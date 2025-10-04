Advertisement
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? जान लें शहर के सबसे धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर होगा मिनटों में

Navi Mumbai Airport: आगामी 8 अक्टूबर को पीएम मोदी नवी मुंबई हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, इस एयरपोर्ट के शुरू होने से आस-पास के लोगों को काफी फायदा होगा, अगर आप एयरपोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो इस रूट का उपयोग कर सकते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 04, 2025, 08:22 PM IST
Navi Mumbai Airport: एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग ट्रेन या बस की सहायता लेतें है, इसके अलावा कम समय में सफर करने के लिए फ्लाइट का यूज करते हैं. देशभर के कई हिस्सों में एयरपोर्ट बन रहे हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल के पास नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार है, आगामी 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, इस एयरपोर्ट की शुरुआत होने के बाद लोगों का हवाई सफर आसान हो जाएगा, अगर आप इस एयरपोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है. 

कैसे पहुंचे नवी मुंबई एयरपोर्ट?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप बोरीवली दहिसर या मीरा रोड से नए हवाई अड्डे तक पहुंचना चाहते हैं तो मेट्रो या फिर टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बता दें कि बोरीवली से इस एयरपोर्ट की कुल दूरी लगभग 54-60 किलोमीटर है, अगर आप कार, टैक्सी से जाते हैं तो आपकी यात्रा 1.45 से 2 घंटे में पूरी हो सकती है. इसके लिए यात्री वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ साउथ की ओर यात्रा कर सकते हैं, फिर बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर जा सकते हैं. साथ ही लोगों को ईस्टर्न फ्रीवे पर आगे बढ़ना होगा और नवी मुंबई में प्रवेश करने के लिए नए अटल सेतु (मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक) पुल का उपयोग करना होगा.

इसके अलावा यहां पहुंचने के लिए आप ट्रेन की भी सहायता ले सकते हैं. आप बोरीवली, दहिसर या मीरा रोड से, यात्री वेस्टर्न या हार्बर लाइन के लिए लोकल ट्रेन ले सकते हैं और वडाला रोड स्टेशन पर उतर सकते हैं. यहां उतरने के बाद आप नेरुल या बेलापुर के लिए ट्रेन ले सकते हैं. एनएमआईए के पास एक रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा होने वाला है, जब यहां की सेवाए शुरू हो जाएंगी तो यात्री हार्बर लाइन पर सीवुड्स या बेलापुर तक रेल सेवा ले सकते हैं. साथ ही साथ जो लोकल ट्रेन उरण जाएगी उसके जरिए यात्री सीधे हवाई हड्डे पर जा सकते हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

