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Operation Sindoor: जय हो! दिल्ली पर पाकिस्तान ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने सिरसा में ऐसे की थी नेस्तनाबूद

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दिल्ली की ओर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया था. लेकिन एयर कोमोडोर रोहित कपिल और उनकी टीम ने सिरसा में ही उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 22, 2026, 03:49 PM IST
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Operation Sindoor: जय हो! दिल्ली पर पाकिस्तान ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने सिरसा में ऐसे की थी नेस्तनाबूद

Pahalgam Attack: 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को एक साल हो गया. 26 बेगुनाहों को आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के ठिकानों पर ऐसा कहर मचाया कि दुनिया देखती रह गई. पाकिस्तान के 11 एयरबेस और आतंकियों के ठिकानों पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने ताबड़तोड़ हमले किए. लेकिन इस दौरान एक ऐसा पल भी आया था, जब पाकिस्तान ने दिल्ली पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी, लेकिन सिरसा में वायुसेना की एक यूनिट ने उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया. 

सिरसा में मिसाइल इंटरसेप्ट

पिछले साल मई में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था. पाकिस्तान ने शाहीन या फतह मिसाइल  दिल्ली की ओर दागी थी, लेकिन हरियाणा के सिरसा में ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया.

सिरसा में वायुसेना की यूनिट तैनात है, जो वेस्टर्न बॉर्डर के लिहाज से बेहद अहम एयरबेस है. इस ऑपरेशन की कमान एयर कोमोडोर रोहित कपिल के हाथों में थी, जो 45 विंग के कमांडिग एयर ऑफिसर हैं. रोहित कपिल के फैसलों और तुरंत एक्शन की बदौलत एक बड़ा हमला टल गया.

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बराक-8 मिसाइल सिस्टम ने टाला खतरा

पाकिस्तान की मिसाइल को गिराने के लिए बराक-8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. यह भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयारी और तकनीकी ताकत दिखाती है. 

सिरसा से पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा बरामद हुआ था, जो खतरे के पैमाने को बयां कर रहा था. इसके वीडियोज भी काफी वायरल हुए थे. 

दुश्मनी के माहौल में, रक्षात्मक और आक्रामक, दोनों तरह की योजनाओं को शामिल करते हुए, एयर कमोडोर रोहित कपिल के नेतृत्व के लिए उन्हें 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया था.

रोहित कपिल की टीम ने किया कमाल

  • पाकिस्तानी मिसाइलों के हमले के खिलाफ कमोडोर कपिल और उनकी टीम की  चौकसी ने पिछले साल कई जानें बचाईं.

  • हालांकि, इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है.

  • कमोडोर कपिल एक Su-30MKI पायलट हैं और उन्होंने एक ऑपरेशनल Su-30MKI स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था.

  • ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को लेकर एक बड़ा उदाहरण स्थापित किया है.

  • सुदर्शन प्रोग्राम के तहत पूरे देश में डिफेंस सिस्टम का विस्तार करने की कोशिशें जारी हैं, जिसमें S-400, Barak-8 और स्वदेशी इंटरसेप्टर जैसे सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है.

  • ऐसे में सिरसा में हुआ यह इंटरसेप्शन मॉडर्न वॉरफेयर में अलर्टनेस, कॉर्डिनेशन और तुरंत एक्शन की अहमियत को दिखाता है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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