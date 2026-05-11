DNA: अमेरिका को मजबूत बना रहा भारत का गोल्ड प्रेम? कैसे सोने की खरीदारी से टूट रहा भारतीय रुपया

Gold Affecting Indian Currency: पीएम मोदी ने लोगों से कम से कम एक साल के लिए सोना न खरीदने का आग्रह किया है. वैसे तो हम अमेरिका से सोना इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारे सोना खरीदने से आखिर अमेरिका कैसे मजबूत हो रहा है?
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India Gold Purchase: सोना तो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते नहीं हैं, लेकिन हम जो सोना खरीदते हैं, उससे अमेरिका कैसे मजबूत हो रहा है? सोना खरीदने के लिए हमें अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करना होता है यानी सोना खरीदने के लिए हमें पहले डॉलर खरीदना होता है. बैंक जब डॉलर खरीदता है और रुपया बेचता है तो साधारण नियम के मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ती है और भारतीय रुपये की कीमत घटती है. साधारण तरीके से समझें तो हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना होता है. इससे हमें नुकसान होता है. लेकिन डॉलर अमेरिकी मुद्रा है इसलिए अमेरिका को फायदा होता है. अगर हम 1 करोड़ रुपए का सोना खरीदते हैं तो तत्काल 1 करोड़ रुपए के बराबर डॉलर की डिमांड पैदा हो जाती है. यह डॉलर अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से होकर हम तक पहुंचता है. इसलिए अमेरिकी बैंकों को फीस मिलती है. साथ ही डिमांड बढ़ने से डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है. इसके अलावा स्विस रिफाइनरी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका के बॉन्ड में लगाती हैं. इससे अमेरिकी सरकार को सस्ता कर्ज मिलता है.
हम जब सोना खरीदते हैं तो अमेरिका को दो तरह से फायदा होता है. पहले सोना खरीदने के लिए हमें डॉलर खरीदना होता है. मांग बढ़ने से डॉलर महंगा होगा. इससे अमेरिका को सीधे फायदा होगा. दूसरा गोल्ड बेचनेवाली रिफाइनरी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बॉन्ड में लगाती है. इससे अमेरिका को सस्ता कर्ज मिलता है. इसी दोहरे फायदे से ट्रंप ईरान जैसे खर्चिला युद्ध लड़ने के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं. अगर हम 6 लाख 40 हजार करोड़ का सोना आयात नहीं करेंगे तो अमेरिका का डॉलर रुपए के मुकाबले थोड़ा कमजोर होगा. इससे अमेरिका को कम से कम इतना पैसा तो सस्ते कर्ज के तौर पर नहीं मिल पाएगा. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश में आम आदमी के पास 25 हजार टन सोना है. कुछ रिपोर्ट्स में घरों में रखे गए सोने की मात्रा 50 हजार टन तक भी बताई गई है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा निजी सोना रखनेवाला देश है. भारतीय घरों में जितना सोना है वो दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है.
ऐसा भी हो सकता है कि आज अगर हम सोना नहीं खरीदें तो फायदे में रहेंगे. क्योंकि युद्ध के कारण सोने के दाम बढ़े हैं. विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि आनेवाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत घटेगी. सोचिए अगर एक साल बाद सोना प्रति 10 ग्राम 30 से 40 हजार रुपए भी सस्ता हुआ तो इससे हमारी निजी बचत होगी. साथ ही हम एक साल सोना नहीं खरीद कर देश की मदद भी करेंगे. गोल्ड के लिए हमारा जरूरत से ज्यादा प्रेम कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है. हमें तेल के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होता है. हम अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत तेल आयात करते हैं. गोल्ड के बिना तो हम काम चला सकते हैं. लेकिन तेल के बगैर नहीं. इसलिए तेल खरीदना जरूरी है. और तेल के लिए खर्च किया गया हर अतिरिक्त रुपया विकास कार्यों में बाधा बनता है. डॉलर महंगा होने पर विदेशी कर्ज की EMI बढ़ती है. इससे उद्योग धंधों और आखिरकार में रोजगार पर असर पड़ता है. विदेश में पढ़नेवाले छात्रों को ज्यादा रुपया खर्च करना होगा.
हम ज्यादा सोना खरीद कर एक तरफ युद्ध लड़नेवालों को मजबूत कर रहे हैं. दूसरी तरफ अपने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं. ईरान युद्ध की वजह से ही संकट है. ये संकट गंभीर होता दिख रहा है. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिलहाल संकट नहीं है. लेकिन संकट गंभीर हो सकता है. फिलीपींस ने 24 मार्च को ही राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी थी. इसके बाद वहां सरकारी ऑफिसों में चार दिन का वर्किंग वीक और लंच के बाद कंप्यूटर बंद रहते हैं. दक्षिण कोरिया ने तेल की राशनिंग कर दी है. पैसेंजर गाड़ियों को अलग-अलग दिन सड़क पर चलने की इजाजत है. थाईलैंड ने 10 मार्च को ही सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट बंद करा दिया. वहां वर्क फ्रॉम होम और एयरकंडीशन को 27 डिग्री पर सेट कर चलाने का आदेश भी दिया गया. जापान ने हालात से निपटने के लिए अपने स्ट्रैटीजिक तेल भंडार से 45 दिनों का तेल रिलीज किया है. वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में सरकारी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. पाकिस्तान में तो स्कूल बंद हैं. यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन चल रही है. म्यांमार, नेपाल में प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑल्टरनेट डे लागू किया गया है. नेपाल में तो LPG सिलेंडर सिर्फ आधे ही भरे जा रहे हैं.
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