWS का अभियान, DNA ने किया एक्सपोज

DNA: किताबों से लेकर यूनिफॉर्म को कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बनाया कमाई का हथियार, ZEE NEWS का अभियान, DNA ने किया एक्सपोज

Private School Uniform: स्कूलों ने अब यूनिफॉर्म को कमाई का जरिया बना लिया है. महंगी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए वह पेरेंट्स को बाध्य करते हैं. यहां तक कि किताबों तक वह कमाई कर रहे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:28 PM IST
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DNA: किताबों से लेकर यूनिफॉर्म को कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बनाया कमाई का हथियार, ZEE NEWS का अभियान, DNA ने किया एक्सपोज

अपने देश में प्राइवेट स्कूलों का एक संगठित लूट नेटवर्क चल रहा है. 24 घंटे पहले DNA में हमने महंगी किताब के नाम पर पैरेंट्स से हो रही लूट को विस्तार से डिकोड किया था. लूट के खिलाफ हमारा ये अभियान गुरुवार को भी जारी है.बुधवार को हमने आपको बताया था कि कैसे प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोरी सिस्टम पर भारी है. आज बताएंगे, इस लूट को Expose करने के बाद देशभर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कैसे देश का सिस्टम जाग गया है. 

यूनिफॉर्म के नाम पर लूट

कैसे तमाम राज्य और उनका शिक्षा मंत्रालय हरकत में आया है. हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि इस लूट से बचने के लिए आपके पास क्या अधिकार हैं. आप इस लूट को कैसे रोक सकते हैं. सरकार के कौन से अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस लूट को रोकें.

प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ महंगी किताब के नाम पर ही लूट नहीं हो रही है. स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर भी अभिभावकों की जेब काटी जा रही है. आपमें से बहुत से लोगों ने महंगी स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में भी शिकायत की है. आज बताएंगे कि कैसे यूनिफॉर्म के लिए पैरेंट्स से मनमानी कीमत वसूली जाती है और इस यूनिफॉर्म वाले ठगी तंत्र का बाजार कितना बड़ा है. लेकिन पहले बात करते हैं किताबों के नाम पर होने वाली ठगी की.

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अप्रैल के महीने में प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताब के नाम पर जो लूट हो रही है, उस पर हमारे विश्लेषण का असर देशभर में दिखा. 

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को टीम बनाकर प्राइवेट स्कूलों पर छापेमारी के निर्देश दिए हैं.

  • मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों को किताबों के नाम पर हो रही लूट से बचाने के लिए पूरे प्रदेश में किताब मेला लगाने का ऐलान किया है. किताब मेले के जरिए आम लोगों को उचित मूल्य पर किताबें दी जाएंगी.

  • दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया है. प्राइवेट स्कूल छात्रों और अभिभावकों को किताबें और यूनिफॉर्म तय वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं.

  • आम अभिभावक की परेशानी, संगठित लूट वाले सिस्टम के खिलाफ उसके आक्रोश की आवाज केंद्र सरकार ने भी सुनी. केंद्र सरकार ने इस लूटतंत्र के खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात कही है.

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य बनाने के लिए है, न कि धन कमाने की मशीन बनाने के लिए. लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने निजी प्रकाशकों के साथ मिलकर शिक्षा तंत्र को धन कमाने और लूट की मशीन बना दिया है. 

आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि स्कूली किताबों को लेकर सरकार का नियम क्या है. आप इस लूट तंत्र से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं. 

बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है, न कि इसे केवल अमीरों की वस्तु बनाना.

शिक्षा को बना दिया अमीरों की वस्तु

लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को अमीरों की वस्तु बना दिया है. महंगी फीस और महंगी किताब ही नहीं अभिभावकों को ठगने के लिए स्कूलों ने तरह-तरह के स्वयंभू नियमों का भी अविष्कार किया है. ऐसा ही एक नियम है स्कूल यूनिफॉर्म का. आज हमें, हजारों अभिभावकों ने मैसेज भेजा और बताया कि यूनिफॉर्म के नाम पर भी ठगी हो रही है. 

