DNA: विधायक गिरफ्तार, सांसदों-पार्षदों के इस्तीफे... बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता

West Bengal Politics: बंगाल पुलिस की STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने आज TMC के विधायक और राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया. दिलीप मंडल दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर से विधायक हैं. वह पिछले कुछ दिनों से फ़रार चल रहे थे. लेकिन अब उन्हें ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया गया. यानी पुलिस से बचने के लिए दिलीप मंडल बंगाल छोड़कर चले गए थे. लेकिन इसके बावजूद वो बच नहीं सके. आज सुबह पुलिस ने पुरी के होटल में तलाशी अभियान चलाया और TMC विधायक दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया. दिलीप मंडल वही विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद BJP के कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी. दिलीप मंडल ने कहा था कि अब तक उन्होंने संयम बनाए रखा है लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा.

दीवार फांदकर भागे नेता

पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो घर की दीवार फांदकर फरार हो गए. उसके बाद से ही पुलिस दिलीप मंडल की तलाश में जुटी थी. जांच के दौरान पुलिस ने दिलीप मंडल के बेटे को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ़्तार किया था. दिलीप मंडल अब तक तो पुलिस को चकमा देते रहे, लेकिन आज दिलीप मंडल की दौड औऱ पुलिस की तलाश दोनों पूरी हो गई. दिलीप मंडल का आलीशान घर भी सोशल मीडिया पर वायरल है. उनके घर में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं. कई एकड़ में फैले इस घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल से लेकर मखमली घास का बड़ा लॉन भी है. दिलीप मंडल के घर की इन तस्वीरों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भ्रष्टाचार का पैसा है? और इस सवाल की वजह ये है कि 2024-25 में उन्होंने अपनी वार्षिक आय केवल 7 लाख 31 हजार रुपये घोषित की थी, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद दिलीप मंडल के महल जैसे घर का राज भी खुलेगा.

एक तरफ जहां दिलीप मंडल के महल पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ TMC के एक और नेता के ठिकानों से नोट बरामद हो रहे हैं. बदुरिया नगरपालिका के चेयरमैन और TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य को भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. गिरफ़्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि TMC नेता ने अपने काले धन को छिपाने के लिए जमीन के अंदर खजाना गाड़ा है. अभी तक की गिनती के मुताबिक, बोरियों से 1 करोड़ 26 लाख रुपये मिल चुके हैं. लेकिन ये गिनती अभी पूरी नहीं हुई है.

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TMC के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई

उत्तर 24 परगना जिले में बदुरिया नगर पालिका के चेयरमैन और TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य को पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था. उसे 80 लाख रुपये के साथ पकड़ा गया था. उसके खिलाफ सरकारी तिरपाल की हेराफेरी और अवैध संपत्ति जुटाने का मामला दर्ज था. लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उसकी पुलिस रिमांड के दौरान हुआ. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दीपांकर ने काले धन को जमीन के भीतर छिपाया है. इस सूचना के आधार पर एक खेत में खुदाई की गई. इस अभियान के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया. इसी दौरान नोट से भरे 5 बैग और बोरियां बरामद हुईं. कहा जा रहा है कि इन सभी में 500 रुपये के नोटों की गड्डियां ठूंस-ठूंस कर भरी हुई थीं. शायद घर में पैसे रखने की जगह कम पड़ गई होगी, तभी TMC नेता ने खेत में ये पैसे छिपाए थे. TMC में इन दिनों दो बातें एक जैसी हो रही हैं. ऊपर से नीचे तक TMC के हर लेवल के नेता, जिनके नाम अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं. उनपर कार्रवाई हो रही है. और दूसरी बात ये है, कि ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफे भी ऊपर से नीचे तक हो रहे हैं. अब तक जो नेता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो अब एक-एक कर सामने आ रहे हैं. सांसद, विधायक और पार्षद- तीनों स्तर के नेता पार्टी से अपनी नाराजगी अब खुलकर जता रहे हैं.

ममता से विद्रोह

ममता से विद्रोह को लेकर जिस नेता का नाम सबसे आगे है, वो हैं काकोली घोष दस्तीदार. विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने काकोली घोष को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाया था. इससे नाराज काकोली अब खुलकर बग़ावत का संकेत दे रही हैं. काकोली घोष ने आज पार्टी संगठन में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा है. इससे पहले उन्होंने TMC के बारासात जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था. लेकिन अब वो एक क़दम आगे बढ़ गई हैं. अपने इस्तीफे की चिट्ठी में काकोली ने खुलकर पार्टी को घेरा है. काकोली ने अपने इस्तीफे में कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान महिला सांसदों के प्रति एक अन्य शिक्षित महिला सांसद के अनुचित बर्ताव को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया, न ही शीर्ष नेतृत्व से मुझे पर्याप्त सहयोग मिला. ऐसी स्थिति में अब पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है. काकोली ने ये भी लिखा कि पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल और पार्टी से संबंधित कई गंभीर आरोपों और घटनाओं ने मेरी अंतरात्मा को गहराई से झकझोरा है. उन्होंने राशन वितरण में भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का भी ज़िक्र किया. साथ ही ये लिखा कि इससे लोगों के बीच गहरा आक्रोश और अविश्वास है. अपनी चिट्ठी में उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा आरजी कर की घटना को लेकर भी ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं.

