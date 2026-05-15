पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना, PAK-बांग्लादेश के क्या हैं हालात

Anti Paper Leak Law in World: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार बड़ी चिंता की बात बनी हुई हैं. NEET, JEE, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी के जब-तब आरोप लगे. बाद में उनमें से कई परीक्षाएं रद्द भी करनी पड़ी. सरकार ने परीक्षा लीक के आरोपों में कई लोगों को पकड़ा भी. इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. ऐसे में यह सवाल सहज रूप से मन में उठता है कि दुनिया के दूसरे देशों में पेपर लीक को कितना गंभीर अपराध माना जाता है और वहां इस अपराध में पकड़े गए दोषियों को कैसी सजा दी जाती है.

भारत में पेपर लीक रोकने के क्या कानून हैं?

उससे पहले आपको बता देते हैं कि भारत में इस संबंध में क्या कानून हैं. पेपर लीक की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए भारत में हाल में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024' लागू किया गया है. इसमें पेपर लीक कराने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इस एक्ट में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई संगठित गिरोह इसमें शामिल पाया जाता है तो उसमें शामिल सभी लोगों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.

चीन की बात करें तो वहां पर 'गाओकाओ' जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक या नकल कराने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है. कई मामलों में दोषियों को जिंदगीभर परीक्षा देने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है. चीन में परीक्षा केंद्रों पर AI कैमरे, फेस रिकग्निशन और ड्रोन तक इस्तेमाल किए जाते हैं.

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दक्षिण कोरिया में जेल और भारी जुर्माना

दक्षिण कोरिया में भी परीक्षा प्रणाली बेहद सख्त मानी जाती है. वहां कॉलेज स्कॉलैस्टिक एबिलिटी टेस्ट (CSAT) में पेपर लीक या गोपनीय जानकारी साझा करने पर जेल और भारी जुर्माना दोनों भुगतने पड़ सकते हैं. अगर सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत या लापरवाही पाई जाती है तो उनकी नौकरी तुरंत समाप्त कर दी जाती है.

अमेरिका में पेपर लीक को फ्रॉड और साइबर क्राइम की श्रेणी में माना जाता है. वहां पर इस मुद्दे पर सभी राज्यों में सजा अलग-अलग है. SAT या अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर लाखों डॉलर का जुर्माना और कई वर्षों की जेल हो सकती है.

ब्रिटेन में परीक्षा बोर्डों की गोपनीय सामग्री लीक करना गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाता है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जेल, आर्थिक दंड और स्थायी प्रतिबंध तक लगाए जा सकते हैं. वहां पर स्कूलों और परीक्षा एजेंसियों के लिए डेटा सुरक्षा के नियम बेहद सख्त हैं.

पाकिस्तान-बांग्लादेश में भी खराब हैं हालात

पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं. एक्सपर्टो का कहना है कि वहां पर इस मुद्दे पर कानून तो बने हुए हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर है. जिसकी वजह से बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं. इसकी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है. ऐसे ही हालात भारत में भी नजर आते हैं.

शिक्षा से जुड़े एक्सपर्टों का कहना है कि केवल सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. सरकार को पेपर लीक से बचने के लिए फुलप्रूफ इंतजाम करने होंगे. इसके लिए टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, सुरक्षित डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और तेज जांच जरूरी है. ऐसा न होने पर यह लाखों युवाओं के सपनों और मेहनत के साथ बड़ा धोखा बन जाता है.