अगर आपके पास इससे जुड़ी और जानकारी है तो आप हमें 9310497453 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश के जरिए जानकारी दे सकते हैं. zee news के सोशल मीडिया पेज पर जाकर बता सकते हैं.आज हमें 12 हजार से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत साझा की है. 12 हजार से ज्यादा मैसेज आए हैं. लोगों ने हमें अपनी परेशानी बताई. प्राइवेट स्कूलों के लूट की कहानी बताई.

पब्लिशर ने क्या मैसेज भेजा?

लेकिन इन 12 हजार मैसेज में एक मैसेज ऐसा था जो घुमा फिरा कर इस संगठित लूट का समर्थन कर रहा था.मैसेज भेजनेवाले ने खुद को पब्लिशर बताया.प्रकाशक महोदय कह रहे हैं कि आप पब्लिशिंग कंपनी को बंद कराओगे. 10 साल में बिजनेस घटा है. हम 1 हजार लोगों को रोजगार देते हैं.

ठीक है आप एक हजार लोगों को रोजगार देते होंगे. लेकिन इससे 5 करोड़ परिवारों को लूटने का अधिकार नहीं मिलता है. जिन एक हजार लोगों को आप रोजगार देते हैं वो मेहनत करते हैं. इन मेहनतकश लोगों को कहीं और काम मिल जाएगा. लेकिन प्रकाशक महोदय आपको रोजगार देने से ठगी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है. 

सोचिए कैसे रोजगार को आधार बनाकर अपनी ठगी को वैधता का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है. अफसोस ये है कि ऐसी सोचवाले लोग भी हमारे बीच हैं.

यूनिफॉर्म को बनाया कमाने का हथियार 

ये तो महंगी किताब की बात थी. कैसे स्कूल यूनिफॉर्म आपकी जेब तराशने का औजार बन गया है. प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों को बाध्य करते हैं कि वो किसी खास दुकान से ही यूनिफॉर्म खरीदें. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे भी मुनाफे का गणित और कट सिस्टम वाली व्यवस्था है. आप हर साल जो यूनिफॉर्म अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, पहले समझिए उसका कारोबार कितना बड़ा है.

  • भारत में यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कुल कारोबार लगभग 72 हजार करोड़ रुपये का है.

  • ग्लोबल स्कूल यूनिफॉर्म मार्केट में भारत दूसरे नंबर पर है.ये मार्केट हर साल करीब 9 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है.

  • स्कूलों की फीस शहर के मुताबिक तय होती है. वैसे ही स्कूलों के यूनिफॉर्म की कीमत भी शहर के हिसाब से तय होती है.

  • छोटे शहर में हर छात्र सालाना यूनिफॉर्म पर 2 हजार से 4 हजार रुपये खर्च करता है.

  • पटना, लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों में हर छात्र का यूनिफॉर्म पर खर्च 4 से 8 हजार रुपये सालाना है.

  • वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में ये खर्च बढ़कर 8 से 15 हजार रुपए सालाना हो जाता है. मतलब शहर के हिसाब से स्कूलों के यूनिफॉर्म का दाम भी बढ़ जाता है.

  • भारत के स्कूलों में करीब 25 करोड़ छात्र पढ़ते हैं. 15 करोड़ छात्र सरकारी और 10 करोड़ छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं. अब सोचिए स्कूल यूनिफॉर्म का कारोबार कितना बड़ा है. अब हम आपको बताते हैं कि कैसे यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली का बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूलों के पास पहुंचता है. ये आपका और हमारा पैसा है. 

  • जो मैन्युफैक्चरर यूनिफॉर्म बनाते हैं उन्हें 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत यानी 100 रुपए में 15 से 25 रुपये तक का मुनाफा होता है.

  • यूनिफॉर्म बेचनेवाले दुकानदार का मुनाफा 100 रुपये में 20 से 35 रुपये तक का होता है.

