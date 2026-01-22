शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर

Advertisement
महाराष्ट्र की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है. शहरी निकाय चुनावों ने तो लोकसभा और विधानसभा से भी ज्यादा सस्पेंस बनाकर रखा है. कौन किसके साथ चला जाएगा, कोई कह नहीं सकता है. ऐसा ही खेला बीएमसी से 50 किमी दूर हो गया है. ठाणे जिले की कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में भाजपा को सरकार चलाने से रोकने के लिए शिंदे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:27 AM IST
दोस्ती अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह... महाराष्ट्र में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में भाजपा को मेयर पोस्ट पाने से रोकने के लिए सहयोगी एकनाथ शिंदे ने ही बड़ा खेला कर दिया. उनकी पार्टी शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने हाथ मिला लिया है. हां, मुंबई बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स एक हुए थे लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बाजी पलट गई. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका का यह गठबंधन अप्रत्याशित है. इस फैसले के सूत्रधार हैं मनसे के पूर्व विधायक प्रमोद रतन पाटिल. खलबली मची तो मनसे ने दावा किया कि हमारी लीडरशिप ने अपनी स्थानीय यूनिटों को जमीनी सच्चाई के आधार पर काम करने और फैसले लेने की आजादी दे रखी है. 

ठाणे की इस महानगरपालिका का घटनाक्रम इसलिए भी चौंका रहा है क्योंकि शिंदे सेना ने स्थानीय चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था. शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने यह दावा कर खलबली मचा दी है कि मनसे ने उनकी पार्टी को सपोर्ट दे दिया है. उधर, मनसे का फैसला चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बड़ा झटका है क्योंकि दोनों पार्टियों ने 15 जनवरी को बीएमसी का चुनाव एकसाथ लड़ा था. 

भाजपा का प्लान फेल! 

122 सदस्यों वाले कल्याणी डोंबिवली महानगरपालिका में शिवसेना को सबसे ज्यादा 53 सीटें मिली हैं जबकि सहयोगी भाजपा को 50 सीटें मिली हैं. मनसे के पास 5 सीटें हैं. अब यह गठबंधन 108 तक पहुंच गया है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 11, कांग्रेस को 2 और शरद पवार की एनसीपी ने एक सीट जीती है. शिंदे सेना के कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि यह गठबंधन मनसे और शिवसेना के बीच हुआ है किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं. उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा लेकिन साफ है कि मनसे अगर शिंदे सेना को सपोर्ट कर रही है तो शिंदे खुद को नंबर एक मानते हुए अपना ही मेयर चाहेंगे. इससे भाजपा का मेयर पोस्ट पाने का सपना चकनाचूर हो गया है. हालांकि श्रीकांत ने कहा है कि मेयर महायुति से होगा. बीएमसी में पहले से ही शिंदे सेना मेयर पोस्ट ढाई साल के लिए मांग रही है.  

श्रीकांत शिंदे के दोस्त ने की सेटिंग

- हां, श्रीकांत शिंदे की मानें तो मनसे के स्थानीय नेता और पूर्व विधायक राजू पाटिल उनके अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि आगे शिवसेना (यूबीटी) के कॉर्पोरेटर भी महायुति को सपोर्ट कर सकते हैं. अच्छे काम के लिए कोई भी सपोर्ट कर सकता है.

- 51 साल के प्रमोद को राजू भी कहकर बुलाते हैं. वह डोंबिवली के पास कटई गांव के रहने वाले हैं. वह राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते हैं. पिता एक यूनियन लीडर थे. उनके बड़े भाई रमेश पाटिल सबसे पहले राजनीति में आए थे और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद सीट जीती. बाद में 2009 में मनसे से ​​विधायक बने, जिससे राजू के लिए रास्ता खुला.

- 2009 में बिना किसी विरोध के जिला परिषद उपचुनाव जीते और मनसे में शामिल हो गए. 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के श्रीकांत शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ा और हारने के बावजूद 1.22 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए. 2019 में अपने भाई का मनसे से मनमुटाव होने के बाद राजू पाटिल ने विधायकी जीती और राज्य विधानसभा में MNS के अकेले प्रतिनिधि बने.

पॉलिटिक्स समझिए

1. कल्याण-डोंबिवली में शिवसेना, भाजपा और मनसे महायुति कैंडिडेट के तौर पर मेयर चुनेगी. 
2. जबकि पड़ोस में उल्हासनगर नगरपालिका में शिवसेना, भाजपा, वंचित बहुजन अघाडी, सेक्युलर अलायंस ऑफ इंडिया और निर्दलीय मिलकर मेयर चुनेंगे. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

