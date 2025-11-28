तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे पता करें मौसम की सबसे सटीक इनफॉर्मेशन? यहां जानें सबसे सुरक्षित और आसान तरीका

Weather Update: वहां देश भर के लिए जारी होने वाली एडवाइजरी देख सकते हैं. यहां आप सनराइज, सनसेट के टाइम के अलावा मौसम से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं
Weather forecast : 'आज मौसम बड़ा बेईमान है... आने वाला कोई तूफान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है.' मौसम का पूर्वानुमान सिर्फ दिल में चल रही हलचल का हाल बयान करने के लिए गीत संगीत में ही नहीं होता. ट्रैवल हो या एविएशन या कोई और इंडस्ट्री आज हर जगह घड़ी की सुइयां मिलाने के साथ मौसम का मिजाज भांपकर रोजमर्रा के कामकाज का हिसाब लगाया जाता है. पुराने जमाने में जहां बस खेती करने वाले किसान मौसम के समाचार और पूर्वानुमान पर नजर रखते थे, लेकिन आजकल मौसम का हाल पता करना चुटकी बजाने जितना आसान सा खेल हो गया है, कैसे आइए बताते हैं.
सटीक मौसम का हाल
तेज गर्मी हो या प्रचंड ठंड. सावन की घटाएं और रिमझिम बारिश या रुक-रुककर चलती हवाएं... मौसम के साथ सबकी अपनी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी होती है. आज मौसम ऐप से मौसम का हाल लाइव देखा जा सकता है. आज के जमाने में लोग अपने शहर के अलावा जहां वो नौकरी या कोई व्यापार कर रहे हैं, इसके अलावा वो अपने होम टाउन का मौसम दो मिनट में घर बैठे कैसे देख सकते हैं, यहां पढ़कर जान लीजिए.
कहीं का भी मौसम कैसे जानें
सबसे पहले आप अपने सेल फोन पर गूगल सर्च खोलें और मौसम सर्च करें. वहां आपको सर्च के रिजल्ट में सबसे पहले use precise location (अपने लोकेशन) पर क्लिक करके लोकेशन की इजाजत देनी होगी. अब आपको आपकी जगह की मौसम जानकारी दिखाई देने लगेगी. इस तरह से आप दूसरी जगह भी जाते हैं तो गूगल आपकी लोकेशन एक्सेस करके आपको वहां के मौसम की रियल टाइम जानकारी देता है. वहीं मौसम विभाग यानी आईएमडी के एक्स हैंडल को फॉलो करके आप मौसम का हाल जान सकते हैं.
आज मौसम का हाल पता करने के लिए तमाम App हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं. जिन्हें आप अपने लोकल या होमटाउन कहीं का भी मौसम का हाल पता करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. फिर अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन करें और ऐप को ओपन करें. इस तरह आपको मौसम की सही जानकारी पलभर में मिल जाएगी.
आईएमडी का Mausam एक सरकारी और एकदम सेफ है. इससे सटीक जानकारी मिलती है. आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पर आईएमडी की वेबसाइट (https://mausam.imd.gov.in/) से भी मौसम का ताजा हाल जान सकते हैं. इसके लिए आपको https://mausam.imd.gov.in/ पर विजिट करना होगा. वहां देश भर की एडवाइजरी देख सकते हैं. यहां आप सनराइज, सनसेट के टाइम के अलावा मौसम से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
