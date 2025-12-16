एक लाख के कर्ज का गुब्बारा फूलकर 74 लाख का 'हॉटएयर बलून' बन गया! 'सिस्टम' आंख मूंद बैठा रहा; किसान को बेचनी पड़ी किडनी

Advertisement
Maharashtra news: महाराष्ट्र के इस किसान ने कहा है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला, तो वो और उसका पूरा परिवार मुंबई में राज्य सरकार के हेडक्वार्टर के सामने आत्मदाह कर लेंगे.

 

Dec 16, 2025, 07:03 PM IST
Maharashtra Farmer Sells Kidney: इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात भला क्या होगी कि जहां सरकार हर साल रईसों के करोड़ों रुपये माफ कर देती है. कथित 'धनकुबेरों' का कर्जा एनपीए घोषित कर देती है. उसी देश में एक किसान को महज 1 लाख का कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचती पड़ती है. ये कोई फलसफा नहीं बल्कि उस महाराष्ट्र की हकीकत है जहां हर साल कई किसान पानी न होने की वजह से फसल खराब होने से आत्महत्या कर लेते हैं. महाराष्ट्र के एक किसान को कंबोडिया जाकर अपनी किडनी बेचने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, ये जानआपकी धड़कन बढ़ जाएगी.

एक लाख का कर्ज 76 लाख बन गया

ये ऐसी थ्योरी है जो किसी के गले नहीं उतरती. देश के सूदखोर महाजन पता नहीं कौन सी गणित से ब्याज जोड़ते हैं कि गरीब आदमी सूद यानी इंट्रेस्ट चुकाते-चुकाते खुद चुक (मर) जाता है, लेकिन मूलधन नहीं चुक पाता. महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के किसान ने 1 लाख रुपये के लोन और 10,000 रुपये प्रतिदिन के ब्याज पर ऐसा कर्ज लिया था जो बढ़ते बढ़ते 74 लाख रुपये हो गया. ये दुखभरी कहानी है रोशन सदाशिव कुडे की जिसे खेती में लगातार नुकसान हो रहा था तो उसने सरकार सलाह पर स्टार्टअप के नाम पर डेयरी का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया. उसने कई साहूकारों से कुल 1 लाख रुपये का लोन लिया. 

ये भी पढ़ें- जिस देश जॉर्डन के दौरे पर गए हैं PM मोदी, वहां का AQI जानते हैं? दिल्ली से तो तुलना भी नहीं कर सकते!

किसान ने बेची किडनी

रोशन के साथ किस्मत जितना बुरा कर सकती थी उसने किया. डेयरी का बिजनेस शुरू होने से पहले ही, उसने जो गायें खरीदी थीं, वे मर गईं और उसकी जमीन पर फसल भी खराब हो गई. कर्ज का जाल कसने लगा और साहूकारों ने कुडे और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया. इसके बाद किसान ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन, ट्रैक्टर और घर का कीमती सामान बेच दिया, लेकिन यह काफी नहीं था.

कर्ज चुकाने के लिए बेचनी पड़ी किडनी

इसके बाद भी कर्ज बचा रहा, तो एक साहूकार ने कुडे को उसकी किडनी बेचने की सलाह दी. एक एजेंट के ज़रिए, पहले वो कोलकाता गया, टेस्ट करवाए और फिर कंबोडिया गया, जहां उसकी किडनी निकालकर 8 लाख रुपये में बेच दी गई.

आत्मदाह की चेतावनी

कुडे ने दावा किया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. उसने कहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिला, तो वो परिवार समेत मुंबई में मंत्रालय/सचिवालय के सामने आत्मदाह कर लेगा. उसे कि़डनी बेचने के लिए मजबूर करने वाले साहूकारों की पहचान किशोर बावनकुले, मनीष कालबंदे, लक्ष्मण उरकुडे, प्रदीप बावनकुले, संजय बल्लारपुरे और लक्ष्मण बोरकर के रूप में हुई जो ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- अंतरिक्ष में मिली शक्कर, जी हां... इतनी चीनी तो गन्ना मिल में भी नहीं बनती होगी!