ममता के खिलाफ काकोली घोष

काकोली घोष TMC की महिला विंग की अध्यक्ष थी. वो ममता बनर्जी की पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती हैं. पार्टी के शुरुआती संघर्षों में भी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई. बारासात से वो लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं. लेकिन बंगाल में TMC की सत्ता जाते ही उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जतानी शुरू कर दी. इसका एक प्रमाण कल भी मिला था. पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर काकोली घोष, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एक बैठक में शामिल हुईं. इस बैठक में TMC के 6 विधायक भी शामिल हुए. इन विधायकों ने बैठक में शामिल होने से पहले पार्टी से ये पूछना भी ठीक नहीं समझा कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं. विद्रोह सिर्फ काकोली घोष ने नहीं किया है. तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने भी बग़ावत का झंडा थाम लिया है. 3 बार के राज्यसभा सांसद सुखेंदु ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया है, जिसने ममता बनर्जी की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. सुखेंदु ने रोमन साम्राज्य के इतिहास और शक्तिशाली शासक जूलियस सीजर के दौर का हवाला देते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल की जनता ने असहनीय अराजकता का अंत कर दिया है.

विधायकों का दलबदल

जिस पार्टी में केवल 41 सांसद और 80 विधायक हैं, उनके लगभग आधे सांसदों और विधायकों के दलबदल का दावा किया जा रहा है. ममता बनर्जी को भी इसका एहसास है. यही वजह है कि उन्होंने रविवार को TMC विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बैठक के जरिए उन्हें पता लगेगा कि पार्टी में बग़ावत कहां तक फैली हुई है. विधायकों के विद्रोह की थाह लेने के लिए ममता ने बैठक बुलाई है. लेकिन विधायकों से भी बड़ी बगावत TMC के पार्षद कर रहे हैं. चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही TMC के पार्षदों में भागमभग मची हुई है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक़ 11 नगरपालिकाओं में 125 से ज्यादा TMC पार्षदों ने हाल के दिनों में इस्तीफा दिया है. डायमंड हार्बर, नॉर्थ बैरकपुर, कोंटाई, भाटपाड़ा, कांचड़ापाड़ा जैसी नगरपालिकाओं में TMC पार्षदों ने इस्तीफा दिया है. कई जगहों पर सामूहिक इस्तीफे दिए गए जिससे कुछ नगरपालिकाओं का कामकाज ठप हो गया है. यहां तक कि पार्षदों की बगावत कोलकाता नगर निगम तक पहुंच गई है. यहां कुछ पार्षदों ने अपनी ही पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है.

TMC के लिए बड़ा झटका

नगरपालिका और नगर निगम TMC की स्थानीय सत्ता, फंडिंग और वोट बैंक का आधार रहे हैं. ऐसे में पार्षदों का इस्तीफा TMC के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वो पार्टी की शहरी ताक़त की बुनियाद रहे हैं. और जब बुनियाद ही कमजोर होगी तो पार्टी पर इसका असर पड़ना तय है. वैसे इस्तीफा देने वाले कुछ पार्षदों पर राजनीतिक अवसरवाद के आरोप भी लगे हैं. नई सरकार ने नगर निकायों में घोटालों और हेराफेरी की सख्त जांच का आदेश दिया है. इससे पार्षदों को डर सता रहा है. कई पार्षद ऐसे हैं जिन पर ज़बरन वसूली और अवैध निर्माण जैसे आरोप लगे हैं. उन्हें लगता है कि TMC से इस्तीफा देकर वो कार्रवाई से बच जाएंगे. ममता बनर्जी के सामने संकट सिर्फ नेताओं की बगावत का नहीं है. एक संकट खुद ममता बनर्जी के ऊपर भी आया है. ममता बनर्जी के ख़िलाफ सिलीगुड़ी में एक FIR दर्ज हुई है. रिंकी चटर्जी नाम की एक वकील ने शिकायत दी थी कि पिछले साल कोलकाता में ईद कार्यक्रम के दौरान ममता ने सनातन धर्म का अपमान किया था. इससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. रिंकी चटर्जी की शिकायत पर सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया है.