Advertisement
trendingNow12959504
Hindi Newsदेश

मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?

BMC Chunav 2025: तीन महीने में ताबड़तोड़ मुलाकातें और मां के साथ राज ठाकरे का उद्धव के घर पहुंचना भाजपा की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है. महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चला रही भाजपा बीएमसी चुनाव में भी करिश्मा करना चाहेगी लेकिन उद्धव ने बाजी पलटने की तैयारी कर ली है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?

मान मेरा कहना, अब जिद कर ना. अरे पहले कुछ बोल तो सही. चल मेरे भाई, चल मेरे भाई... ठाकरे बंधुओं के बार-बार मिलने की खबर से शायद महाराष्ट्र के कुछ लोगों के जेहन में ये फिल्मी गीत चलने लगा हो. खबर है कि ठाकरे बंधु फिर से एक हो रहे हैं. लगातार दूसरे रविवार राज ठाकरे अपनी मां के साथ चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे. तीन महीने में यह छठी बैठक है. अटकलें तेज हो गई हैं कि निकाय चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होने वाला है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उद्धव की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ समझौते को लेकर कुछ सकारात्मक बयान दिए हैं. पिछले हफ्ते दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद संजय राउत ने साफ बता दिया था कि मुलाकात राजनीतिक थी और दोनों पार्टियां बातचीत के अंतिम चरण में हैं. ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि क्या बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की भूमिका इतनी अहम है?

जी हां, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भले ही बड़ा असर न दिखा हो लेकिन बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की अहम भूमिका होने वाली है. यही वजह है कि उद्धव मनसे को साथ लेने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं. 

- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो मुंबई शहर के 227 वार्डों में से 67 (30 प्रतिशत) में मनसे को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

- शिवसेना (यूबीटी) विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है. इस गठबंधन ने 39 वार्डों में बढ़त हासिल की थी जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन 28 वार्डों में आगे था. 

- अगर शिवसेना (यूबीटी) मनसे के साथ गठबंधन करने में सफल होती है तो वह न केवल 39 वार्डों में अपनी स्थिति मजबूत करेगी बल्कि उन वार्डों में भी बाजी पलट सकती है जहां महायुति आगे थी.

कहां-कहां राज ठाकरे का दबदबा

वार्डों की पड़ताल से पता चलता है कि मनसे की पावर वर्ली, दादर, माहिम, घाटकोपर, विक्रोली और डिंडोशी-मलाड तक फैले मराठी क्षेत्र में है. इन जगहों पर राज ठाकरे के उम्मीदवारों को लगातार एमवीए उम्मीदवारों की तुलना में एक-तिहाई से आधे के बीच वोट मिले हैं. मनसे को 67 वार्डों में जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले, 10 वार्डों में जीत के अंतर के करीब पहुंची, 25 वार्डों में एमवीए के 50% से ज्यादा वोट हासिल किए और 37 वार्डों में एमवीए के 30-49% वोट हासिल किए. सिटी के वर्ली, माहिम, भांडुप, जोगेश्वरी और विक्रोली के 8 वार्डों में मनसे ने एमवीए को पूरी तरह से पछाड़ दिया और ऐसा तब हुआ जब मराठीभाषी इलाकों में पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है. यह वफादार वोट बैंक की तरफ इशारा करता है. उद्धव इस मौके को भुनाना चाहते हैं.

इस तरह से देखें तो राज ठाकरे की पार्टी मनसे 123 वार्डों को प्रभावित कर रही है. 2024 के विधानसभा चुनावों में 25 सीटों पर 4% वोट शेयर के बावजूद मुंबई के राजनीतिक पटल पर MNS के प्रभाव को साबित करता है. उद्धव को फिलहाल ऐसी ही रणनीति बनानी है जिसमें कुछ सौ वोट एक वार्ड का फैसला कर दें. वैसे भी, मनसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर नहीं ला सकती है लेकिन दोनों का वोटबैंक मिला हुआ है. ऐसे में दोनों भाई साथ आते हैं तो उद्धव के पक्ष में वोट ट्रांसफर जरूर होंगे. मराठी वोटर एक होंगे जो अभी बिखरी शिवसेना और राज ठाकरे की हिंदुत्ववादी अपील के बीच भागते रहते हैं. इससे भाजपा की मुश्किल जरूर बढ़ेगी क्योंकि इसका असर आगे भी दिखेगा. 

MNS फैक्टर नापिए

पार्टी 2024 के विधानसभा चुनावों में मुंबई में 25 सीटों पर लड़ी थी. वोट शेयर 4% रहा था. मुंबई के कुल 227 वार्डों में से 67 पर मनसे को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले. एमवीए की बढ़त- इनमें से 39 वार्ड पर थी. महायुति की बढ़त 28 वार्ड पर रही. 25 वार्डों पर एमवीए से 50% से ज्यादा वोट हासिल किए. 8 वार्डों पर एमवीए से ज्यादा वोट हासिल किए.

पढ़ें: शाखा में लाठी के आक्रामक प्रदर्शन से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में इन जगहों पर RSS कार्यक्रम बैन!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

BMC Election

Trending news

मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई