2 फोटो दिखाई और सबकी बोलती हो गई बंद! रणवीर अल्लाहबादिया ने पाकिस्तान पर क्या कहा जिसकी हो रही चर्चा

Ranveer Allahbadia held up images of Osama: मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया आए दिन चर्चा में रहते हैं. पहले सीजफायर को लेकर जो पोस्ट किया उसको लेकिर खूब आलोचना हुई. जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी. अब इस बार जो किया है उस पर लोगतारीफ भी कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तानियों की हकीकत को बयां किया है. उन्होंने एक बातचीत में पाकिस्तान को आइना दिखाया. सबसे पहले आप देखें वह वीडियो.

"THIS is the narrative the world should know."

Ranveer Allahbadia holds up a picture of Osama Bin Laden during Piers Morgan's debate on the ceasefire with Pakistan.

Watch in full

https://t.co/Qdt5aeDU8q@piersmorgan | @BeerBicepsGuy | @BDUTT pic.twitter.com/9l0XVWZkHy

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) May 12, 2025