राम सेतु वाली गिलहरी याद है? उसी ‘अनिल’ ने पलट दी तमिलनाडु की सियासत, पहली बार में ही विजय बन गए 'किंग'

Reasons for Vijay's victory in Tamil Nadu: आपको राम सेतु वाली नन्ही गिलहरी याद है? जिसने छोटे-छोटे पत्थरों के जरिए समुद्र पर पुल बांधने में मदद की थी. उसी ‘अनिल’ ने तमिलनाडु की सियासत पलट कर रख दी और पहली बार में ही एक्टर विजय वहां के 'किंग' बनने जा रहे हैं.
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Reasons for TVK's victory in Tamil Nadu: तमिलनाडु की राजनीति में इस बार तूफान मचा है. DMK और AIADMK के बीच घूमती रही राज्य की राजनीति में अभिनेता जोसेफ विजय की पार्टी TVK आंधी की तरह आई और तूफान की तरह छा गई. उसने असेंबली चुनाव में 234 में से 108 जीत लीं. राज्य में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है. इस लिहाज से TVK इस जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है और जोसेफ विजय का अगला सीएम बनना तय माना जा रहा है.
वहीं, दूसरी ओर असेंबली चुनाव में DMK को 57 और AIADMK को 47 सीटें मिली हैं. राष्ट्रीय पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस को 5 और बीजेपी को महज 1 सीट मिली है. इस लिहाज से देखें तो पहली ही बार चुनावी मैदान में उतरे विजय के लिए यह जीत बहुत बड़ी है. लेकिन यह जादू एक रात में नहीं हुआ. इसके लिए मेहनत, रणनीति और फैन पावर का कमाल था. सबसे बड़ा जादू किया 'अनिल' ने. उनके लाखों समर्थक 'अनिल' बनकर चुनाव प्रचार में जुट गए और देखते ही देखते चुनाव में पूरी बाजी पलट दी.
आखिर उनके समर्थक अनिल कैसे बन गए और इसका मतलब क्या है. जिसने चुनाव में DMK और AIADMK की नैया डुबो दी. असल में तमिल भाषा में 'अनिल' का मतलब गिलहरी का होता है. बात 2011 की है, जब एक्टर जोसेफ विजय और उनके एक्टर पिता जोसेफ चंद्रशेखर ने असेंबली चुनाव में जयललिता की मदद की थी. उन्होंने इशारों-इशारों में जयललिता की तारीफ शुरू की, जिससे उनके फेवर में माहौल बनता चला गया.
उनकी इस मदद को रामायण के उस वृतांत से जोड़ा गया, जब नन्ही गिलहरी ने छोटे-छोटे पत्थर लेकर राम सेतु बनाने में भगवान राम की मदद की थी. जिसके बाद उनकी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंचने में कामयाब हुई थी. जिसकी वजह से जयललिता ने तब जोसेफ विजय को 'अनिल' कहकर पुकारा था. इस बार जब एक्टर विजय की मदद के लिए चुनाव में उनके समर्थक उठ खड़े हुए तो उन्हें भी 'अनिल' कहकर पुकारा गया.
तमिलनाडु की राजनीति को नजदीक से देखने वाले एक्सपर्टों ने एक्टर विजय ने सधी हुई रणनीति के तहत अपने फैनडम को एक शक्तिशाली संगठन में बदला. जिसका नतीजा उन्हें इस बंपर जीत के रूप में मिला है.
पार्टी खड़ी करने से पहले उन्होंने फैन क्लब बनाए. इसके बाद उन क्लबों के जरिए पूरे राज्य में जगह-जगह रक्तदान, छात्र सम्मान और सामुदायिक मदद के कार्य शुरू किए. उन्होंने अपने समर्थकों को निर्दलीय तौर पर छोटे-छोटे चुनावों में खड़े करके माहौल को परखना शुरू किया.
अपने समर्थकों की भीड़ को अनुशासित करने के लिए माहौल तैयार किया. पार्टी बनाने के बाद उन्होंने सिंबल के रूप में सीटी को चुना. यह आसान और तेजी से फैलने वाला प्रतीक था. महिलाएं और युवा घरों के बाहर सीटी आकार के कोलम बनातीं, जिससे वहां का माहौल टीवीके के सपोर्ट में आ जाता.
जोसेफ विजय ने अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिव किया. उन्होंने अपने समर्थकों के छोटे-छोटे व्हाट्स एप ग्रुप एक्टिव बनाए. इन सभी ग्रुप्स पर अपने खास लोगों के जरिए विजय सीधा नियंत्रण रखते थे. उनमें पार्टी से जुड़ी नीतियों का प्रचार किया जाता था.
धीरे-धीरे विजय के समर्थकों की पहचान 'अनिल' के रूप में बनने लगी. आखिरकार इन 'अनिल' (गिलहरी) ने अपना काम कर दिखाया. उनके छोटे-छोटे प्रयासों की बदौलत विजय बड़ी जीत की इबारत लिखने में कामयाब हो गए.
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