आशीर्वाद से मिला सीधे शपथ ग्रहण में आने का कॉन्फिडेंस? चुनावी बाजी जीतने को पीएम ने फेंका तुरुप का इक्का

पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है. चुनाव प्रचार के आखिर में भाजपा के सभी स्टार प्रचार ग्राउंड पर दिखे. गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी से लेकर तमाम नेता जनता से मिलते रहे. रोड शो किए गए, ताबड़तोड़ रैलियां हुईं. पीएम मोदी आज बैरकपुर में गरजे, फिर रोड शो करने निकल पड़े. उन्होंने कहा कि अब मैं सीधे शपथ ग्रहण में आऊंगा. यह कॉन्फिडेंस या आत्मबल पीएम को कहां से मिला, आपके मन में सवाल उठ सकता है. दरअसल, पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग वाले दिन से लेकर 27 अप्रैल के बीच मंदिर में और संतों का आशीर्वाद लिया है. ऐसे में इसे भाजपा का 'ट्रंप कार्ड' कह सकते हैं. भाजपा को उम्मीद होगी कि दर्शन से मिले आशीर्वाद से ही चुनावी बाजी पलट जाएगी.

असल में 15 साल के ममता राज के सफाये के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है. पिछली बार सीटें बढ़ी थीं, लेकिन सत्ता नहीं मिली. इस बार स्लॉग ओवर में पीएम ने जिस तरह से कोलकाता के काली मंदिर और उत्तर 24 परगना के मतुआ ठाकुर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, उसके अपने मायने हैं. सीएम योगी भी सोमवार को हुगली के तारकनाक मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए.

मंदिर में मत्था, सियासी संदेश बड़ा

वोटिंग शुरू होने से 48 घंटे से लेकर 36 घंटे पहले तक का समय नेताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. वे बची-खुची कसर पूरी कर लेना चाहते हैं. 27 अप्रैल को बंगाल की धरती पर भाजपा के नेताओं ने कुछ ऐसा ही किया. ममता के सियासी किले को ध्वस्त कर 'कमल' खिलाने के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई. सोशल मीडिया से लेकर रोड शो तक, टेंपो हाई रहा. हालांकि, टीएमसी वाले तंज कसते रहे कि आखिरी दिन फिर नहीं दिखेंगे. ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि पीएम ने आखिर में बड़ा सियासी संदेश कैसे दिया है?

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জয় মা কালী! জয় মা দুর্গা! কলকাতায়, আজ সন্ধ্যায় আমি ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে প্রার্থনা করলাম। এই প্রাচীন মন্দিরটির বাঙালি সংস্কৃতি, বিশেষত: কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গেও এই মন্দিরের গভীর সংযোগ রয়েছে, তিনি প্রায়শই এখানে প্রার্থনা করতেন। আমি ভারতের… pic.twitter.com/kMh1W15JTk — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026

संडे को पीएम कोलकाता में रोड शो करने से पहले थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर गए और मत्था टेका. उत्तर 24 परगना में थे, तो मतुआ ठाकुर मंदिर में पूजा-अर्चना की. इससे पहले 23 अप्रैल को वह बेलूर मठ गए थे और तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि श्री रामकृष्ण, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के एक उज्ज्वल प्रतीक के रूप में यह मठ गौरव से खड़ा है. यह हर पीढ़ी को पूरी निष्ठा और करुणा के साथ मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहता है.

थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर और सियासी महत्व

उत्तरी कोलकाता में यह 300 साल पुराना जागृत सिद्धपीठ है. मां काली को यहां 'मां सिद्धेश्वरी' के रूप में पूजा जाता है. यह मंदिर अपने विशेष प्रसाद, आध्यात्मिक ऊर्जा और रामकृष्ण परमहंस से जुड़ाव के कारण बंगाल में विशेष महत्व रखता है. रामकृष्ण परमहंस यहां आकर मां के भजन गाते थे. यहां मां को नारियल और झींगा मछली का प्रसाद चढ़ाने की अनोखी परंपरा है, जो बंगाल की स्थानीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. उत्तर कोलकाता की घनी आबादी में इस मंदिर की बहुत मान्यता है.

Some glimpses from the Thanthania Kalibari in Kolkata. pic.twitter.com/m6aaQ0dWGz — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026

ऐसे समय में जब बंगाल के चुनाव प्रचार में मछली-मांस के विवाद ने काफी तूल पकड़ा, शाकाहारी होते हुए भी पीएम का मांस चढ़ाए जाने वाले मंदिर में जाकर मत्था टेकना सीधे तौर पर उन आरोपों को खारिज करने का प्रयास है, जिसमें टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि भाजपा आएगी तो मछली-मीट बंद करा देगी. पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जैसे कुछ भाजपा के नेता खुलकर माछ-भात खाते देखे गए थे.

मतुआ ठाकुर मंदिर और समुदाय का असर

26 अप्रैल की सुबह मतुआ ठाकुर मंदिर में जाकर पीएम ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया. उन्होंने मंदिर की तस्वीरें भी शेयर कीं. पश्चिम बंगाल में मतुआ वोट बैंक को कुछ एक्सपर्ट 'किंगमेकर' की तरह मानते हैं. टीएमसी और भाजपा दोनों इन्हें लुभाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. मतुआ की राजनीति का मुख्य मुद्दा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) है. बांग्लादेश से आए इन हिंदू शरणार्थियों की संख्या डेढ़ करोड़ से ज्यादा है. यह दलित समुदाय उत्तर 24 परगना, नदिया और आसपास के जिलों में करीब 40 विधानसभा सीटों पर सीधे असर डालता है.

यह कैसी बौखलाहट है?

उधर, दक्षिण 24 परगना में दूसरे चरण के मतदान से पहले टीएमसी के एक कार्यकर्ता के घर के पीछे से 79 देसी बम मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने इलाके को घेर लिया. चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका के बीच यह बड़ी बरामदगी है. इस मामले में एनआईए जांच शुरू कर चुकी है.