DL में विकल्प से लेकर परिवार की सहमति तक... आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD

Organ Donation Process: आम तौर पर कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान विद्यादान है. हालांकि, वर्तमान में अंगदान को महादान के तौर पर जाना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहल कई लोगों को एक नई जिंदगी देती है. भारत मे हर साल लाखों लोगों को लिवर, किडनी, हार्ट या आंखों जैसे अंगों की सख्त जरूरत होती है, लेकिन समय पर सही डोनर न मिलने से उनकी जान चली जाती है. रिपोर्ट बताती है कि डेड ब्रेन व्यक्ति के अंग करीब आठ लोगों की जान बचा सकते हैं.

दरअसल, किसी व्यक्ति (अंग दाता) के शरीर से ऑपरेशन के जरिए अंग को निकालकर किसी दूसरे के शरीर में प्रत्यारिपित करने की प्रक्रिया को अंगदान के नाम से जाना जाता है. जानकार बताते हैं कि एक अंगदाता कम से कम 50 लोगों तक की जान बचा सकता है या किसी की जान बचाने में मदद कर सकता है. किडनी, हृदय, आंते और फेफड़े जैसे आंतरिक अंग दान किए जा सकते हैं. वहीं, हड्डी, बोन मॉरो और कॉर्निया भी दान किए जा सकते हैं. अधिकांश अंग दानकर्ता की मृत्यु के बाद दान किए जाते हैं. हालांकि, कुछ अंग जीवित रहते हुए भी दान किए जा सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको अंगदान करने की प्रक्रिया इससे जुड़े नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं.

जानिए कितने प्रकार के होते हैं अंगदान

रिपोर्ट्स बताती है कि अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में लोगों की मौत हो जाती है. लेकिन अंग दाता प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं का जीवन बचा सकते हैं. सामान्य भाषा में समझें, तो अंगदान का अर्थ है कि किसी दाता से पूरा अंग या उसका कुछ भाग निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना. कोई दाता हृदय, फेफड़े, गुर्दे, आंत और अग्न्याशय जैसे अंगों का दान कर सकता है. अंगदान दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान और जीवित व्यक्ति द्वारा अंगदान.

अंगदान के लिए कैसे कराएं पंजीकरण?

भारत में अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है. बावजूद इसके काफी कम संख्या में लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं. अंगदान के लिए पंजीकरण कराने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है...

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट NOTTO (राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) जाएं.

इस वेबसाइट पर आपको खुद की जानकारी भरते हुए रजिस्ट्रेशन कराएं.

आप MOHAN Foundation जैसी संस्थाओं के माध्यम से 'pledge form' भरकर ऑनलाइन प्रतिज्ञा पत्र जमा कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद दानदाता को एक डोनर कार्ड मिलता है.

कोई भी व्यक्ति, जो 18 साल से अधिक का है वह अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकता है. हालांकि, 18 साल से कम उम्र के लिए अभिभावक की सहमति अनिवार्य होती है.

पंजीकरण कराने के लिए किसी भी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है. केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना होता है.

ऑनलाइन डिटेल जमा कराने के बाद पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को एक 'विशिष्ट डोनर कार्ड' मिलता है.

डोनर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वाला विकल्प

अंगदान के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका डोनर कार्ड के तौर पर काम कर सकता है. दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ वर्ष पहले घोषणा करते हुए कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदक अंगदान करने का विकल्प चुन सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के दौरान ही एक विकल्प जोड़ा गया है, जिसमें सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में अंगदान करने का संकल्प लिया जा सकता है. हालांकि, विकल्प चयन करने के बाद भी परिजनों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी.

परिवार की सहमति जरूरी

किसी व्यक्ति ने भले ही अंगदान के लिए आवेदन कर दिया हो, बावजूद इसके उसकी मृत्यु के बाद परिवार की सहमति लेना जरूरी है. चूंकि यह कोई बाध्यकारी नहीं है कि आप अंगदान के लिए पंजीकरण कराते हैं, तो अंगदान करना ही होगा. इसकी सहमति परिवार से लेना भी कई मायनों में आवश्यक होता है. जानकार बताते हैं अगर किसी व्यक्ति ने अंगदान का फैसला किया है और उसकी इच्छाओं का पता परिवार को है, तो समय पर फैसला लेना आसान होता है. वहीं, अगर परिवार के लोगों ने कभी अंगदान के बारे में नहीं सुना है, तो उस तनावपूर्ण स्थिति में फैसला लेना मुश्किल होता है.

