India-Nepal Relations: भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे हैं? कोई पूछे तो इन दोस्तों की तस्वीर दिखा देना, ये कहानी दिल तक पहुंचेगी

India-Nepal Relations: भारत और नेपाल का रिश्ता सदियों पुराना है. यह सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं बल्कि एक परिवार का रिश्ता है. भगवान श्री राम और मां सीता की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. नेपाल के जनकपुर शहर के राजा जनक, माता सीता के पिता और भगवान राम की ससुराल के राजा थे. त्रेता युग से शुरू हुई यह कहानी आज भी दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को दर्शाती है. लेकिन यह जुड़ाव सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है. 21वीं सदी में भी भारत और नेपाल के रिश्तों की ऐसी कहानियां हैं, जो दिल को छू जाती हैं. ऐसी ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं. यह कहानी दो बहादुर सैनिकों की है.. जो अलग-अलग देशों की सेनाओं में सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ें एक ही गांव से जुड़ी हैं.

दोस्ती और भाईचारे की मिसाल

हाल ही में नेपाल के सलझंडी में भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 'सूर्य किरण' अभ्यास आयोजित किया गया. इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों ने साथ मिलकर प्रशिक्षण लिया. इस दौरान एक अनोखी मुलाकात हुई.. जिसने इस अभ्यास को खास बना दिया. दो सैनिक.. एक भारतीय सेना में और दूसरा नेपाली सेना में, दोनों एक ही गांव के हैं. वे बचपन में साथ खेले, साथ बड़े हुए और अब अलग-अलग सेनाओं में अपने-अपने देश की सेवा कर रहे हैं. उनकी यह मुलाकात दर्शाती है कि भले ही वे अलग-अलग वर्दी पहनते हों, लेकिन उनकी दोस्ती और भाईचारा सीमाओं से परे है.

#India - #Nepal: Two Nations, One Family

A heartwarming glimpse of two brave soldiers, born and raised in the same village, now proudly serving in the #IndianArmy and #NepaliArmy, sharing their reunion during the recently held Exercise #SuryaKiran at Salajhandi, Nepal.

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) January 16, 2025