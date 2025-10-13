मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?

मान मेरा कहना, अब जिद कर ना. अरे पहले कुछ बोल तो सही. चल मेरे भाई, चल मेरे भाई... ठाकरे बंधुओं के बार-बार मिलने की खबर से शायद महाराष्ट्र के कुछ लोगों के जेहन में ये फिल्मी गीत चलने लगा हो. खबर है कि ठाकरे बंधु फिर से एक हो रहे हैं. लगातार दूसरे रविवार राज ठाकरे अपनी मां के साथ चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे. तीन महीने में यह छठी बैठक है. अटकलें तेज हो गई हैं कि निकाय चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होने वाला है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उद्धव की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ समझौते को लेकर कुछ सकारात्मक बयान दिए हैं. पिछले हफ्ते दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद संजय राउत ने साफ बता दिया था कि मुलाकात राजनीतिक थी और दोनों पार्टियां बातचीत के अंतिम चरण में हैं. ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि क्या बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की भूमिका इतनी अहम है?

जी हां, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भले ही बड़ा असर न दिखा हो लेकिन बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की अहम भूमिका होने वाली है. यही वजह है कि उद्धव मनसे को साथ लेने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं.

- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो मुंबई शहर के 227 वार्डों में से 67 (30 प्रतिशत) में मनसे को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे.

- शिवसेना (यूबीटी) विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है. इस गठबंधन ने 39 वार्डों में बढ़त हासिल की थी जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन 28 वार्डों में आगे था.

- अगर शिवसेना (यूबीटी) मनसे के साथ गठबंधन करने में सफल होती है तो वह न केवल 39 वार्डों में अपनी स्थिति मजबूत करेगी बल्कि उन वार्डों में भी बाजी पलट सकती है जहां महायुति आगे थी.

कहां-कहां राज ठाकरे का दबदबा

वार्डों की पड़ताल से पता चलता है कि मनसे की पावर वर्ली, दादर, माहिम, घाटकोपर, विक्रोली और डिंडोशी-मलाड तक फैले मराठी क्षेत्र में है. इन जगहों पर राज ठाकरे के उम्मीदवारों को लगातार एमवीए उम्मीदवारों की तुलना में एक-तिहाई से आधे के बीच वोट मिले हैं. मनसे को 67 वार्डों में जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले, 10 वार्डों में जीत के अंतर के करीब पहुंची, 25 वार्डों में एमवीए के 50% से ज्यादा वोट हासिल किए और 37 वार्डों में एमवीए के 30-49% वोट हासिल किए. सिटी के वर्ली, माहिम, भांडुप, जोगेश्वरी और विक्रोली के 8 वार्डों में मनसे ने एमवीए को पूरी तरह से पछाड़ दिया और ऐसा तब हुआ जब मराठीभाषी इलाकों में पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है. यह वफादार वोट बैंक की तरफ इशारा करता है. उद्धव इस मौके को भुनाना चाहते हैं.

इस तरह से देखें तो राज ठाकरे की पार्टी मनसे 123 वार्डों को प्रभावित कर रही है. 2024 के विधानसभा चुनावों में 25 सीटों पर 4% वोट शेयर के बावजूद मुंबई के राजनीतिक पटल पर MNS के प्रभाव को साबित करता है. उद्धव को फिलहाल ऐसी ही रणनीति बनानी है जिसमें कुछ सौ वोट एक वार्ड का फैसला कर दें. वैसे भी, मनसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर नहीं ला सकती है लेकिन दोनों का वोटबैंक मिला हुआ है. ऐसे में दोनों भाई साथ आते हैं तो उद्धव के पक्ष में वोट ट्रांसफर जरूर होंगे. मराठी वोटर एक होंगे जो अभी बिखरी शिवसेना और राज ठाकरे की हिंदुत्ववादी अपील के बीच भागते रहते हैं. इससे भाजपा की मुश्किल जरूर बढ़ेगी क्योंकि इसका असर आगे भी दिखेगा.

MNS फैक्टर नापिए

पार्टी 2024 के विधानसभा चुनावों में मुंबई में 25 सीटों पर लड़ी थी. वोट शेयर 4% रहा था. मुंबई के कुल 227 वार्डों में से 67 पर मनसे को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले. एमवीए की बढ़त- इनमें से 39 वार्ड पर थी. महायुति की बढ़त 28 वार्ड पर रही. 25 वार्डों पर एमवीए से 50% से ज्यादा वोट हासिल किए. 8 वार्डों पर एमवीए से ज्यादा वोट हासिल किए.