  • लेकिन अगर यही यूनिफॉर्म स्कूल किसी खास वेंडर से बनवा रहा है और आपको किसी खास दुकान से खरीदने के लिए कह रहा है तो इसमें मुनाफा 100 रुपए में 35 से 60 रुपये तक हो जाता है.

  • जानते हैं स्कूलों का ये मुनाफा आपकी और हमारी जेब से जाता है. अपने मुनाफे को चौगुना करने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पर अपने नाम का लोगो छपवाते हैं.

  • खास कपड़े की यूनिफॉर्म तय करते हैं. ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आप बाजार से यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकें और सिर्फ स्कूल से ही यूनिफॉर्म खरीदें. यानी आप कमाएं लेकिन बैंक बैलेंस स्कूलों का बढ़ता रहे.

मित्रो ब्राजील के प्रसिद्ध शिक्षाविद पाउलो फ़्रेयर ने कहा है कि शिक्षा को बाजार की वस्तु बना देना, मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करता है. प्राइवेट स्कूल में बच्चे के एडमिशन के साथ ही हमारी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है. हम अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा इस लालची नेटवर्क को देने के लिए बाध्य हो जाते हैं. अब सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई उपाय है. इस ठगी वाले नेटवर्क के खिलाफ आपका कानूनी अधिकार क्या है. इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें नियमों को समझना होगा. CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नियम है कि वो पहली से आठवीं कक्षा तक NCERT या राज्यों की एजेंसियों की किताबें पढ़ा सकते हैं. ये सलाह दी जाती है कि वो CBSE की किताबें पढ़ाएंगे. समझिएगा, ये सलाह है. स्कूलों के लिए अनिवार्य या बाध्यता नहीं है.

NCERT की किताबें पढ़ाना अनिवार्य

दूसरी तरफ, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक NCERT की किताबों को ही पढ़ाना अनिवार्य है. यानी छात्रों को सिर्फ NCERT की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी. अब आपके मन में सवाल होगा कि जब NCERT की किताब अनिवार्य है तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब कैसे बेच रहे हैं.

इसकी वजह है एक अपवाद. अपवाद ये है कि जिस विषय में NCERT की किताब नहीं है वहां दूसरी किताब पढ़ाई जा सकती है. हालांकि इन किताबों की जानकारी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर देनी होगी. साथ ही स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल को ये लिखित में बताना होगा कि वो अतिरिक्त पाठ्य सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं.

कुछ मामलों में दी छूट

CBSE ने प्राइवेट स्कूलों को छूट दी है. पहली से आठवीं तक NCERT की किताब पढ़ाने की बाध्यता नहीं है. यानी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब पढ़ाई जा सकती है. दूसरी ये कि नौवीं से बारहवीं तक  Supplementary books का इस्तेमाल हो सकता है. यही वो चोर दरवाजा है जिसे रास्ता बनाकर आम आदमी की जेब काटी जा रही है.

ये ठीक है कि NCERT ने स्कूलों को कुछ छूट दी है. लेकिन ये लूट की छूट नहीं है. ये 50 रुपए की किताब के बदले 500 रुपए की किताब बेचने की छूट नहीं है. ये छूट छात्रों की सहूलियत के लिए दी गई है. लेकिन स्कूलों ने इस छूट को लूट का रास्ता बना लिया है. 

छूट बनी लूट का रास्ता

सोचिए आमदनी 15 हजार रुपए है. बच्चों की किताब 12 हजार रुपए की है. अब इनके बच्चे एक महीने किताबों से दूर रहेंगे. पिता जब घर के दूसरे खर्चों में कटौती कर 12 हजार रुपए जुटाएंगे तब बच्चों को किताब मिलेगी. ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है. ये देश के 5 करोड़ परिवारों का दर्द है. इसलिए जरूरी है कि इस लूट को रोका जाए.

