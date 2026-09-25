/स्वास्थ्य संवाद: दांतों को कैसे रखें स्वस्थ और मजबूत? जानिए RCT और मुंह के कैंसर पर एक्सपर्ट की राय

स्वास्थ्य संवाद 2026 में आज हम दांतों की समस्याओं को लेकर बात करेंगे. अक्सर लोग दांतों की तकलीफ को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कि दर्द असहनीय न हो जाए. क्या दर्द न होना दांतों के स्वस्थ होने का पक्का सबूत है? क्या कठोर ब्रश से दांत ज्यादा साफ होते हैं? आधुनिक रूट कैनाल ट्रीटमेंट और डेंटल इम्प्लांट्स कैसे काम करते हैं? इन सभी अहम सवालों पर डेंटिस्ट एक्सपर्ट से खास बातचीत.
एंकर का सवाल- रूट कैनाल ट्रीटमेंट (RCT) क्या होता है और इसमें नई तकनीक से क्या बदलाव आया है?
एक्सपर्ट का जवाब: जब दांत के अंदर गहराई तक कोई इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तो बिना दांत निकाले उस इन्फेक्शन को साफ करने की प्रक्रिया को रूट कैनाल ट्रीटमेंट (RCT) कहा जाता है. पहले यह एक तरह से 'ब्लाइंड प्रोसीजर' था, जिसमें डॉक्टर अपने अनुभव और अंदाजे से काम करते थे. लेकिन अब माइक्रो एंडोडॉन्टिक्स और आधुनिक माइक्रोस्कोप्स के आने से डॉक्टर दांत की सूक्ष्म नसों और कैनाल को कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं. इससे इलाज में सटीकता (precision) बढ़ी है और इलाज की सफलता दर (success rate) काफी बेहतर हो गई है.
एंकर का सवाल - दांत निकालने के बाद डेंटल इम्प्लांट्स (Dental Implants) कैसे काम करते हैं?
एक्सपर्ट का जवाब: यदि किसी कारणवश दांत निकालना पड़े, तो आज तुरंत इम्प्लांट लगाने की सुविधा उपलब्ध है. जब दांत निकाला जाता है, तो शरीर उस खाली जगह पर स्वाभाविक रूप से नई हड्डी बनाता है. यदि समय रहते वहां बायोकम्पैटिबल इम्प्लांट (जो एक कृत्रिम जड़ की तरह काम करता है) लगा दिया जाए, तो शरीर की हड्डी उसे अपना हिस्सा बना लेती है. इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है. अब 3D सीबीसीटी (CBCT) स्कैन के जरिए हड्डी की मोटाई, डेंसिटी और स्थिति को पहले ही सटीक रूप से माप लिया जाता है.
एंकर का सवाल - भारत में ओरल कैंसर (मुंह के कैंसर) के मामले इतने ज्यादा क्यों हैं?
एक्सपर्ट का जवाब : दुनिया में ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा मामले भारत में आते हैं, इसे एक तरह से ओरल कैंसर की राजधानी कहना गलत नहीं होगा. इसका सबसे मुख्य कारण पान, गुटखा, खैनी, सुपारी, सिगरेट और शराब का अत्यधिक सेवन है. गुटखा खाने वाले व्यक्ति में प्री-कैंसरस लीजन (कैंसर से पहले के लक्षण) बनने का खतरा लगभग तय होता है. यह पूरी तरह से बाहरी आदतों से होने वाली बीमारी है, इसलिए अपनी इच्छाशक्ति (willpower) से इन नशों को छोड़ना ही बचाव का सबसे पक्का रास्ता है.
एंकर का सवाल - मिथक या सच (Myth vs Fact): दांतों से जुड़े आम भ्रम और उनकी सच्चाई सवाल क्या रात में ब्रश करने की जरूरत नहीं होती, केवल सुबह करना काफी है?
एक्सपर्ट का जवाब: बिल्कुल गलत. दिन में कम से कम दो बार (सुबह और रात सोने से पहले) ब्रश जरूर करना चाहिए. आदर्श रूप से हर भोजन के बाद कुल्ला या सफाई करनी चाहिए.
एंकर का सवाल - सख्त (Hard) ब्रश से ज्यादा जोर लगाकर रगड़ने पर दांत ज्यादा सफेद होते हैं?
एक्सपर्ट का जवाब: बिल्कुल नहीं. ज्यादा जोर से ब्रश रगड़ने से दांतों की परत घिस सकती है. 2 मिनट से ज्यादा ब्रश न करें. साथ ही, टूथब्रश को हर 2 महीने में बदल देना चाहिए क्योंकि घिसने पर ब्रश का नैनोप्लास्टिक शरीर के अंदर जा सकता है.
एंकर का सवाल - खाना खाने के बाद उंगली से मसूड़ों की मालिश करना कितना फायदेमंद है?
एक्सपर्ट का जवाब: बहुत फायदेमंद. हमारे बुजुर्ग भी खाना खाने के बाद उंगली से दांत और मसूड़े साफ करते थे. ब्रश करने के साथ 1 मिनट उंगली से मसूड़ों की सफाई और पानी से कुल्ला करने से दांतों पर पीलापन नहीं जमता.
एंकर का सवाल - दांतों से बोतल का ढक्कन खोलना या अखरोट तोड़ना क्या दांतों की मजबूती का सबूत है?
एक्सपर्ट का जवाब: बिल्कुल नहीं. दांतों की मजबूती इस बात से आंकी जाती है कि आप बिना किसी दर्द के खाना आराम से चबा पा रहे हैं या नहीं. दांतों से बोतल खोलना उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.
एंकर का सवाल - अगर दांतों में दर्द नहीं है, तो क्या इसका मतलब दांत पूरी तरह स्वस्थ हैं?
एक्सपर्ट का जवाब: यह गलत धारणा है. दांतों में सड़न (कैविटी) जब नसों तक पहुंचती है, तभी दर्द शुरू होता है और इस प्रक्रिया में 4 से 5 साल लग सकते हैं. यानी जब दर्द होता है, बीमारी पहले ही काफी बढ़ चुकी होती है. इसलिए दर्द का इंतजार न करें और हर 6 महीने में डेंटिस्ट से रूटीन चेकअप जरूर कराएं.