कैसे रोक सकते हैं यह लूट

हम ये भी बताएंगे कि आप इस संगठित लूट को कैसे रोक सकते हैं. आपका अधिकार क्या है.

  • अगर स्कूल जबरन महंगी किताब या यूनिफॉर्म बेच रहा है तो आप सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल या मैनेजर को लिखित शिकायत दें.

  • उन्हें याद दिलाएं कि जबरन किताब बेचना गलत है. शिकायत की रसीद जरूर लें.

  • अगर इस शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं. यूपी जैसे राज्यों में District Fee Regulatory Committee भी होती है.

  • आप इस कमेटी में भी शिकायत कर सकते हैं. अपनी शिकायत से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें.

  • अगर यहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो राज्य शिक्षा विभाग से शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही आप  State Commission for Protection of Child Rights से भी शिकायत कर सकते हैं.

  • साथ ही आप स्कूल के खिलाफ CBSE से सीधी शिकायत कर सकते हैं. CBSE के क्षेत्रीय या केंद्रीय ऑफिस मे अपनी शिकायत कर सकते हैं.

  • अगर अब तक आपकी शिकायत नहीं सुनी गई तो आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत कर सकते हैं. आप PM Grievance Portal पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं.

  • आप स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 में ऐसी एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था.

प्राइवेट स्कूलों के संगठित लूट को रोकने के लिए आपके पास कानूनी रास्ता है. आप इसे अपना सकते हैं. लेकिन हम यहां आपसे ये जरूर कहेंगे कि ठगी किसी एक अभिभावक से नहीं होती है. सभी से होती है. इसलिए शिकायत भी सबको मिलकर करनी चाहिए. अगर आप अकेले शिकायत करेंगे तो स्कूल आपके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर सकता है. आपको परेशान कर सकता है. इसलिए सभी अभिभावकों को संगठित होकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए.

CBSE को करना चाहिए नियमों में संशोधन

प्राइवेट स्कूलों को CBSE रेगुलेट करती है. इसलिए ये CBSE का भी कर्तव्य है कि वो प्राइवेट स्कूलों की ठगी से अभिभावकों की रक्षा करे. ये जरूरी है कि CBSE अपने नियम में संशोधन करे. CBSE के नियम के जिस अपवाद को स्कूलों ने मुनाफे का चोर दरवाजा बनाया है, उसे बंद किया जाए. प्राइवेट स्कूलों को ये अच्छे से समझाया जाए कि NCERT की किताबें देश के दिग्गज विद्वानों की कमेटी तैयार करती है. बच्चों को यही किताब पढ़ाई जाए. या फिर उसी उच्च दर्ज की किताब प्राइवेट पब्लिशर्स तैयार करें. तभी उनकी कीमत NCERT की किताब से ज्यादा हो.

 सामान्य सा नियम है कि जो ज्यादा योग्य होते हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है. NCERT का पैनल ज्यादा योग्य लेखकों का होता है. इसलिए प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें इससे महंगी नहीं हो सकती है.

प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता मैल्कम एक्स ने कहा है कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उसी का है जो आज इसकी तैयारी करता है.

राज्य सरकारों पर बड़ी जिम्मेदारी

शिक्षा भविष्य का आधार है. यहां ये भी समझना चाहिए कि भविष्य के आधार को मजबूत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है. अभिभावकों के अधिकार की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है. इसलिए जरूरी है कि जिले में अपने एसी केबिन में बैठे शिक्षा अधिकारी अप्रैल के महीने में बाहर निकलें. आजकल इतनी गर्मी भी नहीं है कि अधिकारी महोदय को लू लग जाएगी. अधिकारी प्राइवेट स्कूलों का निरिक्षण करें और देखें कि कहीं महंगी किताब और महंगी यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों को ठगा तो नहीं जा रहा है.

अगर राज्य सरकार के अधिकारी सिर्फ इतनी सी मेहनत कर लें तो देश के 5 करोड़ परिवारों की मेहनत की कमाई बचेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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